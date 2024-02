El Gobierno volvió a cuestionar los incidentes frente al Congreso

martes 06 de febrero de 2024 | 12:40hs.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que el Ministerio de Seguridad avanzará en la Justicia contra los responsables de los desmanes en las inmediaciones del Congreso durante la discusión de la ley ómnibus.

Manuel Adorni, vocero presidencial sobre los actos de violencia en las inmediaciones del Congreso

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy que el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, avanzará en la Justicia contra los responsables de los incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la discusión de la ley ómnibus y, en el marco de su habitual conferencia de prensa, señaló: “Ojalá vayan todos presos”.

El funcionario nacional, de manera puntual, pero sin nombrarlo, se refirió al dirigente piquetero Eduardo Belliboni como uno de los instigadores de los desmanes: “Algún desmayado hubo, el Ministerio de seguridad cuando lo crea conveniente lo estará informando en virtud del proceso judicial, y cuando pueda hacerlo lo haré yo también”.

“La violencia ni nos gusta, ni la queremos, y la vamos a reprimir cada vez que podamos. No podemos permitir que un grupo de inadaptados rompa, lastime y agreda. Nos acusan de ser antidemocráticos, cuando lo que estaba pasando adentro del Congreso era una discusión parlamentaria ajena al Poder Ejecutivo”, enfatizó Adorni.

Y agregó: “Ojalá vayan todos presos, porque las agresiones, el destrozo del mobiliario y los policías heridos en el cumplimiento del deber dan cuenta de que estamos en el camino correcto y que reafirmamos la convicción de no querer permitirlo”.

Ayer, la propia Patricia Bullrich se refirió a los incidentes y también apuntó contra el referente piquetero: “El objetivo también es que los responsables de estas organizaciones pongan un poco de límites. Los Bregman, todos los que nos han salido a agitar, como los Belliboni. Belliboni, que cada dos por tres se tira al piso y dice que lo tocaron. Si te metés en el medio de las fuerzas, que están con sus protecciones, puede pasar que te peguen en el mentón o puede que te hayas golpeado dos cuadras antes y hayas ido a la plaza a propósito”, explicó la ministra.

Por otro lado, Adorni se refirió a la movilización frente a las oficinas de la ministra Sandra Pettovello y aseguró que la funcionaria “jamás los convocó y no los va a recibir”. Por una cuestión de agenda ya acordada, la funcionaria recorre varios comedores de la Zona Oeste, entre ellos de José C. Paz, para registrar en el territorio la distribución de la asistencia y auditar la llegada de alimentos que la administración de Alberto Fernández les entregaba a las organizaciones sociales y piqueteras.

“La comida de los argentinos no es una variable de ajuste, no está en discusión. Sí lo son los intermediarios que hacen negocio con la pobreza. La ayuda no será recortada”, planteó el vocero presidencial.

Durante la señalada recorrida, y junto al secretario de niñez, adolescencia y familia, Pablo De La Torre, Pettovello firmó en la mañana de hoy el convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) en la Fundación “Promesa Eterna”, para que reciban la ayuda directa y sin intermediarios.

Dicho convenio será para la compra de módulos alimentarios con los cuales se asistirá a 36.150 personas en 723 puntos de entrega. Según se informó de manera oficial, el monto invertido por el Ministerio de Capital Humano será de $177.500.000.

Esta red de comedores brinda asistencia a niños, ancianos y personas con discapacidad, además, coordinan hogares para niños y adolescentes en riesgo, asistencia a familias vulnerables, ofrecen educación accesible y organizan eventos educativos y campañas sociales.