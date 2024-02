Dura derrota política de Milei en el Congreso

domingo 11 de febrero de 2024 | 4:30hs.

En 60 días de gobierno libertario, el presidente Javier Milei aún no dispuso ninguna medida concreta y efectiva para mejorar la calidad de vida de los argentinos de menores recursos y la clase media. Al contrario, en tan sólo 60 días, todas las medidas fueron en contra del bolsillo de los trabajadores y los sectores más débiles, con la excepción de un grupo reducido de grandes empresarios. Y no es que Milei no haya tomado medidas. Al contrario, apenas asumió, en el segundo día, dispuso aquel salto cambiario cuando la moneda nacional pasó de 400 pesos por dólar a 820 pesos, una devaluación que inmediatamente afectó al consumo básico de los argentinos. Con esa medida dispuesta aquel 12 de diciembre, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, generó casi 2,5 millones de nuevos pobres en la Argentina. Esto fue reconocido por el propio gobierno en una carta elevada al Fondo Monetario Internacional, al advertir entonces que la pobreza ya alcanzaba al 50% de la población y al 60% de los jóvenes. Esto implicó un incremento de 5,3 puntos porcentuales respecto a la situación previa a la asunción del libertario, según datos actualizados del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

De esta manera, Milei llega a los primeros 60 días de gobierno con devaluación descontrolada e inflación galopante. La inflación mensual de diciembre fue de 25,5% comparado al 12,8% de noviembre. Ante la gravedad de la situación, los obispos argentinos pidieron al gobierno libertario intensificar sin dilación la asistencia alimentaria para los pobres ante la creciente inflación.

El director ejecutivo del Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) y ex ministro de Educación Nicolás Trotta afirmó que dos meses le han bastado a este nuevo gobierno para sumir a la Argentina en un cuadro de fragilidad social sin precedentes desde la crisis de 2001. Fue tras realizar, con otras entidades, un relevamiento del impacto de la pérdida del poder adquisitivo y del salario.

Esto hace que el salario real se ubique en los menores niveles de los últimos 20 años. Con esos ingresos, el ciudadano debe enfrentar recientes tarifazos, con un 20% de inflación estimado para enero. Los nuevos aumentos de este mes pondrán aún más presión. A pesar de la derogación de la Ley de Alquileres, los inquilinos con contratos firmados entre el 1 de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023 tendrán que afrontar aumentos que rondan el 147%, medido en base a la inflación y los salarios. Las empresas proveedoras de telefonía, cable e internet aplicarán el segundo aumento del año con una suba que supera el 25%. Para desplazarse a los lugares de trabajo, todo cuesta más caro, ya que desde noviembre, los combustibles acumulan una suba del 140%. Al liberarse el precio tope, las empresas de medicina prepaga aumentaron en promedio cerca del 29% en las cuotas, luego de aquella suba en enero del 40%, del mismo modo las subas de los medicamentos o la luz, cuyo aumento promedio es del 159%, que ya se aplica en algunas provincias. Ahora es inminente otro tarifazo del transporte de colectivos, ante la eliminación de subsidios dispuesto por la Nación al servicio de transporte. Es decir, más gastos diarios y menos posibilidades de ingresos, al estar en riesgo también miles de fuentes de trabajo, por ejemplo, con la paralización de la obra pública y la incipiente recesión.

Los argentinos esperan que Milei se enfoque en gobernar y frenar la pérdida del poder adquisitivo. Las peleas montadas intentan ser de distracción, pero la cruda realidad la padecen los sectores menos favorecidos. Porque también hay que decirlo, hay algunos sectores que se están beneficiando, como aquellos que dependen del mercado externo, desde el agro y la minería hasta servicios basados en el conocimiento, petróleo y gas. Del mismo modo, algunos empresarios cercanos a Milei, muchos de ellos aportantes de la campaña, como las empresas que domina el 70% del mercado de medicina privada; empresas que se vieron beneficiadas por el DNU presidencial al derogarse las leyes de abastecimiento, de góndolas y observatorio de precios; grandes industriales de famoso apellido hasta la firma especializada en la fabricación de productos electrónicos de la familia del ministro de Economía y dirigida por su primo Nicolás Caputo, a su vez amigo del expresidente Mauricio Macri, sumado a las empresas alimenticias, entre otros.

Diálogo reemplazado por confrontación

A lo largo de la historia, grandes pensadores, al analizar el arte de gobernar, fueron considerando que el diálogo, razonamiento y la búsqueda de consensos siempre fueron fundamentales para establecer acuerdos políticos. Claramente no pareciera esto responder al modo que tiene Milei de administrar el país. Ello quedó reflejado en lo que sucedió en la Cámara de Diputados, donde se habían logrado avances mediante el diálogo de las partes, ante el ambicioso proyecto sin antecedentes propuestos por el Ejecutivo nacional de reformar de un solo tirón 664 artículos del proyecto original que había elevado el Ejecutivo. Finalmente, la ley ómnibus, como se conoció, tuvo recortes y fueron aprobados en general unos 300 artículos que quedaron en pie de la iniciativa original. Tras la manifestación de triunfo del gobierno de Milei y cuando todo hacía suponer que comenzaba otra etapa de acuerdos políticos, quedó en evidencia que el Ejecutivo no solo no tenía suficiente músculo parlamentario -algunos afirman que en verdad nunca estuvo muy interesado en que se aprobara- ni capacidad de persuasión. Cuando comenzó el rechazo a numerosos incisos de artículos que le daban facultades extraordinarias al presidente, éste desde Israel dio la orden de que el paquete de leyes volviera a comisión, es decir, a foja cero. De esta manera pasó de la euforia del primer triunfo a la dura derrota.

Lo cierto es que los incisos polémicos no fueron acompañados por la denominada oposición dialoguista, como es el caso de Innovación Federal, la UCR y Hacemos Coalición Federal. Recordemos que el PRO y sus aliados funcionan como oficialismo. Justamente dentro de ese espacio, el diputado nacional por Misiones Emanuel Bianchetti fue el único en acompañar la iniciativa. En cambio, los otros seis legisladores de la tierra colorada votaron en contra. Es decir, los cuatro legisladores renovadores del bloque Innovación Federal, otro de la UCR y de Hacemos Coalición Federal.

Claramente representó una durísima derrota política y, como represalia, el propio presidente de la Nación se encargó de denostar a legisladores y gobernantes. Pero su accionar mostró absoluta intransigencia, cuando el arte de gobernar requiere saber en qué momento mostrar firmeza o ser flexible.

Desde Misiones recordaron que el bloque misionerista acompañó el proyecto en general y luego en particular pidió corregir algunos artículos que no beneficiaban a la provincia. Fuentes cercanas a la negociación indicaron que el oficialismo misionero no mantuvo una posición obediente, pero tampoco puso trabas, sino que trabajó en la búsqueda de consenso, lo cual hizo que otros bloques consultaran a los legisladores de Misiones sobre la postura a tomar y se destacó el posicionamiento inteligente de los misioneros.

Al no contar ningún bloque con los votos necesario para la aprobación de leyes, indicaron que la construcción era el camino, donde la Renovación demostró saber desenvolverse y reclaman cerrar la nueva grieta que está impulsado Milei contra los gobernadores y el Congreso.

Disparo por redes

Es que, sin mostrar ninguna sutileza, al conocerse en forma previa que si no votaban el paquete de leyes condenaría a las provincias, del mismo modo Milei utilizó las redes para escribir o repostear más 200 publicaciones en su cuenta de X en la que calificaban de traidores a los opositores o legisladores y gobernantes que hicieron observaciones a algunos de los artículos que proponía modificar.

El presidente, como se le cuestionó desde varios ámbitos, redobla de esta manera la apuesta e incita a la violencia política con algunas piezas comunicacionales alejado de la investidura. El viernes por la tarde hizo público un largo posteo en la red social X, bajo el título ‘Cambio de reglas’, reforzando y acelerando el ataque a quienes no apoyaron su ley ómnibus. Lo cierto es que repartió a aliados y enemigos sin distinción críticas públicas por doquier y luego ni bien caída la ley ómnibus, a las 48 horas, notificó la eliminación del subsidio al transporte del interior en venganza contra los gobernadores. Lo que confunde es que los perjudicados son los ciudadanos de las provincias que usan el colectivo para trasladarse. No es contra los gobernadores, es contra la gente.

JXC “post mortem”

Quienes representaron un papel lamentable fueron algunos integrantes de la alianza que antes se llamaba Cambiemos. Rodrigo de Loredo, jefe del bloque radical, sin cuero para bancarse las embestidas mediáticas y del presidente que lo acusó de traidor, se puso a llorar en un vivo con periodistas en la salida del Congreso. Mientras Patricia Bullrich hacía autobombo de que todos los diputados del PRO acompañaron el proyecto del mandatario nacional y castigando a sus exsocios radicales, afirmaba que JxC ya era historia del pasado con la frase “post mortem”. Así como De Loredo, muchos radicales que votaron en contra de los incisos polémicos, se la pasaron por las redes haciendo monólogos explicando por qué no acompañaron al presidente.

Macri agita un reseteo del gobierno

En medio del revuelo, nuevamente Mauricio Macri pretende sacar ventajas. Sus voceros mediáticos pidieron la renuncia de ministros del gabinete para que entre en acción el expresidente con sus hombres como bombero a cogobernar. Le apuntan al Nicolás Posse (jefe de Gabinete de ministros), Guillermo Francos (ministro del Interior) y Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados). Afirman que Patricia Bullrich y Macri buscan una fusión real entre ambos espacios y Milei. En entrevistas mediáticas desde Roma, el presidente se manifestó a favor de la fusión con el PRO, pero sólo con los denominados halcones y también con los radicales que abrazan las ideas libertarias.

Chat de todos los gobernadores

Siempre hubo sintonía entre gobernadores del mismo espacio político o entre regiones, afinidad política y personal. Con las nuevas tecnologías crearon un chat entre los pares para tratar los temas en común. Lo novedoso es que esta vez el chat de los gobernadores está integrado por los 24. Algo que nunca pasó. Milei, al no tener ningún gobernador de su espacio, les fue natural a todos diseñar la comunicación interpares.

Por estas horas debe arder el chat con las amenazas y venganzas implementadas por Milei, que piensa que es contra ellos, y en verdad, es contra los argentinos que viven en las provincias. Hay algunos que creen que ahora en debilidad por la derrota en el congreso, el presidente los va a llamar para dialogar y consensuar.

Por lo que viene demostrando el libertario, en su cabeza piensa en la refundación del país y quiere llevar a cabo su plan con su método, no con los anteojos de la política tradicional que sería llamar a los gobernadores para negociar y encausar la situación. Se equivocan los gobernadores dialoguistas en pensar que Milei les va a conceder cosas. Deberían evaluar otras estrategias para reclamar lo que les corresponde a las provincias por mandato constitucional.

Misiones defiende el boleto escolar gratuito

Después de 23 años, el gobierno de Milei decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior. Se trata de recursos que se enviaban a las provincias para que el costo del pasaje en transporte público fuera sustancialmente menor. En valores del año pasado implica que se dejará de girar a Misiones unos 330 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, ahora la parte concedente del servicio -en algunos casos la Provincia y en otros los municipios- tendrán que resolver cómo quedarán los costos del pasaje.

En estos momentos, lo que ya tiene decidido la administración de Hugo Passalacqua, es mantener en vigencia este año el Boleto Estudiantil Gratuito Misionero (BEG), destacado como uno de los grandes logros de la gestión y que siempre fue financiado por la Provincia. Ello se conoce en una semana en que se destacó la figura política del gobernador Passalacqua, al registrar la mejor imagen positiva en todo el país en la última encuesta de CB Consultora, que mide gestión de mandatarios de todo el país.

Un freno en el Inym

Hace una semana se daba a conocer que Daniel Notta, hombre de Ramón Puerta, sería el nuevo titular del Inym. Sin embargo, la fuerte resistencia planteada por parte de los productores, incluidos dos tractorazos, frenaron tal designación y al pasar las horas se vuelve cada vez menos probable que sea el titular del instituto.

Este nombramiento polémico sigue el modus operandi de la administración del nuevo gobierno, comunican un nombramiento por medios oficiales, pero no se publica en el Boletín Oficial, poniendo en dudas la designación.

A su vez, en reunión en Posadas con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Alberto Pazo, se le dejó en claro que hay un fuerte rechazo a la intervención del Inym, que por ahora conserva facultades hasta que se resuelva el DNU de Milei.

En forma paralela se potencia la propuesta de creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate, para garantizar precios justos y representar genuinamente a los productores.