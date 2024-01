Santo Tomé: miles de personas disfrutaron de la primera noche de desfile en la Capital del Ritmo

lunes 22 de enero de 2024 | 1:09hs.

La inauguración oficial se dio pasadas las 22.30, con la presencia del Intendente Augusto Suaid, el viceintendente Carlos Farizano, concejales, y la visita de la ministro de Turismo de Corrientes Alejandra Elciri, la coordinadora del Corredor Jesuítico Guaraní Sonia Berwanger, los diputados Luis Calomarde y José Antonio Romero Brisco. Dijeron presente también el jefe comunal de Corrientes capital Eduardo Tassano, de Garruchos Marcelo Scotto, la viceintendente de Alvear Carina Nazer, e integrantes de las fuerzas de seguridad. También estuvieron para el corte de cinta la Miss Santo Tomé 2023 Julieta López y la Reina del Carnaval 2023 Agostina Zovak.

Suaid, durante la transmisión en vivo, dio la bienvenida a la fiesta del Rey Momo a las personas que estaban presentes y a quienes seguían nuestros corsos desde los lugares más recónditos por medios digitales.

“El carnaval es la fiesta más significativa que tenemos, hemos podido autosustentarlo a traves de los privados que han concesionado los espacios, con el acompañamiento de las comparsas y de los empleados municipales. Hoy vamos a tener un carnaval diferente con proyección a crear la escuela de carnaval en Santo Tomé, y que sea no solamente una fiesta el carnaval, porque hay mucha gente que durante todo el año trabaja con esta industria, y queremos seguir formando gente para que esto siga creciendo”.

Además, destacó que la capacidad hotelera de Santo Tomé está colmada en lo que es la primera noche, y confirmó que el fin de semana que viene se suman a nuestra fiesta las tres comparsas de La Cruz, y una agrupación de Carumbé de Paso de los Libres.

Dispusieron control de seguridad en cada ingreso, como también personal policial, cámaras a lo largo del predio y dos estacionamientos para la mejor organización del público asistente.

Primera noche de desfile

Los primeros en ingresar fueron “Los Elefantitos”, la escuela de percusión para niños que se preparó durante todo el año a cargo del Mestre Bochy Avalos. Luego ingresó Comparsa Marabú, la agrupación fundada en 1959, presidida hoy por Mauricio Javier Olivera, cuyos colores emblematicos son el turquesa y blanco.

El tema elegido por la comparsa del ave Marabú presentó este año “Itatí. Coronada por las estrellas, madre del sol”. En una suerte de homenaje a la Virgen María, María desplegó su representación sobre la avenida Parque Corsódromo, junto a su batería “Aplanadora”.

“Cuando aquella vez, se iluminó el cielo en colores turquesa y blanco, señalaste sobre el río el destino que habías elegido para quedarte. Entendíamos al fin que sería nuestro humilde cimiento costero, el lugar donde querías bautizar a cada uno de nosotros, como una nueva comunidad, bajo el nombre de Itatí, tu blanco sitio. Quién iba a decir por entonces que iríamos a cantarte cuatro siglos después de ininterrumpida devoción, siendo aquel acontecimiento el comienzo de nuestra bendición al tenerte como patrona, protegiendo nuestra región y tierra del cacique Yaguarú en nuestra Corrientes”, expresaron.

“Los hijos del indio José, desde su tapýi allá en Yaguarí, llegaron tras el manduré remando en su igá a la itá morotí, tal asombro de los kunumís se traduciría en miradas solemnes de un compromiso contigo y del tuyo con el pueblo, María tupasy. Fue una vez más que volviste a refugiarte en esas piedras calizas blanquecinas con un semblante risueño que llevaba al río, cual perenne mensaje ya nos estabas dando, de que de allí, de ese remanso de aguas no querías irte, como algún músico y poeta lo narraría años más tarde. Desde este espacio del pasado que nos ha otorgado la historia y con nuestro expresar guaraní, queremos contarte que son miles las vidas que acuden a verte cada año, recordando el día en el que te colocaron la corona que el mismísimo firmamento labró con sus mejores estrellas” agrega el tema del pueblo marabucero.

Es en el respeto y el cariño, que toda la nación marabucera desea cantarte, más allá de las distintas formas que toma la fe, reconociendo que tu llegada ha trascendido por sobre todo parámetro material, se ha hecho popular y pasó a ser la manifestación cultural de una herencia centenaria transferida desde nosotros, los primeros guaraníes, hacia los presentes y futuros hijos de este suelo que te llamó y te llamará MAMÁ. Tus hijos guaraníes.

Su bastonera es Ana Paula López y representa “Luz y Fe”, y su bastonerita es Isabella Adaro y representa al “Panambýs”. La batería caracterizaba al “Franciscano y Guaraní”. La reinita de Marabucitos iba de “Dios Ñamandú”, y es Isabella Saucedo Hecker; y la soberana de Marabú es Valentina Zeni, representante del sol de María de Itatí.

En tercer lugar desfiló la banda de música Extravagancia, interprentando temas tropicales y brasileros.

A continuación fue el turno de Turma Do Fon Fon, nacida en 1958 como una ilusión de un grupo de amigos que desearon llevar a la calle la alegría que por entonces se vivía en el Club Social. Su actual presidente es Eulogio Soto, y sus colores emblemáticos son el rojo y blanco.

El tema elegido fue “XICA DA SILVA, NEGRA LIBERTAD. La Joya Negra”. Demonizada y sacralizada en la misma medida, jamás pasó desapercibida. Es que Francisca Da Silva, mejor reconocida como “Xica”, fue una mujer que marcó un tiempo. Mucho antes que muchas, ella supo encontrar su lugar, romper con los estereotipos de una época y “reinar” cuando impensada por su posición, origen y etnia, lo podría hacer. Brasil del S.XVIII era una colonia portuguesa proveedora de inmensas riquezas y productos de los más variados y novedosos para el viejo continente. Es en Minas Gerais, zona de producción principalmente diamantina, donde se origina esta interesante historia. Mezcla de mito y realidad, se dice que en Serro Frío nació Francisca “Xica” Da Silva, hija de María da Silva y el portugués Antônio Caetano de Sá.

Nacida esclava, su destino comenzaba a disponerse cuando su padre, negándose a la idea de que esta fuera su hija, la vende a un prostíbulo. Luego es subastada acaba en casa del nefasto sargento Sardina, con quien tuvo su primer hijo. Irreverente, inquieta e ingobernable, logra ser vendida una vez más a José da Silva y Olivera Rolim; apresado más tarde por rebelde a la corona. Este diamante negro logrará con astucia, inteligencia y la insensata avidez de su juventud, transformar sus condiciones históricas en una zaga que posiciona a una mujer en el lugar protagónico.

El amor irrumpirá en su vida cuando Joao Fernándes de Oliveira, más conocido como el “comendador” llegara a Tijuco por orden de la corona para controlar los empréstitos diamantinos. Dicen que fue amor, y no otra cosa la que unió a tan disímil pareja. Es que Xica, con su forma atormentada e imponente, no conocía de modales y, muy por el contrario, el comendador estaba muy bien adaptado a los modos de la época. Dos mundos, tan estereotipados y opuestos se encontraron y, como bien señala la ley de los opuestos, se atraerían.

Su reveladora y poco usual unión, no pasó sin ser valorada. Ambos rompieron los preceptos de una sociedad que no veía con atino el hecho de que una esclava pudiese hacer a sus antojos y no reverenciar las fútiles costumbres, mucho menos pretender a nada menos que quien ostenta el poder de la corona. Revolucionaria, su relación atentaba contra los estándares de una época marcada por profundas e infundadas diferencias de clase y raciales.

Contra todo pronóstico, y sorteando los ardides de la petulante sociedad diamantina, ambos logran transitar 15 años juntos dejando una prole de 13 hijos. El final de su apasionada hazaña sólo se resuelve cuando por orden real, Joao debe regresar a Portugal, no sin antes enseñorear a Xica con toda clase de bienes.

Xica encarna la lucha de negros y blancos, de hombres y mujeres en una sociedad desigual; una lucha por la igualdad, por la libertad. Es ella el reflejo de la revolución, del intento de cambio, de la interpelación de las cimentadas formas sociales de una época de un Brasil expoliada y presa bajo el yugo lusitano.

Su bastonera es Fernanda Odoni, y su bastonerita es Martina Cabrera y representa al Oro Brasileño. La reinita de Fonfonitos es Justina Pérez; y la soberana de Fon Fon es Rocío Noziglia.

A continuación fue el turno de la delegación de la Comparsa Sapucay de Corrientes capital, campeona del Carnaval capitalino 2023. Desplegó su percusión y sus principales figuras por el corsódromo santotomeño.

Y para cerrar la noche hizo su ingreso Comparsa Ipanema, agrupación fundada en diciembre de 1983, por un grupo de vecinos del barrio San Martín. Su primer tema fue Safari en Áfirica, en 1984, y de ahí quedó la figura de los elefantes y el escudo de la comparsa. Sus colores característicos son rojo, amarillo y verde. Su actual presidente es Carlos Durañona.

Este año Ipanema presenta “Ipanema en el país del Nunca Jamás”, y en el centro de la narrativa se encuentra Peter Pan, un intrépido niño que se resistía a crecer. Su peculiar don de conservar la frescura de su alma infantil y su cuerpo diminuto eran el resultado de un secreto descubierto en los jardines de Kensington.

Todo comenzó aquella noche en la que escapó sigilosamente de la casa de su madre. En su vuelo, se sumergió entre los árboles cuyas hojas danzaban al compás de la brisa. Desde entonces, Peter halló su hogar entre las flores, las hadas y la naturaleza. Aunque observó a su madre una vez desde la ventana, al percatarse de que había superado su ausencia, regresó al bosque con un firme grito: ¡No quiero ser mayor jamás!. Este deseo profundo de Peter no solo se manifestó en sus palabras, sino también en su apariencia física, que parecía congelada en el tiempo, manteniéndose pequeño y ágil como una flecha.

El “País de Nunca Jamás”; es más que una isla; es un mapa imaginario, un destino que los niños visitan en sus sueños. Cada niño tiene su propia isla en su imaginación, un rincón mental lleno de aventuras.

En Nunca Jamás, Peter Pan reside con un grupo especial de niños, conocidos como “los niños perdidos”. Consideran a Peter Pan su líder y protector, asignándole la tarea de encontrarles una madre que cuide de ellos y les cuente cuentos por las noches.

Acompañando siempre a Peter, está Campanita, una pequeña y malhumorada hada, celosa de su líder, que emite una luz constante. El polvo de hadas, esencial para que los niños vuelen, y la creencia en las hadas son elementos fundamentales en esta historia, ya que, cada vez que un niño niega su existencia, un hada pierde la vida.

La isla también alberga a un grupo de piratas liderados por el siniestro “Garfio”, cuya obsesión por vengarse de Peter Pan lo impulsa a planear emboscadas día y noche.

Su bastonera representa a “India trigidia” y es Luciana Jackobsen, y su bastonerita es Amanda Lima y representa al Loro pirata. La batería caracterizaba al “bravos piratas”. La reinita de Ipanemita representa a “La noche estrellada”, Maysa Nacimento; y la soberana va de “Campanita, el hada de la luz”, y es Roció Fernanda Suarez.