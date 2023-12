“Más allá del tiempo, seguimos con esperanza de encontrarla viva y bien”

viernes 15 de diciembre de 2023 | 5:30hs.

Angustia e incertidumbre es lo que sienten los familiares y allegados de Lorenza Espínola, alias Loly, una mujer de 63 años que fue vista por última vez hace un mes, el pasado 15 de noviembre, cuando en horas del mediodía salió de su domicilio, ubicado en Comandante Andresito, sin rumbo cierto.



Lorenza sufre pérdida de memoria, ya que padece la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, esta condición es un factor importante que le pudo provocar el extraviarse y no lograr regresar con sus seres queridos.



“Mi mamá no aparece y es algo que nos tiene preocupados a la familia y los amigos de ella. No sabemos a dónde ir y a quién preguntar”, lamentó Facundo, el hijo de Lorenza, ante El Territorio.



En tanto, manifestó que la desaparición de su progenitora se produjo pasadas las 12.30 de ese miércoles, cuando se encontraba en su casa junto a Adolfo, su esposo.



En su relato, el entrevistado contó que Lorenza había salido al patio para darle de comer y jugar con sus perros, mientras que su padre se encontraba dentro lavando los platos. “Fue cuestión de 15 minutos”, explicó Facundo en referencia al tiempo en el que la mujer no estaba a la vista de su pareja.



Asimismo, indicó que es la primera vez que se ausenta de la casa, ubicada en el barrio Zona Industrial de la localidad citada.



“Ella cuando desconocía a la gente, pensaba en irse a otro lugar de la casa pero no del domicilio”, explicó. Respecto de ese día, el entrevistado mencionó que su padre al darse cuenta que ella no se encontraba en el patio salió de inmediato a buscarla en dirección al pueblo. Sin embargo, a raíz de distintas investigaciones, se cree que Lorenza se dirigió hacia la zona de campos y colonias.



Últimos datos

Justamente, con distintas averiguaciones de la Policía y de los familiares de forma particular, se pudo establecer que Lorenza fue vista por última vez a las 16 de ese día.



A la altura de la Colonia Cabure-í, sobre la intersección de la ruta 25 y la avenida 1 de Mayo -a 12 kilómetros de su domicilio-, se acercó a una propiedad y pidió agua para tomar, para luego continuar caminando. Antes preguntó por la ruta principal.



A su vez, a través de cámaras de seguridad, se pudo obtener imágenes de la mujer caminando sola ese mismo día, cerca de las 13.40 aún dentro del barrio. Esta imagen fue la última que se obtuvo de ella por la zona. La mujer fue captada por cámaras de su barrio, rumbo a la zona de colonias de Andresito. Foto: captura

Una de las hipótesis que plantearon desde el entorno de la mujer es que ella al caminar varias cuadras, de forma posterior quiso volver a su hogar, pero no al que comparte con su pareja. Es que anteriormente la mujer vivió en otras localidades, tales como Iguazú, Eldorado y Wanda.



Precisamente, por este motivo creen que la mujer preguntó por la arteria principal, refiriéndose a la ruta 14.



Zonas de búsqueda

Lo cierto es que desde entonces se inició un amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero de Lorenza. Con drones, canes pertenecientes al SPP y a Guardaparques Nacionales, además de la colaboración de distintas dependencias, realizaron distintos recorridos por los parajes Península, Cabure-í y la Blanquita, pertenecientes a la localidad. Sin embargo, hasta el momento no lograron tener más datos de dónde puede estar la mujer de 63 años.



“Es una posibilidad de que haya hecho dedo para irse”, analizó Facundo, agregando que desde hace un mes se coordinan entre los familiares y amigos a tocar puertas, con la esperanza de que alguien le brinde más datos.



“En la zona está cubierto, ahora vamos donde la gente no tiene mucha comunicación”, además de extenderse al resto de la provincia.



En relación a la enfermedad que padece Lorenza, el entrevistado contó que tuvo principios de alzheimer “hace cuatro o cinco años”, añadiendo que “uno no está preparado para estos tipos de cosas. Es una enfermedad cruel también para la persona que está al lado de la que padece”.



Por sus condiciones, el familiar siente mayor preocupación por dónde puede estar su madre, ya que además de que “puede estar pasando hambre”, también hace un mes “no toma sus medicamentos”.



Por otro lado, Facundo expresó que la fe de hallar con vida a su madre sigue intacta. “Más allá del tiempo y la incertidumbre, seguimos con esperanza de encontrarla y de que esté bien. No hemos encontrado ningún cuerpo, así que hay esperanzas de que esté viva”, indicó.



Llamado a la solidaridad

A su vez, expresó que por el correr del tiempo y los pocos datos que se tienen hasta el momento después de 30 días de ser vista por última vez, la familia pide que cualquier persona que tenga datos precisos de dónde se encuentra Lorenza, se comuniquen con la Policía o con los números de celular 3757-682048/3516335374.



Lorenza Espínola (63) es de tez trigueña, de cabello negro -en el momento de la desaparición lo tenía recogido-, mide 1,60 metros y es de complexión delgada.



El 15 de noviembre llevaba puesto un abrigo naranja, jogging marrón, zapatillas grises y una remera azul.