La familia del chipero fallecido busca respuestas sobre el choque: "Entendemos que no se dijo toda la verdad"

martes 30 de enero de 2024 | 13:26hs.

En un trágico inicio de semana, la vida de Leonardo Fabián Da Silva, un querido chipero de 54 años que circulaba en su motocicleta Motomel 100cc, se vio abruptamente interrumpida debido al fuerte impacto de un auto Toyota Corsa de patente paraguaya, presuntamente conducido por una mujer de 30 años, en la intersección de las avenidas Lavalle y Bustamante. La liberación de la conductora y la incertidumbre sobre algunos detalles plantean un llamado urgente de solidaridad a vecinos y comercios cercanos que puedan cooperar con filmaciones de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

“Mi papá se levantaba a las 4 de la mañana para salir a buscar la chipa cerca de la avenida Uruguay. Para llegar al lugar, tenía que tomar la avenida Lavalle. Yo lo escuché salir alrededor de las 4.10 porque estaba levantándome, ya que tengo que estudiar para rendir un final, y a los cinco minutos tocan la puerta muy fuerte. Era un chico diciendo que mi papá había tenido un accidente por Lavalle y Bustamante”, relató el hijo de Fabián, Lautaro Da Silva, en conversación con Radioactiva (100.7). “Él era muy creyente, así que antes de irse hacía una oración para estar protegido”, comentó.

Según lo reconstruido hasta el momento, indicó que “aparentemente, mi papá iba circulando sobre la avenida Lavalle, que tiene prioridad de paso, y sobre la avenida Bustamante desde Santa Catalina hacia la costanera circulaba un auto paraguayo, que todavía no sabemos quién lo manejaba realmente. Este impacta con mi papá y mi papá pierde la vida”. “El impacto fue de costado y, por lo que tengo entendido, mi papá quiso esquivar al auto pero no pudo porque, al intentar desviarlo, chocó tanto la puerta de adelante como la de atrás y él voló. La persona que conducía el auto lo movió, no lo dejó en el lugar”, ahondó.

Además, puso el foco en que “según versiones de nuestros vecinos, que se levantaron inmediatamente porque el impacto fue tan fuerte, la persona se quiso fugar y no la dejaron. Y tenemos un testigo que nos cuenta y nos envió una foto de que la señora, que dice que estaba sola, estaba con otra persona, que no aparece y no sabemos quién es”. A su vez, cuestionó que “si venían a una velocidad normal, jamás hubiese sucedido este accidente. Si venís a una velocidad normal, estás viendo que está por pasar una moto y frenas”.

“La mujer estuvo detenida pero la liberaron. No la liberó el juez, sino el secretario y tenemos entendido que estuvo involucrado el Consulado Paraguayo para su liberación”, remarcó el hijo de Fabián Da Silva. “Es algo que nos preocupa un montón porque esta persona se va a ir a Paraguay y es muy probable que desaparezca”, advirtió.

En este marco, apeló a la solidaridad de los vecinos y de la concesionaria Automisión. “Si tienen una cámara de seguridad nos ayudaría un montón porque vamos a poder saber qué pasó de verdad. Entendemos que esta mujer no dice toda la verdad”, señaló.

“No es solamente una vida, es toda una familia. Es muy doloroso. Mi papá era una excelente persona, un excelente vendedor que amaba lo que hacía. Siempre nos decía que no se imaginaba de otra manera. Tenía un corazón inmenso y ayudaba a todo el mundo. Me sorprende ahora la cantidad de mensajes de personas que no conocemos y que nos dicen cómo él se solidarizaba con sus situaciones. Tenía un alma tremendamente generosa, no era solamente carisma para la venta”, expresó Lautaro.

Asimismo, manifestó su agradecimiento a todas personas que están brindando apoyo, a las enfermeras y médicos del Hospital que compraban la chipa de todos los días y al encargado de seguridad del Polideportivo “Finito” Gehrmann, que le permitía a su papá ingresar para vender. También extendió su agradecimiento al gobernador de la provincia, que se contactó con la familia luego del accidente. “Es mucho el amor que se recibe”, aseguró.

El siniestro

Leonardo Fabián Da Silva (54) manejaba una Motomel 110cc., por la avenida Lavalle, en dirección a la avenida Uruguay. Por causas que son materia de investigación, en intersección de las avenidas Lavalle y Bustamante, un auto Toyota de patente paraguaya impactó contra el motociclista, quien habría intentado esquivar al vehículo.

El accidente se reportó a las 4 de la madrugada del lunes y efectivos policiales constataron la veracidad del hecho luego de divisar al hombre tendido en el suelo. Segundos después, el personal de salud que llegó en ambulancia constató el deceso de Da Silva debido a la gravedad de sus lesiones.