Milei deroga leyes, degrada al Inym y autoriza privatizaciones

jueves 21 de diciembre de 2023 | 6:07hs.

El presidente Javier Milei realizó la primera cadena nacional de su presidencia para anunciar el DNU para desregular la economía, la principal medida de su gobierno y con la que espera llevar a cabo un fuerte ajuste.

En el anuncio se refirió la modificación de 30 leyes, aunque el megadecreto tiene una cantidad mayor de disposiciones a través de sus 83 páginas, según precisó el diario La Nación.

Entre las medidas se incluyen también la conversión en sociedades anónimas de varias empresas del Estado, lo que eventualmente habilitaría la privatización de ellas y modificaciones del sistema de salud, del Código Civil y Comercial, la eliminación de, entre otras, las leyes alquileres, de góndolas y de abastecimiento. Para disponer todas estas modificaciones normativas, el decreto dispone la declaración de la emergencia económica por el plazo de dos años, a partir de lo cual Milei se atribuye la facultad de reformar por decreto un amplio conjunto de leyes (ver recuadro Las primeras...)

Desde hace días, en Casa Rosada marcaban una diferencia entre lo que fueron las medidas económicas dadas a conocer el martes 12 por el titular de Hacienda, Luis Caputo, y explicaban que eso era: de “emergencia”, pero que el “plan real” de Milei era este DNU y también el paquete de leyes que se enviará en las próximas horas al Congreso de la Nación.

Milei comenzó a hablar a las 21.01 y terminó 15 minutos después. En el video grabado se mostró rodeado de sus ochos ministros sentados: Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Luis Petri, Mario Russo, Mariano Cúneo Libarona, Guillermo Francos y Guillermo Ferraro. Parados lo acompañaron el jefe de todo ellos, Nicolás Posee; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y el titular de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. El cuarto hombre de pie era Federico Sturzenegger, sin cargo en el gabinete de Milei, pero con un rol central en la autoría de este proyecto. Antes de dar a conocer las medidas, Milei dio un cuadro de situación. Diagnosticó, como en su discurso inaugural, una herencia lapidaria de la economía y dijo que el problema “son los políticos”.

“Argentinos hoy es un día histórico para nuestro país después de décadas de fracaso y empobrecimiento y anomalías”, dijo y sentenció: “En consecuencia se requiere un cambio de rumbo que comienza hoy”.

En su discurso también hizo hincapié en el estancamiento de los empleos privados que tienen “salarios reales miserables”. Y enfatizó al final que en el país el nivel de pobreza es alarmante con 6 de cada 10 niños en esa condición.

Cacerolazos en todo el país

Ni bien terminó la cadena nacional de Javier Milei, en la que anunció la eliminación de varios derechos laborales, en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires se escucharon con fuerza las cacerolas. Cientos de vecinos en balcones criticaron la medida del gobierno de ultraderecha, según destacó el diario Página 12. En otras ciudades del país también hubo réplicas.

Además de los rechazos, algunos dirigentes salieron ayer a criticar la estrategia del presidente de imponer su decreto como una urgencia. En tal sentido Maximiliano Ferraro, diputado y presidente de la Coalición Cívica destacó en su red social X: “El dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º. Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas”.

Y agregó “La Coalición Cívica, a través de un comité presidido por Elisa Carrió, realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales. Se procederá a un análisis de forma y contenido. Respecto del fondo de cada decisión del decreto nos pronunciaremos particularmente”.

En tanto también el sindicalista Hugo Yasky se expresó en contra al DNU comunicado ayer. “Decretazo de hambre y de entrega. Otra vez la jauría de los que vienen a devorarse la Argentina. El ruido espontáneo de las cacerolas dice otra vez no al hambre y al intento de terminar con el Estado de Derecho y el Congreso”, publicó en su espacio de la red social X.

Según varios analistas muchos de los puntos que toca el decreto necesitan sí o sí el paso por el parlamento. De hecho, en la semana, la Casa Rosada había pedido facultades extraordinarias para avanzar con las reformas.

Pero, aún así, no se pueden derogar leyes por decreto. Es el ordenamiento jurídico. No se puede intervenir por esa vía en materia tributaria y penal, por caso. El decreto debería ser validado en el Congreso por la Comisión bicameral de Trámite Legislativo: ocho senadores y ocho diputados, pero el cuerpo no está aún conformado, según destacó Ámbito.



Las primeras derogaciones y modificaciones

Derogación de la Ley de Alquileres: para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea.

Derogación de la Ley de Abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos.

Derogación de la Ley de Góndolas para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos.

Derogación de la Ley del Compre Nacional que solo beneficia a determinados actores del poder.

Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas.

Derogación de la Ley de Promoción Industrial.

Derogación de la Ley de Promoción Comercial.

Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.

Derogación del régimen de sociedades del Estado.

Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.

Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.

Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional.

Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones.

Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera.

Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola

Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera.

Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.

Implementación de la política de cielos abiertos.

Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes.

Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada.

Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.

Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.

Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.

Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos.

Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos.

Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran.

Desregulación de los servicios de internet satelital.

Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo.

Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.

