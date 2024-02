Ingresos licuados

domingo 18 de febrero de 2024 | 4:00hs.

La inflación y la devaluación están actuando en el país como una gigantesca y poderosa licuadora, que no para de triturar cada minuto con sus filosas cuchillas los salarios, ahorros y el poder adquisitivo de todos los argentinos. Al exprimir al máximo el bolsillo de los argentinos, alrededor de un millón de personas están cayendo por mes en la pobreza en la era del presidente liberal libertario Javier Milei. El dato alarmante, de cómo se está licuando en forma diaria el poder adquisitivo de los argentinos, lo dio a conocer la Universidad Di Tella que, mediante un estudio, determinó que, en los últimos tres meses, la cantidad de ciudadanos en situación de pobreza aumentó 3,6 millones, alcanzando una tasa del 46,8% en enero de este año. Esto significa que unos 22 millones de personas en Argentina se encuentran en condiciones de pobreza, luchando por estos días por cubrir sus gastos básicos mensuales. La obsesión del gobierno nacional de la reducción del déficit fiscal a toda costa, implicó la aplicación de un feroz ajuste, donde la clase media resultó la más afectada. Es que apenas asumió el actual titular de la Casa Rosada, devaluó el peso y procedió a recortar subsidios y liberó los precios de bienes y servicios, elevando la inflación. Es que todos los precios se dispararon desde el combustible, la luz, el boleto de colectivos, agua, medicamentos hasta cuotas de colegios. En todo caso sin relación con el salario. Hay que admitir que Milei anticipó que haría el ajuste, mientras revoleaba la motosierra al aire. Quienes los votaron quizás no hayan dimensionado el nivel de recortes que venían, como los subsidios, pero es lo que está haciendo, prometiendo con ello lograr y mantener el déficit del país. Pero el impacto es tremendo.

Argentina: récord en inflación

En enero, la inflación en la Argentina fue del 20,6%, que llevó al país a conseguir el triste récord de tener en la medición interanual el mayor índice inflacionario del mundo. Los números matan relato. Argentina, con 254,2% anual, encabeza los países con mayores subas de precios del mundo, seguidos por el El Líbano (124% interanual), la tan denostada Venezuela (121% interanual) y hasta superando ampliamente a Turquía (64,9% interanual). Siendo además la Argentina el único país de la región en experimentar una variación de dos dígitos durante el primer mes del 2024. Como se indicó en la región en enero, la Argentina encabezó el ranking de inflación de América Latina con el 20,6%; seguido por Venezuela con un alza de precios del 4,2% en el primer mes del 2024; muy lejos, Uruguay (1,53%), Chile (0,7%), Brasil (0,42%) y para dar otro ejemplo más cercano, Paraguay (0,9%). Como se indicó, no es solamente en la región, porque Argentina lideró nuevamente el ranking de inflación en el mundo y con consecuencias durísima para la población. Todo aumenta, como los bienes y servicios en el país que no son acompañados por el aumento salarial que tiene frenado este gobierno o medidas concretas para estos sectores. Por tal razón, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, advirtió la posibilidad de un nuevo paro general y adelantó que se vendrá una serie de conflictos en cada gremio por la falta de recomposición de los sueldos. Finalmente, el gobierno nacional convocó a los trabajadores estatales a una reunión paritaria para mañana lunes en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Así como la clase trabajadora y profesionales fueron cayendo en la pobreza, del mismo modo y aun de manera más estrepitosa, los jubilados y pensionados transitan sus horas más difíciles, porque no tienen posibilidades de conseguir otros ingresos. Como se dijo todos los precios como mínimo se triplicaron en los últimos dos meses.

En medio de esta situación hay sectores que aún confían en que, con un mayor esfuerzo, conseguirán el anhelado bienestar, aunque también los más racionales recuerdan haber escuchado en otras ocasiones similares relatos.

Licuar los salarios y reventar ahorros

Como se indicó, tal situación está llevando a una feroz licuación del poder adquisitivo de los argentinos. Marina Dal Poggetto, una de las economistas más escuchadas por el establishment empresarial y financiero, lo dijo con todas las letras que por ahora el plan que encara Milei se llama “licuar”. El más claro ejemplo que se puede dar al respecto es que aquel ingreso sólido que hasta el año pasado tenía un empleado o un profesional, se termina en estos momentos antes de fin de mes, licuando o diluyendo con mayor rapidez por la inflación. El senador nacional y presidente de la UCR, Martín Lousteau, afirmó esta semana que el Gobierno deja que la inflación haga el trabajo sucio de licuar los salarios, pensando en su plan de dolarización al que entraron países chicos como Panamá, Ecuador o Hong Kong. Justamente esta semana Milei insistió en el plan de dolarización de la economía argentina y hasta celebró que la gente utilizara sus ahorros para llegar a fin de mes. En su polémico posteo remarcó que, por el apretón monetario, inflación y recesión, ahorristas venden dólares para llegar a fin de mes. Es porque la clase media y alta se están desprendiendo de dólares para mantener su nivel de vida o luchando para llegar a fin de mes.

Lousteau además observó que el gobierno no tiene un plan de estabilización y que lo único que promueve es un aumento de impuestos, de tarifas y una enorme licuación de los ingresos que afectaron principalmente a la clase media y baja. Por la menor capacidad de compras, ya en enero el consumo en cantidades sufrió una caída de entre 10% y 18% de acuerdo al rubro, desde alimentos, bebidas e higiene y tocador, donde también se empezó a notar el reemplazo por segundas marcas para intentar hacer rendir algo más de dinero. La consultora Focus Economics, detalló que el país muestra hace meses una contracción del PBI y un alarmante estancamiento de la actividad a partir de la inflación, el colapso del peso y altas tasas de interés. Según los analistas, la economía se contraerá a un ritmo más rápido este año que el 2023, golpeada por un ajuste fiscal sostenido y una inflación vertiginosa comparada a los niveles más altos desde la crisis de hiperinflación de principios de la década del 90 y, en medio de la devaluación del peso y eliminación de los controles de precios. Como se dijo, la gente fue advertido de lo que venía y no puede esperar que la oposición lo resuelva, sino que tendrá que resolver esta mayoría si es o no necesario marcar límite al brutal ajuste. En el medio, espacios como Juntos por el Cambio tienden a desaparecer. Sus integrantes, saliendo terceros en la contienda, intentaron subirse al carro del triunfo, pero al parecer hay lugar para muy pocos, entre ellos, la primera en acomodarse como buena oportunista fue Patricia Bullrich, quien ya dio por finalizada la etapa de Juntos por el Cambio, cuyos integrantes prefieren llamarse más a silencio que aparecer en medio de los tarifazos. Igual camino parece transitar el kirchnerismo, que también viene marcado por este proceso económico complejo del país. Cristina Kirchner intentó volver a recuperar espacio esta vez, pero en medio de la crisis recibió más críticas que aplausos, como le sucede a Mauricio Macri, que intenta poner un pie firme en el actual gobierno o como también sucede en Misiones con el puertismo, que festejan el ajuste de Milei.

Contra Lali sí, contra Fátima no

Mientras la pobreza no para de crecer y faltan propuestas serias para asistir a quienes están sumamente golpeados por la crisis, el presidente Milei entretiene a algunos panelistas de la televisión y a sus enceguecidos seguidores, con un montaje de pelea con Lali Espósito. Quizás el mandatario nacional haya conservado alguna bronca cuando Lali posteó en las redes “qué peligroso. Qué triste”, cuando Milei lideraba en las Paso. Desde entonces -es decir desde hace seis meses-, el presidente desarrolla un sistemático ataque contra la cantante, por los fondos públicos que se destinan a la contratación de artistas en festivales culturales. Justamente, con esos mismos fondos también se financiaron numerosos espectáculos de quien es ahora su pareja, la actriz, humorista y cantante Fátima Florez. Ella también recibió aportes del Estado a lo largo de su carrera y de eso el presidente nada dijo, pese a que está muy activo en las redes donde afirman que en una semana llega a linkear más de 3.000 posteos.

Está claro que es un poco de circo, para intentar desviar la atención de temas centrales, como el problema de desfinanciamiento a las provincias. Como se recordará, la relación se había tensado con los gobernadores tras el fracaso de la ley ómnibus. “Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos”, les dijo a sus ministros Milei, en caso de que no se aprobara la ley ómnibus que efectivamente quedó en foja cero. Entonces, Nación comenzó a recortarles fondos clave a los mandatarios provinciales, como los subsidios al transporte cuyas consecuencias termina castigando aún más a los usuarios de transporte público, como luego decidió dejar de enviar el fondo de incentivo docente y hasta expulsar a dos funcionarios que respondían a Córdoba y Salta, dos provincias que se tornaron díscolas a la gestión nacional. Algunas provincias resolvieron recurrir a la Corte Suprema -que no muestra urgencia para actuar- como La Rioja, Santiago del Estero, Chubut, Rio Negro y Neuquén. Eran gobernadores que hace apenas un mes, estaban dispuestos a colaborar con el oficialismo. Pero fue mayor y más duro el enfrentamiento mediático entre el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y el presidente. Este mandatario provincial se le plantó a Milei y es señalado como el que lideró el rechazo de las leyes propuestas por el gobierno, además de rechazar la eliminación discrecional de fondos fiduciarios y reclamar el impuesto País. En respuesta a las críticas de Milei, este gobernador cuestionó al presidente al señalar que tiene un desconocimiento supino de lo que es el interior de Argentina y se encuentra muy encerrado en una mirada muy de la Capital. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro al criticar la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior, le dijo que las provincias no están mendigando, al detallar los aportes que se realizan. Como toda respuesta el presidente ahora habla de eliminar por decreto algunos fideicomisos, a fin de reforzar el control sobre los fondos públicos. También el mandatario nacional, mantiene enfrentamiento con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien cuestionó que los mandatarios provinciales sólo recibieron hasta ahora descalificaciones. A su vez cuestionó que la quita del subsidio de transporte se haga a todas las provincias de golpe y en el Amba en forma gradual. La provincia de La Pampa recurrió a la Corte Suprema de Justicia para que se deje sin efecto la resolución de eliminar el fondo de compensación al transporte público de pasajeros, plantea que es ilegal y genera un perjuicio directo a los Estados Provinciales y con ello a sus habitantes.

Acciones a favor de docentes misioneros

El otro frente de lucha tiene que ver con la negativa de la Nación de convocar a la paritaria salarial docente que finalmente arranca mañana y a prorrogar la vigencia del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que significa en promedio un 15% de los sueldos de los maestros que paga la Nación. Esta semana los diversos gremios docentes incluidos la CGT reclamaron la continuidad del Fonid cuyo vencimiento operó hasta fin de diciembre, por lo que debía prorrogarse, aunque está contemplado en el presupuesto nacional. Por el conflicto generado y ante la amenaza de que no comiencen las clases si no se abonan el Fonid, pidieron la prórroga los bloques de Unión por la Patria, el radicalismo y Hacemos Coalición Federal, para cuando comiencen las sesiones ordinarias del 1 de marzo.

En Misiones, ante la actual incertidumbre generado por la Nación tanto sobre la definición salarial como del futuro del Fonid, se conoció que están analizando posibilidades desde la administración provincial, para avanzar en alguna recomposición salarial para el sector, hasta que se clarifique o resuelva la situación a nivel nacional.