Advierten caída de hasta el 40 por ciento en las ventas de combustibles tras los constantes aumentos

miércoles 03 de enero de 2024 | 9:14hs.

La mayoría de las petroleras aplicaron una suba del 27% en el valor de sus combustibles. Se trata del primer aumento del año, tras haber registrado fuertes incrementos en diciembre, en el marco de la devaluación del peso y el descongelamiento de precios. Faruk Jalaf, presidente de la CESANE (Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste), dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: "Nosotros esperábamos incrementos pero no pensábamos de esta magnitud, en 30 días prácticamente se duplicaron los precios, es perjudicial tanto para las estaciones como para los clientes y creíamos que iban a ir aumentando de acuerdo a la inflación con unos puntos más para ir recuperando pero fue muy brusco, tres incrementos seguidos en 30 días es muy doloroso para el bolsillo y para las estaciones que tienen que duplicar su capital".

"Si vos no tenés el combustible en los surtidores y tenés que comprar tenés que pedir crédito para volver a comprar en la misma cantidad de combustible, son cosas que no se tienen en cuenta y los que pagan los platos rotos siempre son los más débiles, esto significa una caída en la venta, ya teníamos una baja porque muchos clientes no eran argentinos pero ahora esa venta cayó porque ya en la frontera no se vende casi combustible", apuntó.

Además recalcó que en localidades del interior la venta cayó por dos motivos, por los clientes tradicionales y los ocasionales que habían por el hecho de que preferían cargar en el camino antes de llegar a Iguazú, Irigoyen o Posadas, "que siempre había faltante, nosotros hemos tenido una caída de casi 40 por ciento y ahora no sabemos qué va a pasar, porque lo que veo en la playa de la estación no tengo ningún auto porque los precios de YPF todavía no se actualizaron entonces está todo dirigido ahí".

"Ha sido muy brusco el aumento, la demanda que había de los países limítrofe cayó porque ya no vale la pena, el único que seguía un poco más elevado era Brasil porque Paraguay fue bajando los precios, en dos meses bajó cuatro veces gradualmente y las diferencias se habían achicado y con esto indudablemente estamos casi iguales. Brasil sigue siendo un poquito más caro, porque 6 reales el litro son casi 1.200 pesos y nosotros la Nafta Premium ya la tenemos a 1.100 pesos", indicó.

Jalaf en ese sentido aclaró que ya no cree que existan nuevos aumentos de precios sino de impuestos "que hace prácticamente dos años que no se actualizan, que se iban actualizando trimestralmente de acuerdo a la inflación y con toda la inflación que hemos tenido en estos últimos años puede ser significativo y no sé cuándo se va a producir eso y no sé si lo van a hacer. Lo más grave no es eso sino el diferencial que tenemos con Buenos Aires, acá nos quejamos porque inclusive no nos permiten poner los precios en los surtidores porque están preparados para tres dígitos y ya pasaron los mil pesos".