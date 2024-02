Milei estará en Corrientes mañana y luego viajará a EE.UU.

domingo 18 de febrero de 2024 | 6:02hs.

En su undécima semana como Presidente de la Nación, Javier Milei viajará a Corrientes, la tercera provincia que visita desde que asumió su gestión. También tiene programado una serie de encuentros diplomáticos que culminarán con un viaje a los Estados Unidos, que representa el quinto país al que concurre como jefe de Estado.

Su primera actividad semanal será mañana por la mañana en Casa Rosada con el canciller francés Stéphane Séjourné, con el que buscará disolver las tensiones presentes en el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea suscripto en junio del 2019. Francia es uno de los países que más resiste la aplicación del convenio de intercambio comercial de producción agrícola.

Ese mismo lunes por la tarde, Javier Milei viajará a la ciudad de Corrientes para participar del décimo aniversario del “Club de la Libertad”, entre los que participarán economistas como Alberto Benegas Lynch y Ricardo López Murphy. El Presidente será el principal orador de la jornada, con una conferencia titulada “Una Argentina liberal es posible”.

Por otra parte, el gobernador correntino, Gustavo Valdés, reconoció que aún no fue contactado por el Gobierno nacional. “Si no hay agenda es porque el presidente no quiere tener una comunicación oficial con Corrientes”, dijo.





