Entre incertidumbre e inversión, equipos desean presentarse en sus respectivas ligas

El fútbol argentino vuelve dentro de poco tras las vacaciones de verano. En Misiones, los clubes de a poco arrancan la pretemporada, con miradas puestas en los torneos de este año, hay elencos que no saben si van a poder competir y otros que invierten en infraestructura para el inicio del certamen.

En el caso de Tigre de Santo Pipó, este año va a disputar la B en la Liga Posadeña y el objetivo está puesto en el ascenso. Enrique Ruiz Díaz, uno de los integrantes del cuerpo técnico, charló con El Territorio y contó cómo se vienen preparando para la temporada. "El año pasado se terminó como se pudo, por eso este año se planificó cambiar muchas cosas y arrancar de otra manera". Por tal motivo, en el club se trabaja de manera ardua para hacer nuevos vestuarios y la idea es contar con las instalaciones para el arranque del certamen.

Asimismo, la Liga de Posadas se prevé el inicio en marzo, por eso en estos momentos están juntando fondos y en búsqueda de auspicios para afrontar los gastos ya que no tienen el apoyo del gobierno municipal. Por ende, este domingo se realizó distintos partidos en varias categorías desde infantiles a juveniles, con el propósito de tener ingreso y continuar con las obras. La jornada deportiva organizada por Tigre mostró una gran concurrencia para ver a los chicos jugar.

"El tema económico es lo que más nos preocupa, se hizo rifas y otras ventas para comprar ladrillos para los vestuarios, ya se hizo todo lo que es la base, pero hay que pensar después en los gastos de cada partido sea local o visitante, donde creemos que va a ser el doble o triple de lo que fue el año pasado", expuso.

Por otra parte, quién en una gran incertidumbre y a la deriva es Atlético Demisiones de Capioví, club fundado en 2019. Con pocos años recorridos, les tocó afrontar la pandemia poco después de arrancar la institución, pero al volver a rodar la pelota, dieron buenas actuaciones, donde la reserva salió campeón en 2021 y la primera llegó al cuarto puesto en la última edición de la Liga Regional de Puerto Rico en 2023.

Al respecto, Matías Galarza, fundador y primer presidente de la institución, estuvo al frente hasta diciembre de 2023. El complejo panorama que afrontan de cara al 2024 ya que todavía el club no cuenta con quién esté al frente del mismo. "En pocos años solo quedamos 4 miembros activos, el resto tomó distancia, renuncié como presidente y falleció el vicepresidente, por eso se disolvió la comisión".

Galarza además reflejó que es incierta la presencia de Demisiones en la Liga de Puerto Rico debido a la falta de sponsor y equipo de trabajo. "Hay plantel, o sea tenemos los jugadores pero ellos están esperando la decisión de la Comisión Directiva y la primera reunión de la Liga es el 13 de febrero próximo", comentó.

El club empezó solo con plantel de primera y reserva, con esfuerzo sumaron categorías infantiles y equipo femenino, pero ahora debido a la gran cantidad de plata que se debe contar para cada cotejo, aún no saben si Demisiones saldrá a la cancha o no.

"En el fútbol masculino contamos con jugadores de otros municipios y se los debía ir a buscar en auto y otros se manejaban en colectivo, por eso había gasto en combustible y pasaje", expresó. Para este certamen, estima que gastos de local entre pagos a los árbitros y custodia policial, entre 130.000 y 150.000 pesos por cada partido y de visitante un viaje por ejemplo a Jardín América rondaría 80.000 pesos. "Siempre se tuvo un seguro para cada jugador en caso de lesión, eso tiene un costo mensual de entre 25.000 y 30.000 pesos y lastimosamente hay encuentros de local que no llegamos a cubrir los gastos y se pone plata del bolsillo".

Por lo cual, si no llegan a conseguir sponsor que los ayuden o bien gente que se integre al club para trabajar y que Demisiones tenga la posibilidad de decir presentes en el Torneo, pero en caso de no conseguir, no podrán asumir el compromiso del certamen por lo menos en la primera mitad del año.