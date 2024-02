Trenes: paro nacional afectará el servicio internacional Posadas-Encarnación

Tras no haber llegado a un acuerdo paritario, el Sindicato La Fraternidad anunció un paro de trenes para el próximo miércoles 21 de febrero que durará 24 horas y afectará a todo el país, incluso el servicio internacional Posadas-Encarnación.

La medida de fuerza fue comunicada en la tarde de este viernes por los referentes del gremio, quienes reclaman haber perdido el 55% del poder adquisitivo y piden por una recomposición salarial para los trabajadores del rubro.

“El Secretariado Nacional del Sindicato La Fraternidad se dirige a los compañeros para comunicarles que, en reunión del 16/02/2024 ha decidido ejercer el derecho a huelga (Art.14 Bis de la C.N), el día 21 de febrero de 2024, de 00:00 a 24 horas”.

En el texto detallaron que la huelga se realizará “en respuesta a la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante”. Según detallaron en el texto, el aumento de precios “deteriora los haberes -que gozan de carácter alimentario- del personal de conducción de trenes, causándoles daños irreparables”.

El documento concluye: “(La medida de fuerza) se adoptará dentro del reconocimiento explícito del derecho constitucional argentino, ya que como decía el General Perón: ‘… dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada’”.

El paro nacional afectaría tanto a todas las líneas de pasajeros del país como también a los ferrocarriles de carga. Omar Maturano, dirigente de La Fraternidad, explicó: “Lo decidimos hoy debido a que nos adeudan aproximadamente de un 52 a un 55%. La pérdida es del poder adquisitivo de los conductores de trenes. Vamos por lo que nos corresponde. Pedimos una recomposición salarial que nos deben de diciembre a la fecha y tenemos que cerrar la paritaria del 31 de marzo de 2023 a 1 de abril de 2024″.

Y agregó: “Estos miran para otro lado, se hacen los vivos. Se hacen los vivos con los trabajadores. Con nosotros que no jodan, porque con nosotros no jode ningún gobierno. Y hicimos paro con todos los gobiernos. Así que problema de ellos, nuestro no es”.

La huelga es anunciada en medio de tensiones entre el Gobierno y las provincias por el recorte de subsidios en transporte público y días después de que aumentarán los pasajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): desde el martes, los boletos mínimos del colectivo y el tren son de $270 y $130, respectivamente.