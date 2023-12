Especialistas en seguridad vial niegan que se pueda circular sin seguro y sin VTV

sábado 23 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Tras conocerse el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece la desregulación de varios artículos del Registro Nacional del Automotor, especialistas en Seguridad Vial consultados por El Territorio manifestaron que “la situación es preocupante tras conocerse el decreto de Javier Milei que en uno de sus artículos indica que se puede circular sin VTV o genera incertidumbre sobre la circulación con seguro del automotor”.



Pese a que aún no entró en vigencia y todavía no fue discutido en el Congreso, Luis Di Falco, abogado y especialista en seguridad vial, explicó que “el responsable del automotor debe circular con las documentaciones necesarias y que el DNU aún no está vigente”. Aclaró que por ley es indispensable circular con el seguro y, hasta que se aclare lo de la VTV, también sigue siendo obligatoria.



Por su parte, Rodolfo Gigena, responsable de un taller de verificación en Posadas, indicó que la demanda a esta altura del año se sostiene. “Pese a la incertidumbre, el usuario busca tener en condiciones su vehículo para circular tranquilo”.



En la misma línea, los encargados del Registro Automotor de Misiones rechazan los cambios presentados en el DNU. Aseguran que de los 14 artículos relacionados al Registro Automotor, algunos implicarían inseguridad jurídica, tarifas desiguales y la centralización del sistema en Buenos Aires.



Responsabilidad del conductor

Según indicó Di Falco, es importante que el conductor tenga la documentación necesaria. “Es responsabilidad de cada conductor circular con la verificación técnica vehícular, el carnet de conducir, el seguro correspondiente por ley, y que el habitáculo esté en condiciones. Este DNU presenta desventajas que no van a brindar seguridad alguna ni a los transeúntes ni a quién conduce el vehículo”.



Luego, añadió que “hay que esperar al menos una semana para que el decreto entre en vigencia o existe la posibilidad de que se caiga”. Por último, destacó que el escrito debería hablar de la importancia del seguro: “No se puede andar por la calle sin seguro, y el DNU dice que para circular se requiere la licencia de conducir, el recibo de patente al día y la cédula del vehículo. Algo que está mal porque debe exigir el seguro, no debe faltar al momento de conducir”.



Por otro lado, Gigena, destacó que pese a la incertidumbre por el DNU y en una nueva temporada de verano como es habitual en esta época muchos usuarios ponen en condicione sus autos para realizar la VTV.



“La concurrencia de vehículos a los efectos de revalidar sus certificados de RTO/VTV se está desarrollando de manera normal, estimo que la gente, sin perjuicio de la incertidumbre que generan las distintas versiones circulantes respecto de la obligatoriedad de realizar la revisión técnica periódica, quieren ganar en tranquilidad y optan por cumplir con las obligaciones que se suponen vigentes a la fecha”. Señaló que “se trata de la importancia de salir sin temor a encontrarse con alguna sorpresa”. Agregó que la concurrencia es regular y que él conductora ya tiene naturalizado realizar la VTV para viajar sin problemas.



Registro del Automotor

Por otro lado, el DNU que establece las ‘Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina’, presentado esta semana por el presidente Milei, contiene un paquete de medidas que incluyen derogaciones y desregulaciones. Entre ellas, son 14 los artículos que refieren a los Registros Automotores, organismos encargados de patentar y documentar los cambios de titularidad de los vehículos que circulan en el país.



Sin embargo, la delegación misionera de la Asociación Argentina de Encargados del Registro de Propiedad Automotor está en desacuerdo con varios de los ítems planteados. En diálogo con Radioactiva 100.7, la escribana y delegada de la provincia, Laura Pereyra Pigerl, manifestó que “quieren llevar a una etapa estatal algo que es semiprivado y semipúblico”.



“Los registros seccionales se autofinancian, el arancel lo paga la persona que ocupa, no está dentro del presupuesto nacional. De $10 que percibimos, nos queda $1 como encargados. Solventamos gastos propios del edificio, de las computadoras, la maquinaria y del personal”, especificó.



Asimismo, cuestionó que se crearía un registro nacional en Buenos Aires, que regirá junto a los registros seccionales. “Eso va a traer mucha inseguridad jurídica. Una de las cosas que más bregamos es que, frente a cada registro seccional que está en cada rincón del país, se encuentra al frente una persona capacitada que es un profesional acorde y ha rendido un concurso, por lo que asesorará al ciudadano en todo lo que sea necesario sobre el registro automotor”, dijo.



El decreto también establece que los trámites de inscripción y transferencia puedan hacerse de manera digital, una medida que ya está en desarrollo. “Dentro de los registros que existen a nivel nacional, el automotor es el que está más actualizado, informatizado y digitalizado. Hace un mes, en algunos registros del Gran Buenos Aires se hicieron las primeras inscripciones digitales”, indicó Pereyra Pigerl.



“Algunos trámites son totalmente digitales: informes, denuncia de ventas, certificado de dominio si sos titular del auto. Hay que tener en cuenta que en el interior de la provincia tenemos pormenores porque tenemos un montón de ciudadanos que no saben de la existencia de la firma digital, por lo que se deben adaptar aún, explicó.



Sobre la transferencia de vehículos sin exigir informes de dominio y sin importar la existencia de deudas de multas y patentes, detalló que “actualmente, si se roba un auto en Argentina, no se va recibir en ningún registro automotor porque ya tenemos un registro nacional conectado. A su vez, para la venta de automotores, somos uno de los países que mejor aplica el criterio de la prenda, que es lo que usa el ciudadano para acceder a un 0km y es la garantía de los acreedores para poder llegar a cobrarlo”.



Además, hizo hincapié en que “el DNU termina con todos los registros seccionales, sin pensar en que aproximadamente 15.000 empleados del país quedarían en la calle; todo se centralizará en Buenos Aires”.



“Hay mucha información falaz. El DNU no está basado en la seguridad jurídica”, subrayó la delegada de la Asociación Argentina de Encargados del Registro de Propiedad Automotor en Misiones.



Transferencia y propiedad

Por otra parte, puntualizó sobre diferentes tasas e impuestos relacionados con la transferencia y propiedad de automóviles. “El impuesto de sellos provincial es del 3% del valor total del automotor. Los aranceles de transferencia rondan los 2,5% o 3%, según sea un automotor nacional o importado. Después están la cédula, el título o el formulario 13 de infracciones, que son diferentes montos fijos. Los formularios 13 tienen el impuesto de sellos, que se cobra en todo el país y son provinciales. Otro es el de infracciones de tránsito, que es unificado de todas las jurisdicciones que hayan hecho convenio”, aclaró.



“Desde mi punto de vista, sería injusto poner un arancel igual al que compra un Fiat 600 que al que compra un Ferrari. Todo lo que es transporte de carga y de pasajeros tiene un arancel fijo especial para bregar por todos los pasajeros y lo demás va con porcentual”, concluyó.

El descargo de encargados del Registro del Automotor

Los encargados del Registro del Automotor se manifestaron en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece que los trámites de inscripción y transferencia de un vehículo podrán hacerse de manera digital y simplificada, con el objetivo de agilizar todo el proceso, directamente ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA). “Es necesario realizar modificaciones al Régimen Jurídico del Automotor que permitan que los trámites puedan hacerse integralmente de manera digital y agilizar todos los procesos, eliminando etapas innecesarias y costos absolutamente desproporcionados que dificultan la circulación de este tipo de bienes”, dijo Milei durante la cadena nacional en la que presentó el DNU.



El Registro del Automotor es un sistema registral nacional, centralizado en su dirección, desconcentrado en su ejecución y gestionado en forma privada que brinda seguridad registral. Según explica la Asociación Argentina de Encargados del Registro de Propiedad Automotor en Misiones, “un automotor robado en cualquier punto del país no puede reinsertarse en un circuito de comercialización regular en todo el territorio nacional. Esto no solo baja la tasa de criminalidad, sino que tiene indudablemente un beneficio en los costos del seguro automotor”.



El escrito con el descargo añade entre los ítems más importantes que “la industria automotriz como pilar del desarrollo económico argentino, tiene un aliado fundamental en la prenda con registro. El alto grado de recuperabilidad del crédito, gracias a la calificación del registrador que garantiza al momento de la inscripción el cumplimiento de los extremos legales que le permitirán al acreedor ejecutar eventualmente su título y la registración por folio real que publicita el privilegio e impide la disponibilidad del bien sitúan a la Argentina a la cabeza de la región en la utilización de este medio para el financiamiento de la compra de automotores”.



Luego, menciona que el servicio público registral de gestión privada implica que sólo pagan por él quienes lo utilizan y obtienen un resultado beneficioso. “No hay un solo recurso del presupuesto nacional afectado al financiamiento del servicio. No hay subsidios, no hay equipamiento ni gastos que no sean solventados por el Estado”.

