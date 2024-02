Menos ventas en Posadas y crece el movimiento hacia Encarnación

domingo 11 de febrero de 2024 | 6:04hs.

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) afirmaron que si bien no hay datos precisos sobre enero, se detectó una gran caída en distintas actividades. “En alimentos en principio es la que menos se sintió, pero estamos por debajo de un 30% en blanquería o indumentaria, por ejemplo. En el caso de muebles se registra una caída en las ventas cercana al 60%. Hablando siempre de unidades y no de facturación”, detalló Manuel Amores, presidente de la cámara posadeña. Agregó que esta situación se debe a la pérdida del poder adquisitivo tanto de las pequeñas y medianas empresas como de los trabajadores. “Aún no se sabe cómo serán marzo y abril, por eso el ciudadano se está resguardando en los gastos teniendo en cuenta que sube el combustible, el pasaje, los alquileres, la comida y los sueldos se están licuando en estos gastos”.

Consultado sobre si cada vez más consumidores están yendo a comprar a países vecinos por la conveniencia cambiar, respondió que “aún desde la Cámara no se logró detectar que Paraguay y Brasil sean competitivos, aunque puede pasar debido que con la suba del dólar blue la diferencia cambiaria hace que estos países puedan ser un poco más tentadores que el lado argentino”.

Anticipó que los números reales con respecto a enero estarán en unas semanas, sin embargo, expresó “que el primer mes del año fue muy duro para el sector y se espera que febrero sea un poco mejor y vaya en alza con las ventas”.

En Encarnación

Por otro lado, desde la Cámara de Comercio de Encarnación indicaron que a partir de la segunda quincena de noviembre hasta mediados de enero se contó con buena afluencia de argentinos en el circuito comercial, considerando también la temporada de la playa.

“En la actualidad se espera que vengan los argentinos por inicio de las clases escolares para la compra de útiles, uniformes escolares y demás artículos, así también siempre se cuenta con ventas en el área de electrónica. Encarnación se encuentra con precios atractivos considerando la suba desmedida de los precios en el vecino país (por Argentina)”.

En la misma línea, añadieron que “Paraguay cuenta con un precio y moneda estable, mientras que perjudica muchísimo la devaluación de la moneda argentina”.

Por su parte, Martínez destacó que “existe un flujo comercial interesante en Encarnación, incluso en las estaciones de servicio se ven vehículos con patente argentina cargando combustible y realizando compras por las clases que se inician”. Al viernes, 10.000 pesos equivalían a 60.000 guaraníes.

Expresó que el cruce del puente internacional San Roque González de Santa Cruz que une Posadas y Encarnación “se está normalizando y que además de las compras, muchos turistas llegan a las playas”.





Argentinos eligen Brasil para compra de mercadería y caen ventas en la frontera

Para comer y construir, buscan los sampedrinos en el lado brasileño