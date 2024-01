El paro de la CGT y la CTA en Misiones tendrá marchas, actos, movilizaciones y cortes de ruta

martes 23 de enero de 2024 | 17:47hs.

La CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), los trabajadores de la economía popular (UTEP), movimientos sociales y un mosaico de multisectoriales realizarán este miércoles el primer paro en la era de Javier Milei, que será acompañado por una movilización hacia el Congreso. En ese contexto habrá diferentes tipos de manifestaciones a lo largo y ancho de la provinca, con servicios que se verán afectados de diferentes maneras.

Las organizaciones sindicales y sociales de la tierra colorada programan diferentes actividades que van desde actos, a marchas o cortes de ruta. Todo acompañado por la decisión de los gremios de cortar algunos servicios. No habrá bancos ni recolección de residuos, y a esta hora se sabe que el transporte de pasajeros en Buenos Aires parará recién a partir de las 19 del miércoles, la misma modalidad se implementaría en la tierra colorada.

Otros servicios con diferente afectación serán la Anses y Migraciones que tendrán servicio normal y adhesión de algunos agentes a la marcha; en el Pami habrá atención con guardia mínima; lo mismo los agremiados a Luz y fuerza Misiones que no harán atención al público en la sede del sindicato, mientras que los operarios de Energía de Misiones atenderán con guardia mínima. En Hospitales y Caps habrá guardias y servicios mínimos.

Las tres centrales obreras y sus aliados ratificaron durante toda la semana su "absoluto rechazo" a las decisiones de desregulación de la economía, al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 y al proyecto de ley de "Bases" enviados por el Ejecutivo al Congreso. La medida de fuerza de 12 horas, decidida hace algunas semanas por el Comité Central Confederal (CCC) de la CGT, fue declarada de forma unánime ante "el salvaje ajuste que afecta a los sectores más vulnerables y a los trabajadores y ante la quita de derechos laborales y jubilatorios", según señalaron los dirigentes de las centrales obreras.

Localidad por Localidad

En Jardín América se programa una movilización y un corte de ruta. La convocatoria en dicha localidad es a partir de las 7.30 horas en las sedes de la CGT, del sindicato de tareferos, y en otras organizaciones. Luego, todos se van a reunir en la intersección de las Ruta Nacional N°12 y Provincial N°7 donde se prevé que todos los organismos estén concentrados en dicho punto a partir de las 9 horas donde se producirá un corte de ruta. Quedarán habilitadas, en principio, las colectoras de la ruta nacional 12 en esa zona.

En San Pedro, la movilización convocará a vecinos, gremios, sindicatos y organizaciones sociales y comisiones barriales que darán inicio a la marcha, a las 8 horas con la concentración en el jardín botánico desde donde recorrerán avenida Nicanor Cordero, 25 de Mayo y Güemes para concluir en el anfiteatro del centro con un acto. Se espera que se trate de una convocatoria multitudinaria.

En Eldorado distintas organizaciones sociales, gremios y sectores independientes realizarán un acto en la plaza Sarmiento, en horas de la mañana. El acto, convocado para las 10:00 horas será precedido por marchas en la ciudad organizadas por las diferentes organizaciones que serán parte del mismo. Para la organización de la actividad se realizaron dos reuniones con anterioridad, los días miércoles 10 y 17, donde se acordó que cada sector interviniente movilizara de acuerdo a las características propias del sector, pero con consignas unitarias y la realización de un solo acto.

Uno de los lugares de concentración, como suele ser habitual, es la plazoleta El Colono en el km. 6 de la ciudad, a las 7:30 horas, desde donde marchará una columna por la Avda. San Martín hasta la plaza Sarmiento ubicada en el km. 9. Oros sectores, principalmente los gremios del SOIME (madereros). Uticra (calzado) y UPCN, esperarán la marcha proveniente del km. 6, en las inmediaciones de la sede de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado, para desde allí marchar juntos hacia la plaza Sarmiento. Otros sectores convocan directamente a nuclearse en la plaza donde se llevará adelante el acto, que consistirá en la lectura de un documento manifestándose en contra del DNU decretado por el gobierno nacional, y de la ley que se conoce popularmente como “ley ómnibus”.

En el documento a leer estarán presentes algunos de los fundamentos en los cuales se basa el rechazo, la inconstitucionalidad del DNU, y un reclamo a los legisladores nacionales misioneros, tanto diputados como senadores, apara que los mismos voten en contra de ambos proyectos. Asimismo, se prevé la presencia de delegaciones de localidades cercanas a Eldorado, e incluso se confirmó la presencia de representantes de comunidades guaraníes de Puerto Mado.

En Puerto Libertad, Wanda y Puerto Esperanza habrá movilizaciones este miércoles. Los trabajdores de las tres localidades marcharán desde la ruta nacional 12 en el acceso a Puerto Libertad, hasta la plaza San Martín, donde tendrá lugar un acto con discursos de representantes de las distintas organizaciones, de cada una de las localidades. Las consignas entre otras son No al DNU, No a la Ley Ómnibus, No al protocolo antiprotestas, Basta de ajustes y Basta de despidos. Convocan al paro los referentes locales de la CTA-Autónoma; ATE; Federación Nacional Territorial (FeNaT); Movimiento Evita; Corriente Nacional MARTIN FIERRO; Movimiento sin tierra Libertad (MSTL); y Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR).

Puntos de encuentro, movilización y actos en Misiones

Posadas 8:00 hs. Concentración en el Mástil: - 8:30 hs Marcha a Plaza 9 de Julio

San Pedro 8:00hs. Salida Jardín Botánico- Acto y Cierre: Anfiteatro del Centro

San Antonio 9:00hs Concentración Plaza- Vuelta de Obligado y Bermúdez

Bernardo de Irigoyen 8:30hs.- Plaza San Martin

Pozo Azul 9:00hs. Centro

El Soberbio 16:00hs. Esquina del Espacio Verde

Comandante Andresito 9:00hs. Plaza Central

Iguazú 17: 00hs. Marcha desde rotonda hasta Plaza San Martín

Pto Libertad 8:00 a 12:00hs.Entrada al Pje Nueva Libertad- Movilización

Pto Esperanza 9:30hs. Concentración Plaza central Gral San Martín

Puerto Piray 9:00hs. Concentración Plaza Central

Eldorado 8:00hs. Marcha desde el Km 6 al Centro- 10 hs Plaza Sarmiento

Montecarlo 18:30hs. Plaza San Martín

Puerto Rico 19: 00hs. Plaza del Colono

Capiovi:8:30hs Ruta 12- acceso arroyo San Alberto

Jardín América 7:00hs - Concentración: Rutas 12 y 7- 08:30: Acto Plaza Colon

Puerto Leoni 8:00 hs. Plaza 14 de Julio.

Hipolito Yrigoyen 8:00hs. Plaza Central

Gobernador Roca 8:00hs. - Plaza Central

San Ignacio 10:00hs - Plaza San Martín

Santa Ana 8:00hs.- Plaza del Centro

Bonpland 8:00hs- Plaza Central

Oberá 11:00hs Acto en el Centro Cívico

Aristóbulo del Valle 17:0 hs. Paseo Cultural

Campo Viera 7 hs. Plaza Los Pinos

San Vicente 7:00hs - Plaza San Martín

Leandro Alem 10:00hs - Plaza sobre Ruta 14 Km 40

Apóstoles 16:00 hs. Concentración en la Plaza de los Inmigrantes. Moviliza a Plaza San Martín

Mártires 17:00hs. Plaza comunitaria

Azara 8:00hs. Plaza Centro - Acto en el Arco de Azara

San José: 7:00 hs. Plaza del Chamamé

Concepción 07:00hs. Plaza 9 de Julio

Candelaria 9:00hs. Plaza Central

Garupá 8:30hs. - Plaza las Banderas

En París y Francia, sindicatos apoyan a la CGT

Ocho gremios llamaron a convocarse para defender la movilización que se realizará en Argentina contra las medidas de Milei. Se reunirán en las embajadas de cada país. Manifestarán en Italia y en Francia en apoyo a la CGT y agrupaciones que se movilizarán mañana.

Con el argumento de que la democracia “está amenazada”, ocho centrales sindicales italianas y francesas mostraran su apoyo con sus pares argentinos. En este marco, se movilizarán mañana a las embajadas argentinas en los respectivos países para expresar su solidaridad. Se trata de cerca de seis centrales obreras francesas que llamaron a concentrarse mañana en la esquina de Cimarosa y Kleber, donde está ubicada la sede argentina en París, con el fin de expresar su "profunda preocupación por esta ofensiva contra las conquistas de varias décadas de luchas sociales y sindicales en Argentina".

Situación similar sucederá en Roma. Las dos centrales obreras más representativas de Italia llaman a solidarizarse con la CGT y argumentaron que la “democracia y los derechos están en riesgo con las medidas del presidente Javier Milei”.

* Con material de corresponsalías de Jardín América, Eldorado, San Pedro, Puerto Esperanza.