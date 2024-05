Guardaparques en protesta: garantizan guardias mínimas en las áreas protegidas | El Territorio

La mitad de los guardafauna de Misiones se encuentra en el acampe frente al Comando Radioeléctrico. Personal que depende del Ministerio de Ecología decidió, en asamblea, acatar el pedido de las autoridades y entregar los móviles oficiales para evitar una instancia penal.

martes 21 de mayo de 2024 | 10:37hs.

Un grupo de guardaparques de la provincia se sumó anoche a la protesta policial, instalada desde hace cinco días frente al Comando Radioeléctrico ubicado por la Avenida Uruguay.

Jorge Bondar, jefe del cuerpo de Guardaparque de Misiones, señaló que se sumaron “acompañando a la situación que están viviendo el personal de salud, el personal de seguridad, el personal docente y los otros sectores, pero a su vez también para visibilizar lo que está viviendo el cuerpo de Guardaparques hoy por hoy en el territorio. Que no se aleja, no se aleja de la realidad que viven los otros sectores”.

“Los sueldos no llegan a la canasta básica; un guardaparques con 30 años de servicio, con la máxima categoría dentro del cuerpo de Guardaparques, con un sueldo de 600 mil pesos, ya prácticamente esperando su retiro. Entonces, no hay una movilización sindical, es una cuestión de motus propio. Hoy tenemos a 45 guardaparques, hemos garantizado la guardia mínima en las áreas protegidas. Y lo que está acá es la otra mitad del cuerpo de Guardaparques, porque no somos más que 110 en toda la provincia”, sostuvo Bondar.

“Nos han ordenado resguardar los bienes del Estado, entonces el Cuerpo de Guardaparques se va a estar movilizando con sus móviles oficiales hasta Casa Central del Ministerio de Ecología para entregar las actas labradas para que, a través de nuestros superiores, las hagan llegar al Ministerio de Hacienda. Eso lo acaba de decir la asamblea, nos acaban de comunicar y nos piden resguardar los vehículos del Estado. Y la asamblea ha decidido resguardar los móviles del Estado para no tener que correr con una causa penal o algún sumario interno administrativo”, explicó Bondar.