Mascherano y su ilusión de contar con Messi en los Juegos Olímpicos: "Un jugador como él tiene las puertas abiertas"

lunes 12 de febrero de 2024 | 3:30hs.

Javier Mascherano fue parte de la conferencia de prensa posterior a la heroica victoria por 1-0 de su Selección Argentina Sub-23 ante su par de Brasil en la última fecha de la Fase Final del Preolímpico Sudamericano, donde lograron picar su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Lo más importante es lo que han hecho hoy los chicos, que nos han clasificado a los Juegos Olímpicos una vez más. Yo no tengo nada que ver, solo acompaño a este gran grupo de jugadores", inició el ex-capitán del combinado nacional y actual entrenador de sus elencos Sub-20 y Sub-23.

Mascherano también habló sobre la incorporación de Luciano Gondou al once titular, decisión que terminaría valiendo la clasificación por su agónico gol sobre el final del mismo para vencer por la mínima a la Canarinha. "Pusimos a Luciano (Gondou) junto a Santi (Castro) porque creíamos que le podíamos generar a Brasil algo similar a lo que le propuso Venezuela. Sentíamos que necesitábamos más peso ofensivo en el área. Creo que fuimos a buscar el resultado".

El entrenador también no dudó en confesar que estaría más que encantado de contar con Lionel Messi en la cita olímpica, como uno de los tres mayores a los 23 años u en búsqueda de repetir el éxito que ambos consiguieron en Beijing 2008. "Ya todos conocen mi relación con Leo (Messi), la amistad que tengo. Un jugador como él tiene las puertas abiertas para que nos acompañe, después dependerá de él y de sus compromisos, obviamente", afirmó antes de confesar que le llamó para felicitarles.

"Nos felicitó, muy contento. Sabemos todos sabemos que Leo es muy hincha de la Selección y sigue a todas las selecciones juveniles. Encantado (de sumarle para los Juegos Olímpicos). Ya habrá tiempo para hablar pero nos felicitó por la clasificación, no mucho más", aseguró.

También no dudó en abrirle las puertas a Ángel Di María, aunque resaltó lo complejo de la situación debido al momento en el que se desarrolla la cita olímpica. "Hablé con Leo, Ángel -por lo que leí- ya dio por cerrado después de la Copa América. Ellos se han ganado el derecho de decidir lo que quieran pero obviamente intentaremos hacerles la invitación y veremos".

"Uno entiende que los tiempos de Selección mayor, está la Copa América y no es fácil. Hay que ser precavido, obviamente vamos a hablar, todos conocen mi relación tanto con Ángel como con Leo, somos amigos. Tenemos una relación espectacular, yo como entrenador lo que si obviamente tengo la obligación de invitarlos pero uno también entiende que tienen otros compromisos y depende también de eso, no es tan sencillo. Igualmente hay tiempo para hablar, ahora lo importante es disfrutar, agradecerle a este grupo de jugadores que estuvieron acá y nos dieron la posibilidad de -no solamente la clasificación- sino de haber jugado estos siete partidos de la manera que jugaron, hicieron un torneo muy bueno, siempre siendo nosotros mismo, llevando a cabo una idea de ir para adelante y ser protagonista. Hoy obtuvimos lo que merecíamos", explicó el oriundo de San Lorenzo.

Una vez más, Mascherano se deshizo en elogios para sus dirigidos y destacó el rol de Thiago Almada, al estar presente como capitán aun su experiencia como campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022. "Estoy contento por lo que nos tocó vivir. Hemos tenido un mes espectacular, con el compromiso de todos los jugadores que han venido acá. Sé muy bien lo que es perderse una pretemporada, un inicio de campeonato, perder un espacio en tu club, pero los jugadores hicieron esto posible desde el primer día. Como el caso de Thiago, que siendo campeón del mundo, se puso adelante para liderar a esta selección".