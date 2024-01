Brindan consejos para conservar la leche materna hasta seis meses en refrigerador

miércoles 10 de enero de 2024 | 18:14hs.

La leche materna es el principal nutriente para el desarrollo del bebé y su conservación adecuada es clave para mantener sus propiedades. Por eso, especialistas del Hospital Materno Neonatal acercaron recomendaciones esenciales sobre cómo almacenar la leche en el hogar, asegurando su frescura y calidad.

En primer lugar, hacen hincapié en la importancia de usar recipientes aptos para alimentos. Estos recipientes garantizan la preservación de las propiedades nutricionales y evita la contaminación.

“También es fundamental organizar los recipientes con etiquetas. Cada vez que almacenes leche, recordá etiquetar el recipiente con la fecha de extracción. Esta práctica te permitirá seguir el principio de ‘primero en entrar, primero en salir’. Al utilizar la leche almacenada, optá por aquella que tenga más días de extracción”, instaron desde el nosocomio.

A su vez, resaltaron que el almacenamiento en heladera no puede ser mayor a cuatro días. Para eso, hay que ubicar los recipientes con la leche extraída, en la parte más fría de la heladera para mantener su frescura y calidad. Por su parte, en el congelador o freezer la conservación se extenderá hasta los seis meses. Para estos electrodomésticos se debe utilizar bolsas o recipientes aptos para congelación.

En lo que respecta al período apto para consumir la leche materna a temperatura ambiente, desde el Hospital Materno indican que no puede permanecer sin ser conservada más de cuatro horas. “En situaciones donde la refrigeración inmediata no es posible, la leche puede mantenerse a temperatura ambiente entre 16 y 29ºC durante un máximo de cuatro horas. Sin embargo, esta opción debe ser la excepción y no la regla, ya que el frío preserva mejor sus propiedades”, mencionaron.

Asimismo, cuando sea el momento de utilizar la leche congelada, recomiendan evitar el uso de métodos que puedan afectar sus nutrientes. La mejor opción es descongelar en la heladera, a ‘baño maría’ (nunca directamente sobre el fuego), o bajo un chorro de agua caliente.

Cabe resaltar que hervir o utilizar el microondas para entibiar la leche materna está contraindicado. Estos métodos pueden destruir nutrientes y propiedades beneficiosas para el bebé. Aconsejan utilizar técnicas más suaves y seguras

“La correcta conservación de la leche materna es una contribución invaluable al bienestar de tu bebé. Siguiendo estas pautas, no solo se garantiza la frescura y calidad de la leche, sino que también se proporciona una nutrición óptima en cada toma del niño”, concluyeron desde el Materno.