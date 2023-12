Temen aumento de estafas tras la desregulación de agencias turísticas

sábado 23 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

Actualmente el Ministerio de Turismo de Misiones cuenta con un registro de cada una de las agencias que opera en la provincia, además de habilitar la posibilidad de presentar eventuales denuncias en casos de incumplimientos de contratos y hasta dar seguimiento al estado de trámite de cada denuncia. Ahora con la desregulación de las Agencias de Turismo temen que se registren más estafas hacia los usuarios.



El presidente de la Nación, Javier Milei, mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU) resolvió la desregulación del sector turístico “eliminando el monopolio de las agencias de turismo”.



Para conocer los primeros impactos que representarán a los operadores asentados en la tierra colorada, se consultó a la presidenta de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo, Sandra Lezcano y al presidente del Colegio de Profesionales del Turismo de Misiones, Emilio Simón.



“El decreto habla de tres derogaciones, de tres leyes que estaban vigentes. Una es la de Hotelería, la otra de Tiempo Compartido y la de Agencias de Viaje. Las dos primeras no hicieron ningún tipo de ruido interno, por una suerte también de caducidad, porque en realidad si uno empieza a leer los artículos va automáticamente a darse cuenta de lo desfasadas que estaban, y como las provincias tienen la jurisprudencia para generar normas, no fue un gran problema. Pero, en el caso de la Ley de Agencias de Viajes sí es otra situación, porque era la única normativa que regula su funcionamiento; si bien tenía sus falencias y también ciertos desajustes y desactualizaciones, era el único marco normativo que contemplaba al profesional en Turismo”, resumió el presidente del Colegio de Profesionales del Turismo de Misiones, Emilio Simón en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Respecto a la desregulación del sector, Sandra Lezcano, presidenta de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (integra la Federación Argentina de Agencias de Viajes), expuso sus perspectivas en Radioactiva 100.7 y observó por un lado aspectos positivos en razón de que las leyes de regulación eran “arcaicas y desactualizadas”, pero en paralelo mostró preocupación ante la posibilidad de que al no haber regulaciones ni registros podrían ocurrir más estafas devenidas de potenciales incumplimientos.



“Por una parte es bueno, porque las leyes tanto de turismo como de hotelería y transporte son arcaicas, desactualizadas y es positivo para comenzar a trabajar en una nueva ley que mejore el sector; pero por otro lado, no es buena la liberación del mercado, sin registros ni control”, consideró.



Por ello, adelantó que con las agencias que integran, desde la Federación están analizando maneras de diferenciarse ofreciendo garantías de calidad a los clientes: “La gente que va a las agencias que integran la Federación deben seguir teniendo un aval, es lo que buscamos continuar ofreciendo”, adelantó.



Los riesgos

Lezcano añadió que a partir de la desregulación, se debe poner énfasis en puntos cruciales, como las garantías a los consumidores.



“Liberando todo, todos podemos vender turismo y es complicado. El turismo está liberado sólo en cuatro países, el resto lo tiene regulado para disminuir potenciales engaños, sobre todo teniendo en cuenta que las personas van a lo barato y muchas veces compran online”, explicó.



En ese punto adelantó que están trabajando en alternativas para tener garantías o avales para protección de los socios, “amén de que queremos llegar a nuestros clientes brindándoles seguridad, porque el dilema lo va a tener el consumidor. En el momento que el cliente pague el servicio, no sabe si lo va a tener garantizado, y el mayor perjudicado va a ser el cliente”, advirtió.



Estafas

Entiende Lezcano que “al tener liberado todo, van a haber muchas estafas, y es lo que hay que transmitirle a la gente. Nosotros vamos a seguir trabajando, priorizando las garantías tanto para los más de 5 mil asociados en el país como para los clientes, para que tengamos una diferenciación del resto”, apuntó la dirigente, añadiendo al final que “las agencias vamos a seguir trabajando, y aparte dando garantías a la gente”.



El presidente del Colegio de Profesionales del Turismo de Misiones añade otro dato y es que la medida afectaría económicamente al propio Estado, debido a la competencia desleal. “Todo lo que se maneja desde la informalidad, no paga impuestos”, puntualizó Simón.



Añadió que el decreto sólo menciona la derogación, “pero no hay una explicación si la idea es hacer una actualización de la normativa, desburocratizar un poco el tema de los permisos de las licencias y varias cosas que señalaba el marco normativo anterior o si la idea es directamente dejar al libre juego porque si se pasa eso, estaríamos ante varios problemas que existen en la actualidad, pero que se potenciarían, por ejemplo, que cualquier prestador ilegal que venda cualquier viaje sin ningún tipo de respaldo lo puede hacer y nadie pueda juzgarlo ni condenarlo por eso”, apuntó.



Simón entiende que la filosofía de este gobierno es que se apunta a suavizar este tema de las regulaciones para el sector porque después, “nosotros tenemos una ley nacional de Turismo más reciente del año 2005 que no fue derogada y después hay otra ley orientada al Turismo Estudiantil que tiene que ver mucho también con el segmento de Agencias de Viajes y esa ley tampoco fue derogada, entonces yo no sé cuál fue el criterio para decir estas si o estas no”.

Piden algún amparo a los usuarios de los servicios

El presidente del Colegio de Profesionales del Turismo de Misiones, Emilio Simón, planteó un punto central: el propio control de las agencias. “En caso de aplicarse, va a impactar en las agencias que existen y a la actividad, porque va a depender de muchas otras cuestiones y variables que no son solamente las normativas, porque ya no alcanzaba para asegurar, fiscalizar y controlar todos estos prestadores ilegales y esto viene a potenciar más esta actividad y pondría en riesgo a los consumidores”.



Por eso considera que si la idea es descentralizar este control de las agencias a las provincias, “hay otras herramientas que también permitirían, más allá de una normativa o por lo menos un decreto del gobernador en principio, que te ampararían y te asegurarían ciertas condiciones de seguridad”, aclaró.



En el caso de Misiones, el listado de empresas del rubro turístico habilitadas está disponible en www.misiones.tur.ar. En ese mismo espacio, se encuentra un botón para denunciar estafas de empresas que operan de manera ilegal. La iniciativa responde a un reclamo por las experiencias negativas que se estuvieron generando, buscando promover transparencia y responsabilidad en el rubro.



A su vez, Simón señala otras alternativas. “Hay leyes como la de Defensa del Consumidor, que es muy importante porque en el hipotético caso que una persona sea estafada tiene la posibilidad de recurrir a estos organismos para hacer sus denuncias y en términos económicos también va a impactar porque tengamos en cuenta que todo lo que se maneja dentro del espectro de la informalidad no pagan impuestos, tampoco tienen ningún tipo de derogación, entonces a la provincia no le conviene la recaudación que implica y eso llama la atención de por qué derogar tan rápido una normativa en lugar de pensar una libre competencia dentro del marco de lo legal”, concluyó.

