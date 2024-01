“El Covid va a seguir estando entre nosotros, tenemos que seguir vacunándonos”

viernes 19 de enero de 2024 | 10:41hs.

Eduardo Ramírez, director de epidemiología de Misiones en charla con Acá te lo cantamos explicó la situación en la que se encuentra Misiones con respecto a la reaparición de casos de Covid.

“En primera instancia, Argentina sufrió tres grandes embates o tres grandes olas. La última en el 2022 con una de las variantes que fue el ómicron y que es importante recordar esto porque esto dio una gran aceptación poblacional, lo que logra aumentar la cobertura a través de la inmunidad natural. Esa es una de las cuestiones buenas en este sentido y la morbilidad de esta de esta patología se extendió, por lo tanto, la mortalidad disminuyó junto o de la mano a la estrategia de inmunización que se inició en el 2020 y que al 2024 tenemos el 90 por ciento de las mayores de 18 años con dos dosis y el 92 por ciento con los mayores de 50 de 50 años con dos dosis. Eso le da un marco general de lo que es el COVID en la República Argentina. Lo que es esta información a nivel provincial o cómo estamos nosotros desde la semana 1 del 2023 a la semana 2 del 2024, los casos han ido descendiendo paulatinamente y hasta dejar de ser una preocupación sanitaria sin dejar de vigilarla, por supuesto, y tener el sistema altamente sensible para detectar casos graves o casos que requieran un manejo distinto al ambulatorio”, contextualizó el doctor.

“Entonces por eso nosotros podemos decir hoy que la afectación poblacional es del 1.2 por cada 1000 pacientes con una incidencia acumulada también de 1.2. Y eso nos habla de que para la provincia de Misiones, para el momento en que estamos viviendo, no sería una de las situaciones que pueden llegar a desequilibrarnos como sistema sanitario público. De todas formas, si se están diagnosticando casos, yo conozco una persona que empiezan con fiebre y como tenía el papá internado en terapia intensiva con dengue, piensan que es dengue, pero cuando se les hizo el control salió que fue Covid”, resaltó.

“Eso esta pasando y estoy hablando de esto la semana pasada. Es decir, los casos están. La presencia del virus en la sociedad no se va a ir. Va a estar siempre acompañándonos. Es por eso que a partir del año 2023 se incluye a esta virosis dentro de todo el panel viral que pueda afectar al árbol respiratorio durante todo el año. Lo que estamos diciendo es que la gran afectación poblacional que tuvimos a principios del 2020 hoy es sumamente distinta, pero hay que seguir monitoreando”.

Sobre si hubo un aumento de casos en los últimos meses el director de epidemiología indicó: “yo te puedo dar los números generales de este periodo con 10.219 notificaciones, con 1.592 casos confirmados y con 8.627 descartados, con una incidencia poblacional de 1.2. Estos datos son desde la semana 1 del 2023 a la semana 2 de este año. Claro, lo que te estoy diciendo es que es de todo el año”.

Sobre la circulación de nuevas variantes el profesional afirmó que “se mantiene la variante preeminente, que es el ómicron, el cual es la situación de la vacunación, porque sabemos que la recomendación no es algo nuevo. La recomendación de tener la vacuna actualizada no importa qué número de dosis, pero tener protección menos de seis meses de la última aplicación. Hay mucha gente que está yendo a aplicar ahora. No sé si los médicos le están aconsejando, pero están yendo a vacunar en estos momentos. La sugerencia sigue siendo mantener la inmunización con seis meses desde la última aplicación y la sugerencia es dar un estímulo al sistema inmunitario natural para que se generen los anticuerpos necesarios para mantener una cobertura relativamente alta, arriba del 80 por ciento, para evitar casos graves”.

“Recuerden que la vacuna no impide la contaminación o la infección. Lo que impide es la forma, lo que impediría en la mayoría de la gente es la presentación de la forma grave”, aclaró Ramírez.

Consultado sobre si hay pacientes que están internados por Covid, el profesional afirmó “en este momento no. Sí, sabemos que la prioridad o lo que más está preocupando es el dengue”. Sobre su hubo algún caso de corona dengue, Ramírez comentó “sí, pudo haber alguno, pero los casos que son estudiados en su completo panel son las personas que requieren internación. No es para el paciente ambulatorio”.

“Las recomendaciones de mantener el refuerzo es solo para las personas que cumplen ciertos requisitos, es decir, mayores de 60 años o 50. En general, nosotros recomendamos que mantengan el esquema completo no solo de Covid, sino de fiebre amarilla, de antitetánica, de hepatitis B, porque una de las estrategias de manejo de enfermedades infecciosas, es tener el carné de vacunación completo que, a diferencia de otros lugares del mundo, el argentino tiene la posibilidad de tener ese acceso gratuito a más de 20 patologías distintas”, cerró el doctor Eduardo Javier Ramírez, Director de Epidemiología.