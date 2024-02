Productores en Jardín América con poca cosecha por el calor

sábado 10 de febrero de 2024 | 20:05hs.

Distintos productores de la provincia le hacen frente a una situación complicada, donde deben afrontar momentos de poca cosecha debido a las pocas lluvias registradas en las últimas semanas y aún no se recuperaron de las tormentas acontecidas entre octubre y noviembre del 2023.

Por ello, feriantes en Jardín américa lamentan la poca producción, la incertidumbre de lo que puede venir a futuro crece y a pesar de ello continúan al frente en la galería de la Municipalidad local para ofrecer a los clientes lo que lograron obtener en estos días.

En este sentido, Eloy Angnes, productor de una de las colonias jardinenses, dijo a El Territorio que el maíz hace bastante tiempo no tiene buenos resultados. “Desde noviembre no podemos ofrecer choclo, se planta pero no tenemos producción, primero afectó la tormenta y ahora la sequía”, dijo. En Jardín América el jueves llovió durante la tarde y trajo algo de alivio a los que se dedican a este rubro pero precisan de más precipitaciones.

Además Angnes expresó que con las intensas tormentas que se dieron en los últimos meses del año pasado perdió el invernadero que tenía y hasta hoy en día no logró reparar por la falta de recursos económicos, por lo tanto productos de huerta directamente plantó.

Por otra parte, Damián Abbeg, quién llega desde Ruiz de Montoya para ofrecer en la feria franca de Jardín América comentó que con la sequía actual se nota que y es peor aún que en años anteriores. A su vez remarcó que en su municipio no llueve hace tres semanas. “Sandía, melón y zapallo no pude cosechar, llego cada 15 días, junto algo para vender y vengo cada dos semanas para tener algo al menos”.

Quién también aportó su voz es Luis Lukasieviz, productor que viaja desde Gobernador Roca. “Por el momento tengo lechuga, cebollita de verdeo y perejil pero lo que es por ejemplo zapallo, morrón y tomate fue pérdida porque el sol quemó las plantas y no se pudo obtener buenos resultados”, dijo.

La poca lluvia en los últimos tiempos es un factor que perjudicó en su chacra, por ende la plata invertida a la hora de arrancar la plantación no pudo recuperar en estas fechas.

A pesar de la difícil situación que atraviesan productores de Jardín América y zonas aledañas siguen al frente con lo que tienen a disposición. Por último, Lukasieviz comentó que a pesar de no tener la variada oferta que antes contaba, sumado a ello el combustible debe cubrir aún viaja cada semana para atender al público en la galería municipal. “Hay que salir adelante a pesar de todo y hay que vender a un precio razonable, sino los clientes no compran”, concluyó.