Trovador con cuatro décadas de historia y música

sábado 16 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Como los trovadores de la época medieval que compartían su poesía al ritmo de la música, Karoso Zuetta transita ya 40 años trovando los saberes, leyendas, colores, sonidos, prácticas y maravillas de esta Tierra Colorada. Llevando Misiones en sus letras y ritmos, el artista celebra por estos días toda una vida dedicada a la música, preservando y aportando al acervo cultural de nuestra región, tanto en la provincia como en otras partes del mundo.



Y en esta ocasión, para conmemorar su trayectoria, brindará un concierto único el próximo 23 de diciembre en la Biblioteca Popular Posadas (Córdoba 2069). La cita es a las 20.30 y se extenderá por más de tres horas en una presentación que resumirá sus tantos años de carrera artística.



‘Cuatro décadas de trova’ se enmarca en el aniversario de su primer concierto como músico y autor, llevado a cabo en Oberá e inaugurando una carrera que continúa vigente y a paso firme. La presentación estará dividida en tres momentos y repasará la trayectoria de Zuetta. Habrá presentaciones solistas, ya que el músico dio sus primeros pasos como artista solo por al menos 20 años. También habrá momentos para el dueto cuando se sume Nerina Bader -su compañera hace 20 años- para cantar en conjunto en el escenario. Y además, habrá también espacio para presentaciones en trío, con la incorporación de Eva Luna, que lleva unos 10 años haciendo música junto a sus padres.



“Estoy muy feliz y creo que recién ahora voy tomando conciencia del privilegio que significa cumplir 40 años ininterrumpidos con la música, sin ningún traspié en el medio”. detalló el artista en diálogo con Radioactiva. “Obviamente, todos en algún momento frenamos un par de días para tomarnos vacaciones, para descansar o por algún otro motivo. Pero me pone muy contento y me siento un privilegiado de pasar tanto tiempo conectado con la música”, agregó.



El concierto tendrá 40 canciones, una por cada año de carrera, resumiendo el nutrido cancionero del artista y compositor que explora desde sus inicios diferentes ritmos y sonidos. “Presentaremos canciones de autor-que son un poco el centro de la celebración-, ya que este aniversario tiene que ver con la primera vez que mostré en público mis composiciones”, detalló sobre el festejo.



Asimismo, destacó que también habrá espacio para el repertorio elegido por Nerina, más centrado en mitos, duendes y leyendas; con canciones de Zuetta y de otros autores como Ramón Ayala, Vicente Cidade, o Alcibíades Alarcón. Y un momento para las canciones elegidas por Eva Luna, “que incorporó canciones latinoamericanas a nuestro repertorio e hizo que todo sea un poco más ancho. Su incorporación al dueto implicó un desafío porque ella incorporó música y rítmicas nuevas, pero trajo frescura a nuestra propuesta y también habrá un espacio para mostrar esa faceta”, acotó Nerina Bader en la entrevista sobre la presentación que irá transcurriendo en orden cronológico y el público podrá sumarse en el momento que desee.



Una larga historia

Resumir tantos años de carrera no es tarea sencilla. Sin embargo, Zuetta destacó que hay algunos puntos específicos de su trayectoria que lo marcaron y llevaron por el camino que hoy transita.



Sus primeros pasos en la música se dieron con impulso y de manera casi inesperada. “Mi comienzo fue tremendo porque yo estaba tranquilo en mi profesión (como profesor de educación física) hasta que un día llegó un amigo con una carpeta de la cursada del profesorado todavía y se acordó que en alguna ocasión cantamos una canción escrita por mí. Él llegó a casa y me propuso hacerle arreglos al tema. Empezamos con esa y seguimos con otras 20 que tenía escritas en un cuaderno. Así empecé a meterme en este maravilloso mundo”, recordó.



Con el correr del tiempo, se presentaron en una radio de Oberá, pueblo en el que vivía en ese entonces. “En ese programa radial recuerdo que grabaron las canciones que hicimos en vivo y después las empezaron a pasar en diferentes horarios y programas. Fue re emocionante porque la gente empezó a conocer la música, a escucharla, y les gustó”, dijo el artista que al poco tiempo -en 1983- se animó a brindar su primer concierto, sentando otro precedente en la historia local, ya que por ese entonces los músicos locales sólo se presentaban como teloneros o en festivales y eventos cuando venían a Misiones grupos consagrados.



“Otro gran paso que recuerdo en mi carrera fue la grabación de mi primer disco”, aseguró.



“Fueron ocho años de ahorrar, trabajar, componer, presentarme, dar a conocer mi trabajo y más. Fue un trabajo arduo que llevó bastante tiempo pero que dio sus frutos en 1991, cuando salió el álbum”, siguió.



Su acercamiento con la música mbya guaraní fue otra de las grandes decisiones en su carrera artística. Karoso comenzó a interiorizarse por esta expresión sonora en 1983 y hasta la actualidad, su labor apunta a la visibilización y el fortalecimiento del acervo sonoro mbya guaraní, difundiendo y compartiendo los sonidos ancestrales que forman parte de la historia y la cultura de la región.



Así también conoció a Nerina, su compañera artística y en la vida, con quien trabaja desde hace años “Con su llegada, pudimos acceder a un caudal mucho mayor de arte, porque la mayoría de las canciones del pueblo mbya está armada en las tesituras con las voces infantiles y femeninas”, destacó. Hace unos diez años, Zuetta trabaja con Nerina y su hija Eva Luna. Foto: Marcelo Rodríguez

Más tarde, la llegada de Eva Luna, hija de ambos artistas, le agregó un plus al dueto que pasó a convertirse en trío. “Somos familia y eso es lo lindo. A veces, las ideas surgen cuando estás en la mesa comiendo, o cuando estás cocinando o tomando un mate. Y lo bueno de esto es que en cualquier momento del día podemos subir los tres al estudio para materializar la idea. La atrapamos en el momento justo”, dijo sobre lo bueno de compartir la música con su familia íntima. Y agregó: “Lo que es interesante de nuestra cotidianidad es que compartimos el arte”.



Mientras Nerina sumó: “Nos dedicamos a expresar la cultura misionera en canciones. Intentamos los tres transmitir la idea de ser misioneros. Ese camino eligió Karoso y es al que apuntamos seguir”.