Maciel: "Es una gran oportunidad para que la yerba mate salga identificada de origen"

viernes 22 de diciembre de 2023 | 10:30hs.

El diputado Carlos Rovira anunció, en la jornada de ayer, que impulsará la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate (Imym), ya que con las modificaciones introducidas, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) pierde poder de decisión en cuanto a la posibilidad de regular precios. Los principales objetivos del Inym eran promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate.

En ese sentido, Ricardo Maciel, representante del Gobierno de Misiones en el directorio del INYM, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 en el programa Acá te lo Contamos y comentó:“Todo esto lo tomamos con mucha preocupación, si bien ya se manejaba la posibilidad manteníamos la esperanza que no ocurriera y menos por un decreto de necesidad y urgencia, se concretó y golpea mucho porque es derogar la facultad del Instituto en fijar precio y prácticamente le sacan la razón fundacional del organismo y si no tenemos una mesa en la que discutir precios mínimos y se deja a merced de un grupo concentrado de compradores".

“No existe eso de libre mercado si hay un poder dominante sobre otro como es la cadena yerbatera. Si se aprueba deberíamos trabajar mucho para lo que es lo industrial y bajo este concepto de que si la industria está bien genera un derrame, pero sabemos que en los 90, que fue la experiencia que pasamos, la sufrimos porque hubo una alta concentración de la actividad en algunos sectores”, agregó.

En ese sentido apuntó que conoció acerca de las propuestas de las autoridades del gobierno de la Provincia y del partido “que me parecen fundamentales, una es del gobernador que es ver si se puede hacer un recurso amparo para que esta ley nacional no se modificara en función de lo que significa para un sistema productivo como el nuestro y por otro lado, el conductor del Partido ya incluye ir armando un organismo que cumpla las funciones de defensa de nuestro sistema productivo. Con los productores estamos en contacto, están muy preocupados, saben en la situación indefensa que quedan ante su comprador si no hay una legislación que los proteja pero haremos estas gestiones que no dependen de la provincia, que son resoluciones a nivel nacional ya sea vía judicial o parlamento”.

“Somos los principales productores de materia prima, el 90% de la yerba se produce en Misiones, el mundo está demandando nuestras yerbas y creo que es una gran oportunidad también de que salga identificada de origen, que sea misionera con todo lo que significa. Así que a no quedarnos quietos, ocuparnos para ver de qué manera esta situación de mejoría que hubo en el sector yerbatero, no retroceda”, apuntó.

Por otra parte mencionó que durante los últimos tres años se trabajo en frenar el ingreso de yerba mate canchada especialmente de Paraguay con menor valor de lo que en Misiones se estaba pagando, “y si bien siempre ingresa yerba, después al consumidor no sabe si es brasilera o misionera o correntina, se mezcla todo y por eso creo que trabajar en un organismo que identifique y genere trazabilidad da garantías que sea de Misiones y no consumir algo que sea de otro origen”.

Envasado de origen

Maciel añadió que otra de las derogaciones anunciadas es la del envasado de origen, “que se había aprobado a nivel nacional, que consistía en darle un sistema de promoción como para que la industria se radique y compre en zona productora o en Misiones puntualmente, eso también se había promovido desde la Legislatura misionera pero después una empresa correntina, lo judicializó por lo que la Corte Suprema sacó una resolución de no innovar, hoy eso fue derogado”.

“Nosotros desde el Instituto tenemos todo un sistema de control y exigencia en los establecimientos que únicamente pueden operar aquellos establecimientos que estén habilitados con todas las normativas tanto municipales o bromatológicas que refieran al emprendimiento, hoy esos registros también están puestos en duda. Otro de los elementos que también se deroga es la facultad que tiene el organismo de buscar mecanismos que faciliten el equilibrio entre oferta y demanda y eso era lo que nos permitió a nosotros sacar la resolución 170 en donde poníamos límite de plantación a grandes industrias para que no tengan grandes superficies porque así dejan de comprar a muchos pequeños productores”.