Ley IVE en Misiones: más de 3.400 mujeres accedieron a un aborto legal

martes 06 de febrero de 2024 | 13:30hs.

A pesar de la significativa cifra de personas gestantes que accedieron a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Misiones desde principios de 2021 hasta octubre de 2023, la falta de un observatorio específico a nivel regional y la escasa difusión de información respecto a métodos anticonceptivos, educación sexual integral y el derecho a las interrupciones legales y voluntarias del embarazo, presentan desafíos para garantizar un acceso pleno y consciente sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Por este motivo, la organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) en Misiones resalta la importancia de la educación, la difusión y la prevención en el camino hacia una atención de la salud sexual y reproductiva completa y accesible para todos. “Hemos realizado acompañamientos para que las personas gestantes puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y hemos acompañado a realizar reclamos de algún espacio de Salud Pública por la negación de atenciones solicitadas. Son cuestiones que logramos solucionar pero siempre con nuestro acompañamiento porque notamos que en Misiones hay mucha carencia de información”, indicó la coordinadora de Mumalá Misiones, Carla Talavera, en conversación con El Territorio.

En ese sentido, cuestionó que en hospitales públicos y en salitas de atención primaria a la salud no haya carteles ni teléfonos relacionados a la ley 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. “No hay difusión en ningún espacio público acerca de eso. Si la sociedad no está informada, no conoce cuáles son los medios para poder acceder ni mucho menos cuáles son los medios para hacer algún tipo de reclamo”, explicó.

A su vez, puntualizó que desde la organización se tejen redes y generan vínculos con profesionales de la salud que facilitan el acceso a estos derechos. “Gestionamos para que se acompañe y se ofrezcan todas las herramientas necesarias, como lo estipula la ley desde hace tres años”, dijo. Pese a la normativa vigente, señaló que han habido problemas con médicos, médicas y enfermeras. “Fueron pocos, pero han hecho ciertos comentarios a personas para que se echen atrás en su decisión cuando la persona está dentro de su derecho y hay miles de factores que conllevan a tomar esa decisión, que para nada es fácil”, ahondó.

“La sociedad lo tiene como un trámite y no es así. Lleva un proceso previo y posterior, en el que es muy importante la contención porque son situaciones muy difíciles de sobrellevar. Cuesta muchísimo poder tomar esa decisión. Muchas veces las personas que deben decidir hacer una interrupción voluntaria del embarazo ya tienen otros hijos y es muy intenso lo que viven”, subrayó.

Asimismo, Talavera analizó la falta de difusión de la línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud Pública de Misiones: “Si las personas no tienen contacto con una organización, no consiguen comunicarse. Las veces que hemos hecho reclamos fueron instancias cortas y hasta fines de 2023 funcionaba para asesoramiento e indicación de espacios más cercanos a los que acceder a una interrupción voluntaria del embarazo”.

“La interrupción voluntaria del embarazo es una ley a la que tenemos el derecho de acceder todas las personas gestantes como corresponde: de forma humanizada, acompañada y con el cumplimiento de todas las demandas”, destacó.

Derechos sexuales y reproductivos

De acuerdo a los datos recolectados por el Proyecto Mirar, dependiente del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y la organización Ibis Reproductive Health que monitorea la aplicación de la ley en Argentina, en Misiones los accesos a las interrupciones legales y voluntarias del embarazo fueron 597 en 2021, 1.446 en 2022 y 1.405 entre enero y octubre del 2023. El mismo observatorio reveló que en 2018 hubo 1.358 egresos de hospitales públicos por aborto y 1.336 egresos por el mismo motivo en 2019.

En tanto, en 2020 se registraron 1.873 nacidos vivos de embarazos no intencionales (con madres de 10 a 19 años) y 1.554 en 2021. En madres mayores a 20 años, la cifra aumenta a 6.074 nacidos vivos de embarazos no intencionales en 2020 y a 5.460 en 2021. La mayoría de las prácticas médicas son vía farmacológica, con pastillas de misoprostol o este medicamento combinado con mifepristona, que se venden bajo receta archivada o se distribuyen gratuitamente en los servicios públicos previa evaluación médica.

“Es importante saber que todas las mujeres tenemos leyes que nos avalan, protegen y aseguran una vida libre y con buena salud. Somos nosotras las que decidimos si queremos ser madres o no. Siempre tenemos que apelar, en primera instancia, a lo que es la prevención. Pero si ocurre el embarazo, tenemos esta ley que es muy importante y a la que realmente las personas acceden. Se está utilizando y los números nos lo están diciendo”, remarcó la coordinadora de Mumalá Misiones. Además, hizo hincapié en que la organización aborda, mayoritariamente, situaciones de violencia y acompañamiento al acceso de la interrupción voluntaria del embarazo. Para ello, se articula con organismos e instituciones del Estado para brindar la ayuda o atención necesaria.

“Estamos organizadas para dar respuesta 24/7 y acompañar a la persona para que logre salir de su situación lo antes posible y de la mejor manera”, afirmó. Teniendo en cuenta que el lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se basa en tres ejes -educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir-, la referente misionera puso el foco en que “los métodos anticonceptivos están difundidos en Posadas, Garupá y Candelaria, pero no tanto en el interior de la provincia”.

“Los centros de salud tienen que ofrecer todos los métodos anticonceptivos que existen, informando cómo funcionan y cómo los recibe el cuerpo. Son importantes, más aún en la adolescencia, como también la implementación de la ESI es una pata fundamental y primordial que está estipulada en etapas de aprendizaje”, aclaró.

Sobre esta línea, enfatizó que la educación sexual integral “ayuda a prevenir enfermedades, embarazos y a descubrir y prevenir abusos, que son situaciones que las infancias y adolescencias en Misiones sufren muchísimo”. “Podemos ver que en la capital misionera ha descendido el embarazo adolescente. Es mínimo, pero en algunas escuelas brindan ESI. El interior de la provincia, lamentablemente, sigue estando en la misma situación respecto a embarazos adolescentes y niñas madres”, manifestó.

Al respecto, consideró fundamental que la familia pueda comprender la complejidad que conlleva que una niña transcurra un embarazo y sea madre: “Si se cumpliera con la ESI, habría un panorama totalmente distinto”. “En Misiones falta un observatorio o algún programa que haga un seguimiento en números específicos de la provincia. Más allá de los accesos a la interrupción legal del embarazo y a la interrupción voluntaria del embarazo, hay muchos otros factores sobre los que tenemos que tener un registro como sociedad, como organización y como ente de Salud Pública para ver la continuidad y el funcionamiento real”, concluyó Talavera.

Para tener en cuenta

En Facebook, Instagram y Twitter, la comunicación es a través de @MuMaLaMisiones.

El número de Whatsapp de Salud Sexual Misiones es 3765-082985, funciona de 7 a 12. Ante la vulneración de derechos de niños y adolescentes, la línea 102 ofrece atención especializada, mientras que la línea 137 proporciona asesoramiento a mujeres y disidencias en situaciones de violencia.

En cifras

1.405

Sólo entre enero y octubre del 2023 hubo 1.405 mujeres que accedieron al tratamiento que generalmente se realiza con medicamentos.