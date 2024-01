Breitenbruch: "Es mentira que me escapé, me fui a la noche, pero no por la ventana"

martes 23 de enero de 2024 | 18:45hs.

El misionero Néstor Breitenbruch tenía todo acordado para incorporarse a Independiente Rivadavia, sin embargo no llegó a firmar contrato y terminó arreglando su llegada a Atlético Tucumán. Luego de la particular situación que le tocó vivir, el futbolista explicó cómo se dio su salida del elenco mendocino.

"La realidad es que había llegado a un acuerdo de palabra con Independiente Rivadavia, cuando llegué a Mendoza, no me pasaban el contrato. Había viajado con una promesa de que me iban a pasar el contrato mientras viajaba, llegué con toda la predisposición, llegué a entrenar en el club y cuando me pasaron el contrato me pasaron mal, no era lo que habíamos acordado", aseguró el futbolista.

El defensor indicó que modificaron el acuerdo que tenían. "Cambiaron algunas condiciones, había otras que directamente ni aparecían, en el medio, obviamente, pedí que lo arreglen. La persona que me había ofrecido ir intentó comunicarse y tampoco tuvo respuestas", dijo en diálogo con TyC Sports.

El jugador aclaró: "Mientras tanto estaba ansioso por empezar a entrenar, estuve un día sin recibir una respuesta y en el medio hubo un llamado de Atlético Tucumán que me interesó y la realidad fue esa, es mentira que me escapé, me fui a la noche, pero no por la ventana", concluyó Breitenbruch.

Esta última frase fue en respuesta a Rodolfo De Paoli, DT de la Lepra mendocina, quien había asegurado que “se escapó por la ventana de la concentración en la madrugada”.