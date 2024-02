El padre Barros sobre el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina: “Sin alimento no hay vida”

martes 06 de febrero de 2024 | 12:00hs.

En su primera declaración pública desde la asunción de Milei, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal advirtió sobre la gravedad de la situación social: asegura que “el pan de cada día es un clamor de justicia” y señala que es necesario anticiparse para que no se profundice la crisis alimentaria. En indirecta respuesta a la ministra de Capital Humano los obispos piden que se continúe con la asistencia y aporte a los espacios comunitarios y colectivos, mientras se realizan auditorías.

El padre Alberto Barros, responsable de Cáritas Diocesana en la ciudad de Posadas, se refirió al comunicado y comentó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7: "Yo creo que es un documento sumamente oportuno, es bueno que la Iglesia se exprese con claridad como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y en cualquier circunstancia sea quien sea quien esté a cargo de la función pública. En estos meses evidentemente se ha profundizado de una manera muy fuerte no solo el aumento de la pobreza sino la carencia de alimentos para cientos de miles de familias".

"Es un tema grave en un país que tiene la posibilidad de alimentar bien a todos sus integrantes y la falta de alimentos realmente es una violación a un derecho humano fundamental, sin alimento no hay vida por eso el documento de los obispos lo han titulado 'El pedido del pan de cada día es un clamor de justicia' y sobresale la frase donde ellos dicen 'la comida no puede ser una variable de ajuste' ya que estamos viviendo un ajuste brutal que afecta a la inmensa mayoría del pueblo argentino2, agregó.

Barros también explicó que si bien ya veníamos con esta problemática desde hace mucho tiempo, ahora se ha agravado, "el documento de los obispos insta a los responsables de garantizar los alimentos en los distintos comedores porque han cortado todo tipo de provisión con el argumento de que puede haber algunas cosas que no son transparentes pero es muy fácil controlar lo que se hace o lo que no se hace, no es una excusa para haber dejado sin alimento a miles de comedores en la Argentina".

"Esperemos que haya una respuesta conveniente de las autoridades porque está en juego lo básico que es el poder comer. Nosotros acá tenemos asistencia de dos tipos en las parroquias, están aquellas que están en zonas más pobres que nosotros subsidiamos de alguna manera con entrega de alimentos cuando no pueden por sí mismas con las donaciones que vamos recibiendo, después están las que dependen directamente de Cáritas Diocesana en la que tenemos cinco espacios de merienda, que los llamamos espacios educativos donde los chicos reciben todos los días una merienda reforzada en el marco de apoyo escolar de educación no formal".

El padre indicó que en estos espacios se entiende además que sin educación no hay futuro, "la educación no puede ser otra variable de ajuste porque son derechos fundamentales que todo ser humano está llamado a tener, estamos en un momento difícil pero creo que como comunidad nacional tenemos que caminar juntos organizándonos para dar respuesta a este momento duro que estamos viviendo".

"Hay comedores o espacios de merienda que se manejan pura y exclusivamente con el compartir los bienes de la misma comunidad, la gente aporta desde la solidaridad, desde la comprensión del momento difícil por lo que aportan mercadería, así que muchos se mantienen por ese aporte, después hay lugares que recibían aportes nacionales a través del Ministerio de Desarrollo Social o del Ministerio de Educación pero eso se está cortando lo cual ha generado un problema muy grande y después hay otros espacios que también dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia o de las municipalidades", detalló.

En ese sentido recalcó que por esta razón un gobierno no puede ahorrar en comida, "eso es una brutalidad" y añadió: "Los ajustes habrá que hacerlos en otras cosas, pero no en aquello que es indispensable para la vida digna de nuestro pueblo. Nosotros nos basamos bastante en los números y proyecciones que hace el Observatorio para la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina que todavía no ha hecho cálculos recientes pero el mismo gobierno nacional en su informe está diciendo que en estos dos meses saltamos de un 44% de pobreza a más del 50% y en lo personal creo que es más".

"Esto va a traer consecuencias, no solamente en la falta de trabajo que se está acrecentando, estamos frente a un proceso social de mucha gravedad y todo eso va a ir afectando también la salud de nuestra gente, el bienestar general y es por todo esto que uno apela a quienes tienen poder de decisión", finalizó.