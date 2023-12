Federación Farmacéutica se opone a la venta libre de medicamentos

sábado 23 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Profesionales farmacéuticos del país expresan su rechazo a la desregulación de la profesión y la banalización de la venta de medicamentos. En este sentido, señalan que “la red de farmacias de Argentina es un ejemplo de un sistema organizado de acceso al medicamento, convirtiéndose en un centro de acceso primario en la construcción de la salud de los ciudadanos”. Mientras se espera el tratamiento del DNU 70/23 en el Congreso de la Nación, la Federación Farmacéutica (Fefara) pide la atención concreta a tres ejes: que el medicamento se expenda en las farmacias, por un profesional del área y que se respete la cadena de comercialización y dispensas.



“Se propone desregular nuestra profesión y eso es muy grave para la población, que es la que debe acceder a los medicamentos”, manifestó la vicepresidente de la Federación Farmacéutica Fefara y ex presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Natalia Rodríguez, en conversación con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Muestra de oposición

Luego, señaló que Fefara evalúa cómo expresar su oposición al DNU de manera formal y legal. “Estamos en desacuerdo con varias cuestiones, pero estamos tranquilos porque tenemos nuestra ley provincial del ejercicio de la profesión farmacéutica que es referencia y de vanguardia hasta el día de hoy”, dijo.



“No estamos de acuerdo con liberar la venta de medicamentos. Hay cuestiones menores, como la liberación de horarios, pero también otras graves, que tienen que ver con pisar otras incumbencias, como la posibilidad de vender elementos de óptica en la farmacia. Esto nos parece una falta de respeto a los profesionales”, cuestionó. Remarcó que “no puede ser la misma persona la que prescriba el medicamento y la que lo dispense”.



En este sentido, puso el foco en que “el medicamento no es cualquier producto, sino una herramienta terapéutica; hay que respetar el circuito porque esa legalidad del camino hace que sea seguro, y eso lo garantiza sólo el farmacéutico”.



“Más allá de que el farmacéutico no trabaja solo, la responsabilidad absoluta es de ese director técnico que puede ser responsable de un punto de venta. La propuesta de modificación de la ley nacional dice que ‘cuando tenga más de una dirección técnica’, sin especificar a qué se refiere y eso nos parece muy peligroso”, ahondó.



“La Comisión Nacional de Regulación de Antimicrobianos estuvo trabajando un montón este año para poder establecer pautas y criterios de trabajo sanitario. Este decreto va en contra de todo esto. Si no actuamos todos, dentro de 20 años vamos a tener muertes por cualquier dolencia menor”, advirtió. Seguidamente, puso en tela de juicio que el decreto derogaría tanto la habilitación de herboristería -muy utilizada en la provincia de Misiones- como también la ley de creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, desfavoreciendo la producción pública.



“Desde Fefara planteamos que este decreto no es de necesidad ni de urgencia”, subrayó la vicepresidente de la Federación Farmacéutica. “Si se aprueba el DNU, nos va a traer consecuencias porque la venta fuera de farmacias es incontrolable. La desregulación nos va a arrastrar”, sostuvo. Además, añadió que “en la desregulación anterior, la Provincia desreguló propiedad y distancias, pero nunca la venta de medicamentos e, igualmente, se empezaron a vender en todos lados”.



Finalizó que solicitan a los legisladores priorizar tres ejes: “El medicamento esté en la farmacia, el farmacéutico esté en la farmacia y que se respete la cadena de comercialización y dispensas”.

