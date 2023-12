Siguen las críticas por quitar potestades por DNU al Inym

sábado 23 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

El debate sobre el futuro del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), continúa generando repercusiones. En el DNU planteado por el presidente Javier Milei había señalado que “resulta necesaria una modernización del Inym, previsto en la ley 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”.



Como se informó en la víspera con las modificaciones introducidas, el Inym pierde poder de decisión en cuanto a la posibilidad de regular precios. Por tal razón, el diputado Carlos Rovira anunció que impulsará la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate (Imym) y, a su vez, el gobernador Hugo Passalacqua además de respaldar tal iniciativa anunció la presentación de una cautelar para mantener las atribuciones históricas del Inym y sobre todo reclamó la continuidad el Fondo Especial del Tabaco (FET).



El mandatario provincial recordó que hubo muchas luchas a favor del Inym. “Hace 20 años que está y lo vamos a defender, como defendemos a quien produce, en este caso al Inym. Por eso vamos a interponer a la Justicia Federal una medida cautelar, para que las atribuciones del Inym no sean tocadas, como la fijación de precios, el cupo de plantío, que se lo quitaron por decreto y el estampillado”, detalló.



“Esta medida interpuesta a la Justicia es un acto que nunca había ocurrido en 20 años. Sin embargo, lo vamos a hacer en defensa de los intereses de quienes producen, y ahí desde Buenos Aires nos tienen que ver a todos juntitos, a los feriantes, tabacaleros, los que producen té y yerba. Debemos estar todos juntos en esta lucha”, enfatizó.



Desde Hacienda

En tal sentido, ayer el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, enfatizó que es necesario tener un ente que controle tanto los valores como la calidad de la materia prima. Indicó que “la ausencia de un organismo que cuide a los productores provocará que el precio se degrade”.



Safrán en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 sostuvo que “lo que se eliminaron son facultades o funciones del Inym tales como la posibilidad de fijar precios, la posibilidad de justificar la producción, crear mercados consignatarios, llevar un registro de operadores, aplicar multas o sanciones en su facultad de control, con lo cual, el edificio va a quedar como un cascarón vacío y simplemente sería un organismo estadístico”



“De esta manera, no habría ninguna autoridad que controle el mercado yerbatero. Por eso esta decisión de presentar una medida cautelar y de presentar un proyecto de ley de crear el Instituto Misionero de la Yerba Mate que complemente o que actúe en el caso que el Inym deje de hacerlo”, acentuó.



Luego, señaló que en relación con la provincia de Corrientes, Misiones tiene la mayor cantidad de superficies cultivables como también de establecimientos yerbateros, “más allá de lo que puede hacer la provincia de Corrientes, que en los últimos tiempos ha tenido una mirada más orientada al industrial y no tanto los productores, esto no va a impedir que el mercado esté regulado en favor de los productores, porque de todas formas la mayor cantidad de producción siempre se sigue haciendo en la provincia de Misiones”.



Desde Diputados

Ayer, el bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical de Misiones también se expresó contra la derogación de la función reguladora del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).



Remarcaron que esta medida, lejos de ser un avance, propicia una ampliación de la brecha entre los actores de la producción y deja en desprotección al pequeño y mediano productor frente a los grandes poderes económicos concentrados.



Advirtieron que “la derogación del Inym es un golpe directo a los pequeños productores y a la estabilidad de nuestra provincia. Como legisladores, debemos velar por la equidad en la cadena productiva, y no podemos permitir que esta desregulación perjudique a quienes más lo necesitan.”



Así también destacaron que “la yerba mate es parte de nuestra historia y de nuestra economía. No podemos permitir que decisiones unilaterales afecten la armonía de toda una comunidad y pongan en riesgo la subsistencia de miles de familias”, plantearon en un comunicado firmado por el bloque de Diputados de la UCR Misiones Ariel “Pepe” Pianesi, Gladys Cornelius, Francisco Fonseca, Lilian Torres y Rosa Kurtz, y fue acompañado por el Comité Central de la UCR provincial.

