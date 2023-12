Altos costos de naftas en Argentina ponen fin a reventas en Paraguay

sábado 16 de diciembre de 2023 | 5:00hs.

Abrupta caída registró el negocio ilegal de compras de combustibles en Posadas para venderlos a Encarnación. La devaluación oficial del peso del martes 12, que pasó de 400 pesos por dólar a 800 pesos, más las subas de los combustibles en la Argentina en los últimos dos días en promedio del 37 por ciento, frenó de manera repentina un negocio millonario que se venía intensificando desde noviembre de 2021. Es que con las ultimas subas de los combustibles, como sucede en Misiones, alcanzó y en algunos casos superó el litro por dólar, es decir como mínimo 800 pesos.



Si se toman en cuenta los precios de una misma petrolera como la Shell, que tiene estaciones de servicios tanto en el Paraguay como en Argentina, estos son los actuales precios y las diferencias, convertidas en peso tomando en cuenta una cotización de ventas del guaraní a del 7,5 pesos: la súper en Encarnación está 896 y en Posadas 725 pesos, es decir 171 pesos menos en la Argentina. La V-Power 1.076 allá y acá 839 pesos, es decir que en Argentina representa 237 pesos más. Diesel Evolux está 1.095 pesos en Encarnación y 759 pesos en Argentina, unos 336 más económico en el país. Y la diesel V-Power 1.275 pesos y 910 pesos acá, lo que representa $365 menos.



Por lo tanto hay diferencias para el viajero, pero dejó de ser tan rentable para los revendedores. Ello hizo que automáticamente las largas filas de autos y motos que ingresaban a la Argentina para cargar combustible al tope en el tanque, sumado a todo tipo de bidones, por ahora se terminó y se descomprimió la circulación en el puente.



“Aparentemente toda la suba de combustibles afectó directamente al precio que pagaban los compradores paraguayos en la Argentina y no hay tantos movimientos, pero todavía creo que conviene para uso propio no para revender”, resumió a El Territorio Conrado Kiener, presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación. De esta manera el representante de los mercantiles resumió que la reventa de combustibles argentino en Paraguay dejó de ser un gran negocio.



“Además, Paraguay tenía el combustible caro y ahora tiene tendencia a la baja, pronto se va a nivelar”, estimó.



Justamente se produce tal situación. Mientras Paraguay baja el precio de los combustibles, la Argentina continuará con más subas. En diálogo con el sitio especializado Surtidores.com.ar, el exsecretario de Energía Daniel Montamat explicó que un litro de nafta súper está valorizado internacionalmente en alrededor de 762,9 pesos, mientras que en el mercado doméstico promedia los 623,2 pesos; en tanto que el de gasoil grado 2, sale 918 pesos el litro y en Argentina 679 pesos. Indicó que restaría un aumento del 18% para las naftas y 26% del gasoil.



Por la última suba del combustible argentino, se produjo la baja de encarnacenos que cruzan para comprar combustibles en Posadas. Hay una clara tendencia a la baja. “Es la percepción que se tiene, van muchos menos”, resumió también de su lado al diario El Territorio Blas Arzamendia, encargado de la Dirección de Migraciones en Encarnación.



Los usuarios

Ayer, en una recorrido de El Territorio, se constató que el combustible dejó de ser conveniente para los paraguayos por lo que ya no se notó presencia de vehículos con patente extranjera en Posadas.



Además, las estaciones de servicio comenzaron a cobrar el mismo precio a todos los clientes, dejando de lado el precio diferenciado a los extranjeros. Actualmente en la YPF, la nafta súper cuesta $659, la Infinia $799, la Infinia diesel $849 y la diesel 500 $689.



Héctor Cardozo, procedente de Paraguay, contó ayer a El Territorio que “el combustible ya no es más económico para los paraguayos porque el precio quedó peleado con el que venden del otro lado”.



Afirmó que “para comercializar ya no sirve más”, en referencia a venir a comprar e ir a vender a Encarnación.



“Aquel que venía para la reventa, ya dejó de hacerlo directamente porque no le cierran los números. Los que estamos acá es porque nos acostumbramos al tipo de nafta que hay en Argentina, la súper es de mejor calidad que allá”, añadió.



También mencionó que las compras en comestibles dejaron de convenir y “que si bien hay productos que en Encarnación no se encuentran, hay alimentos que son más baratos allá que acá”.



Hugo Rivas señaló: “Siempre hubo filas para venir desde Paraguay para acá. El tema es que con la reventa de combustible y la conveniencia con importantes diferencias, hicieron que hasta el que nunca pasaba pase. Eso ahora cambio nuevamente hasta que nos vuelva a convenir”.

El caso con Brasil

Mucho antes, y ante el crecimiento del comercio legal, desde abril de 2022, la Policía Federal de Brasil daba cuenta también de que había recrudecido el mercado ilegal de combustibles, especialmente en las regiones fronterizas con Argentina. Explicaba entonces dos tipos de contrabando: uno de transporte en pequeños bidones y el otro, contrabando por parte de grandes bandas, con gasolineras bajo techo, con camiones cisterna de gran capacidad, que también transportaban el producto de Argentina a Brasil, con distribución a Paraná, Santa Catarina e incluso San Pablo. Por tal razón por entonces, Brasil salió a endurecer los controles. En cambio, desde Argentina había mayor flexibilidad en el cruce a pesar de muchas incautaciones realizadas en el puente que une Posadas y Encarnación, cuyas estaciones de servicios resultaron afectadas.

Los orígenes de un gran negocio

El negocio de comprar combustible subsidiado en la Argentina generaba importantes ganancias. Había comenzado a fines de 2021, con la reapertura del puente internacional San Roque González de Santa Cruz y se intensificó en 2022.



De esta manera, lo que comenzó con la comercialización en pequeños puestos e improvisados bidones se fue extendiendo tal modalidad, como sucedía también en Dionisio Cerqueira frontera con Bernardo de Irigoyen, donde se ofrecían en pequeños bidones o botellas descartables de gaseosa, exactamente como sucedía en Encarnación, que se frenó ahora.



El diario Última Hora, de Paraguay, a principios de año estimó que unos 1.000 vehículos realizaban en promedio hasta cuatro viajes por día a Posadas para cargar combustible. Detectaron que un automóvil con patente paraguaya cruzó 19 veces en apenas cuatro días y calcularon que acarreó unos 3.400 litros de diésel para ser comercializados en el país vecino.



También las autoridades de Argentina lograron detectar numerosas maniobras para llevar mayor cantidad de combustible desde ampliar el tanque de nafta, colocar tanques adicionales, hasta acondicionar una gran camioneta con un tanque anexo capaz de almacenar alrededor de 600 litros de combustibles.

