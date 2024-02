Misiones arranca el 2024 con el rodaje de Araucario

jueves 08 de febrero de 2024 | 19:00hs.

“Araucario”, cortometraje dirigido por el realizador e investigador misionero Sebastián Korol y ganador por la provincia del tradicional Concurso Historias Breves 2023 del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales -INCAA-, se filmó la semana pasada en la localidad de General Alvear. Es una ficción basada en hechos reales, con producción ejecutiva Nicolás Amadio, y contó con apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones -IAAviM-.

La obra se centra en los últimos días de vida de los hermanos Valdimiro y Anselmo Hippler, fundadores e integrantes del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), que fueron desaparecidos en 1976 por la dictadura cívico-militar argentina tras el operativo “Toba 2”, que tenía como objetivo capturar dirigentes agrarios que eran considerados por las Juntas Armadas como subversivos. “En ese contexto, uno de los hermanos resulta gravemente herido, muere y quien sobrevive se dispone a cumplir una promesa que se habían hecho ambos y era de ser enterrado debajo del árbol más alto de ese monte donde estaban escondidos, que en nuestra recreación ficcional es una imponente araucaria, de allí viene el título”, manifestó Korol.

A su vez, el director y también guionista resaltó la importancia de realizar obras que rescaten la historia local en un contexto en el que se busca negar o minimizar los crímenes acontecidos en Argentina en ese período: “Creemos que hacer cine de memoria, de reivindicación de las experiencias de luchas agrarias en este caso, de luchas populares, es un posicionamiento político y es lo que a nosotros nos moviliza a narrar estos relatos que son tan propios de nuestra región, y que tienen que ver y tienen como protagonistas a grandes luchadores que dieron su vida por una causa; en este caso la causa agraria, los derechos de los pequeños y medianos productores de la provincia de Misiones”, destacó el director.

El cortometraje se filmó durante el 1 y el 3 de febrero en la Granja La Lechuza Ecolodge. El equipo que participó del rodaje estuvo conformado por 12 técnicas y técnicos -en su mayoría mujeres-, y un elenco de 6 actores donde se destacan los protagónicos de Omar Holz y Guatavo Lenz.

Sandra Grossi, directora de Fotografía, expresó sentirse muy emocionada por filmar una historia tan necesaria y por estar acompañada por un gran equipo de personas, “Celebro la posibilidad de encontrarnos en una situación donde uno no entiende bien qué va a pasar, que hay muchísimo desconcierto, tristeza en el aire, que un grupo de amigas trabajadoras del audiovisual nos encontremos filmando a mí me emociona y me pone realmente muy feliz”.

"Araucario" contó con un aporte financiero por parte del IAAviM de $1.125 000 (un millón ciento veinticinomil pesos). Al respecto, Mario Giménez -presidente de la Institución- destacó el esfuerzo del gobierno provincial que a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país, sostiene el apoyo al sector audiovisual no sólo mediante recursos económicos sino también brindando un acompañamiento permanente a las distintas producciones que acontecen en la provincia. "Es un momento complejo, pero cerramos el año con el rodaje de un largometraje de ficción en el norte de la provincia, un documental sobre la inmigración rodado en el sur; y ahora iniciamos el 2024 con esta producción que es tan importante desde lo simbólico, ya que significará un aporte fundamental para la historia reciente de nuestra provincia; y que además está generando empleo registrado para un gran equipo de técnicas y técnicos, elenco y prestadores de servicios que fueron convocados", manifestó Giménez.

El productor Amadio comentó que se juntó con Korol a fines de 2022 para trabajar en este proyecto que presentarían en Historias Breves. Cuando quedaron seleccionados comenzaron a trabajar abocados en una nueva experiencia para ambos. “Por suerte (Korol) acertó con las personas que eligió para trabajar… es un equipo grosísimo”, señaló el productor, y agregó que “este trabajo así tan metodológico y con tanta pre-producción, tener este equipo con Cami (Acosta), con Sandra (Grossi) y con todos los que se sumaron, para mi la verdad fue buenísimo”.

“La verdad que es un honor poder estar filmando en este contexto un cortometraje ganador del Concurso Historias Breves”, celebró Camila Acosta, jefa de Producción, quien además resaltó lo fundamental de haber podido filmar en La Lechuzas y así poder resolverlo todo en el mismo lugar, “Estamos muy contentos por toda la predisposición de la gente que nos ayudaron a llevarlo a cabo”, agregó Acosta. También integraron el equipo Aimará Schwieters (Primera cámara), Macarena Rodríguez (Asistente de Dirección) y Lu Recio (Gaffer), Mónica Amarilla (Maquillaje), Laura Zapalowski (Asistente de Producción), Soledad Pereira (Dirección de Arte), Mariano Malaquías (Sonido) y Rocío Prette (Vestuario).

“La temática de este corto nos tiene muy emocionados, estamos muy honrados de tratar de conocer más la historia de Misiones”, expresó Javiera Rulli, una de las dueñas de La Lechuza, donde se realizó “Araucario” en su totalidad. “Es muy lindo ver a toda esta gente joven que está trabajando, un equipo muy diverso… me encanta alimentarlos bien con todos los productos de la granja, también ellos son muy agradecidos, es muy espontáneo el equipo”, agregó.

Korol a su vez resaltó la importancia de haber podido contar con otros actores, que también los acompañaron para la realización del cortometraje, “Sumamos el aporte de Aguas Ives, de la yerba mate Titrayjú, y de muchas voluntades, de personas que desde su lugar han hecho contribuciones muy importantes, muy significativas que son las que a nosotros nos van a posibilitar concretar ese proyecto”

“Anselmo es, de los dos hermanos, un poco el más serio, muy religioso él, o sea muy correcto, de alguna forma era el más formal y correcto, y en contraste con su hermano Valdimiro que un poco se tomaba no digo a la ligera, pero más descontracturado, se permitía otras cosas”, contó Omar Holz, destacado actor de Misiones, quien interpreta al hermano mayor de los Hippler. El actor celebró poder trabajar nuevamente con un equipo misionero, y se mostró muy preocupado respecto a la situación actual de la Cultura y la Ley Ómnibus, “en estos momento de muchísima angustia, por todo lo que está en juego que sabemos que, no sé, lo que perdamos va a ser doloroso… es muy dañino todo lo que se propone”.

En este sentido y en relación al desafío de poder filmar en Misiones en este contexto, Korol expresó que “Es un enorme desafío, es una decisión osada, pero asumimos entre todos los compañeros y compañeras que integramos el equipo de “Araucario” llevar adelante este proyecto, concretarlo y hacerlo ahora, y es una suma de voluntades de personas hermosas que se fueron incorporando y que son quienes están haciendo posible que se pueda filmar y pueda luego contarse y compartirse con el público misioneros”, finalizó el director.