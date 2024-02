San Pedro: familia está desesperada por no tener noticias de su hija desde el lunes

miércoles 14 de febrero de 2024 | 19:29hs.

Una familia de barrio María Ana Mogas, de San Pedro, se encuentra desesperada ya que no tiene noticias de su hija Julia Vale, de 19 años, desde el lunes. A los Vale les preocupa haber perdido comunicación con la misma a quien vieron por última vez hace tres días. Además, señalaron que temen sea víctima de violencia o trata de personas.

Como dato preocupante, en un intento de comunicación, un hombre atendió el celular de la muchacha.

La joven, que el viernes pasado regresó de Entre Ríos a la casa de sus progenitores, fue vista por última vez el lunes la tarde y desde allí se perdió todo rastro. Pasada las 15 de mencionado día, la muchacha dijó a su madre, quien estaba en cama por dengue al igual que los tres integrantes restantes de la familia, que se iría a merendar en la casa de su hermana. Su madre, que apenas se podía poner en pie por el grave cuadro de dengue, consintió y pidió no demore en regresar.

Desde allí, pasaron las horas, los días y Julia no volvió a casa de sus padres. Ante la falta de respuestas a mensajes, llamadas y WhatsApp, dieron aviso a la policía, porque si bien la muchacha es mayor de edad, les urge saber de su paradero, porque temen que algo malo le suceda.

Nerviosismo y un llamado alarmante

Según contó la madre a El Territorio, desde que llegó fue muy poco lo que conversaron, pero sí "la noté algo nerviosa. Me dijo que quería vender un violín porque tenía que pagar una deuda de manera urgente", tal como señaló la madre, quien ante el planteo de su hija se ofreció pagar dicha deuda una vez cobrará sus haberes, pero al parecer la cuestión era urgente.

Lo que más les preocupa es que la joven no solía tener ese tipo de comportamientos y el hecho de que un hombre haya atendido una de las tanta llamadas que realizaron y al momento de identificarse colgó, les genera pánico. También se realizó un posteo de estado de whatsApp, el cual la familia sospecha no fue Julia la que escribió.

"El posteo dice que ella está bien, que debemos aceptar que haya decidido no regresar a la casa y que ya se comunicó con nosostros, lo que no es verdad. No tenemos noticias de ella, nos desespera y lo único que queremos es saber por ella misma que esta bien, eso que escribieron no fue ella", indicó la madre.

Y apeló: "Por favor hija, queremos saber dónde estés y que estés bien. Sabes que te amamos", pidió la madre quien aseguró no haber mantenido ninguna discusión con su hija previo a lo ocurrido.

Familiares y allegados crearon un grupo de WhatsApp para su búsqueda y se reunieron en la Comisaría de la Mujer a fin de solicitar ayuda para el caso.

La joven es de contextura delgada, tez trigueña, 1,62 metros aproximadamente de altura y caballo negro largo.