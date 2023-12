Canciones de Hermética o el trago de la buena memoria

sábado 23 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Letras sabias que desde el pasado reciente traen luz a este presente convulsionado resonarán de la mano de Tributo H, banda local homenaje a Hermética y al gran Iorio.



La agrupación está integrada por músicos con trayectoria en el metal misionero: Enzo Franco (Exequias y Flote) en batería, Gustavo Vásquez (Desollador, Astralmemory) en bajo, Matías Alvarenga (ex Cantera) en guitarra y Walterius Rex (Astralmemory) en la voz.



El concierto será hoy a partir de las 23 en La Bionda, ubicada en avenida Mitre 2470, en vísperas de la Nochebuena y quizás con el telón de fondo de las cacerolas que desde otras capitales vienen agitando en nocturnal repiqueteo la duermevela general.



Y en Posadas, el heavy de H y el punk de Comando 70 como grupo invitado buscarán además defender con música el espacio para el under.



“Yo estuve en la reunión del miércoles en La Bionda, donde los músicos escuchamos sobre la persecución de la Municipalidad al local y firmamos una nota expresando nuestro apoyo y agradecimiento a uno de los únicos, si es que no es el único, lugar donde podemos tocar las bandas under en la ciudad”, dijo Walterius, de Tributo H, a El Territorio.



Vigencia

El repertorio de H tendrá interpretaciones de temas de los tres discos de estudio de Hermética: Hermética (1989), Ácido Argentino (1991) y Víctimas del Vaciamiento (1994). “Olvidalo y volverá por más/ Mostrándose confiable en los carteles/ Con prometer a muchos fascinará/ Y con su nombre pintarán paredes”, cantó para siempre la emblemática formación que posicionó su lírica contra el neoliberalismo de los 90. Arte y memoria para un tiempo guacho de raíces y hermandades.



Encuentro especial

Sobre la propuesta de Tributo H, Walterius contó que son músicos de distintas bandas que convergen en este proyecto por amor a la música de Hermética.



“Hace algunos años que venimos haciendo este tributo para compartir la música de esta gran banda que forma parte de nuestras vidas y después con la pandemia cortamos y decidimos volver este año ya que el concierto tiene algo especial”, consideró y enumeró los motivos: “Primero por la partida sorpresiva de Ricardo Iorio y porque Hermética tiene letras muy cercanas a la realidad y a la protesta y además por este momento de La Bionda también, que esperamos que podamos tocar y que el público, los amigos, la pasemos lindo y que no vengan a mitad del show a interrumpir como nos contaron que lo viene haciendo la Municipalidad, porque atrás de la organización de un show under, independiente, hay mucho esfuerzo, mucha autogestión y compromiso”. La banda homenaje a Hermética sale al ruedo hoy en La Bionda. Foto: Natalia Guerrero

Sobre ese último punto, el artista que junto a sus colegas viene hace rato evidenciando la falta de espacios para el rock en todas sus vertientes y en especial para el metal enfatizó: “Es una lucha que tenemos históricamente en la ciudad de Posadas, porque los lugares para tocar siempre fueron prácticamente nulos. Con suerte hay uno o dos lugares y por eso es importante poder defenderlos para que las bandas puedan seguir tocando y para que esta expresión de la cultura siga circulando”.



Arte y conciencia

Walterius además reflexionó sobre el rol de la cultura en esta hora de briosos vientos rancios.



“Creo que se vienen tiempos difíciles para todos. Este gobierno (nacional), que yo lo considero de ultraderecha, lo primero que va a recortar para la gente y para los artistas es la cultura, el acceso a la cultura”, remarcó y siguió: “Porque además de la cuestión económica está la cuestión de la conciencia, que en el arte está muy presente y, van a buscar acallar todo mensaje de conciencia. Y como todo gobierno de este tipo el ataque a la cultura y a la juventud va a estar y la idea es seguir haciendo música a pulmón como lo venimos haciendo siempre desde nuestro lugar”.



Las entradas se pueden reservar al 376-5250751 por Mercado Pago. Con cada ticket para el concierto se otorgará un número para el sorteo de una pintura con un retrato de Iorio que lleva la firma de Walterius.

Para agendar

Metal & punk

Hoy desde las 23 en La Bionda, avenida Mitre 2470, concierto de Tributo H, homenaje a Hermética y en la previa tocará la banda invitada Comando 70, heredera de Attaque 77 y Ramones. Anticipadas a 2.000 pesos, al 376-5250751, habrá sorteo de un retrato de Iorio.