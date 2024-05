Cristina volvió a cargar contra Milei: "En los 40 años de democracia no se vivió una situación similar" | El Territorio

A 50 años del asesinato del Padre Mugica, la ex mandataria participó junto a curas, religiosas y laicos de la entronización de la Virgen de Luján en el Instituto Patria.

sábado 11 de mayo de 2024 | 15:40hs.

La expresidenta Cristina Kirchner encabezó una ceremonia para entronizar la imagen de la Virgen de Luján en el Salón de las Mujeres del Instituto Patria y aprovechó para criticar al Gobierno del libertario Javier Milei, al que comparó con la última dictadura militar.

"Estos niveles de ´me importa un pito´ no son inéditos", aseguró la ex mandataria, quien recordó un episodio ocurrido en los años setenta para trazar un paralelismos con el presente.

"En 1979, cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las violaciones que había sobre los derechos humanos, los familiares fueron atendidos en oficinas y fue coetáneo con el Mundial Juvenil, y un conocido comentador de fútbol que ya no está desvió una reunión y lo hizo pasar por delante de los familiares, y los insultaron, agraviaron, les dijeron que eran parte de una campaña antiargentina", rememoró la ex mandataria.

De esta manera, la ex titular del Senado volvió a hablar públicamente al participar de un acto donde también se conmemoraron los 50 años de asesinato del Padre Carlos Mugica.

En ese marco, CFK también se refirió a la problemática de los comedores populares y cuestionó el recorte en el envío de recursos por parte del Ejecutivo. "No mandan comida a los comedores, los comedores, están sin dinero para alimentos, la gente come una vez al día. Algunos comen un viernes y vuelven a comer el lunes", manifestó.

En tanto, la ex mandataria nacional insistió con la analogía entre el pasado y el presente argentino. “Escucho todo el tiempo y entre los compañeros, cómo puede ser posible que haya gente que apoya estas cosas. Cuando vino el golpe, después de la muerte de Mujica, del pelado Angelelli, hubo un tiempo en el que en Argentina era tremenda la violencia y amplios sectores de la sociedad la ignoraban, y decían algo habrán hecho", subrayó.

Y continuó: “Tal vez ignoraban lo que pasaba, tal vez creían en los medios, pero lo que quiero decir con esto es que si hacemos esto de docencia, si esta angustia que se siente en los barrios podemos transformarla en docencia, en organizar, salir, las cosas van a cambiar”.

Por otra parte, al recordar el asesinato de Mugica, la ex presidenta también hizo referencia al que sufrió ella misma en septiembre del año 2022. “Aquellos que hemos vivido la experiencia de que te quieran matar sabemos que todo puede superarse, que lo importante es la fuerza y la convicción, porque lo peor que nos pude pasar es agachar al cabeza ante lo que nos está pasando, ahí si estaremos vencidos”, enfatizó.

Sobre el final de su intervención, la ex vicepresidenta pidió recordar Padre Mugica en su “militancia política" y no desde el punto de vista partidario. "Recordemos a Mugica en la militancia política, que no es partidaria, o si, pero que si hay una convicción y hay amor y solidaridad, esa palabra que algunos interpretan como algo socialista", sostuvo