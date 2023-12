Pirotecnia: en la zona Sur el respeto a las ordenanzas fue sólo a medias

miércoles 27 de diciembre de 2023 | 9:45hs.

En municipios donde están en vigencia las ordenanzas sobre pirotecnia cero sólo uno ha cumplido la misma por parte de la población que es la localidad de Bonpland según lo indicado por la presidente del Concejo Deliberante local Patricia Ferreira quien indicó a El Territorio “estamos muy conformes con los vecinos que desde 2020, año que se sancionó la ordenanza de pirotecnia cero en Bonpland, han cumplido la misma, eso indica la madurez de nuestros vecinos a la hora de entender el daño que le hace la pirotecnia a no sólo los animales sino al medioambiente, a las personas de la tercera edad y a muchos otros sectores vulnerables a los estruendos y a la contaminación que generan”.

En Santa Ana

En tanto, en la localidad de Santa Ana vecinos indicaron que no se ha cumplido la ordenanza en un 70 por ciento y temen que para Año Nuevo sea mayor el incumplimiento.

En San Ignacio

En San Ignacio cuya ordenanza de pirotecnia cero fue sancionada en 2019 se ha cumplido en un bajo promedio, de acuerdo a lo indicado por Gloria Pilaszeck, integrante de la fundación protectora de animales Patas Sucias. Indicó que “hubo un comercio que los mismos vecinos comunicaron a los medios locales que estaban vendiendo y no faltaban los que compraban, en nuestra zona estuvo tranquilo pero se escuchaba que en otros barrios han hecho caso omiso a la ordenanza a pesar que en la ordenanza estipula multas a quienes vendan o hagan uso de pirotecnia”.

“Hasta ahora -por ayer- sigo teniendo reporte de vecinos sobre animales perdidos a causa de los estruendos, pero el tema no es solo los animales, va más allá y muy lejos más allá ya que no es solo el daño a los animales sino al medioambiente a personas enfermas, es muy amplio el daño que produce un festejo que incluso es un riesgo para quienes manipulan esos artefactos”. Además, hablaron con el intendente Esteban Romero, quien estuvo en la gestión cuando fue aprobada la ordenanza. “Se comprometió a colaborar en todo lo referente al tema y con quien ya nos hemos reunido porque queremos que se ponga en funcionamiento el plan de equilibrio poblacional de perros y gatos”.

Y añadió: “Tenemos muchas expectativas y con respecto a la pirotecnia es necesario hacer una campaña de educación a la población al respecto, ya que el daño que produce la pirotecnia es irreversible no sólo a los animales sino a la naturaleza a los seres humanos, al medioambiente porque esas personas que están encontrando diversión al explotar no tienen idea de las consecuencias negativas que produce la pólvora que queda en el aire, el estruendo que afecta a ancianos a personas que sufren autismo, a animales que tienen más desarrollados su sistema auditivo y sufren mucho”. “Creo y espero que con el intendente Romero se podrá lograr sancionar con multas no solo a quienes la utilizan sino principalmente a quienes las comercializan ilegalmente”.