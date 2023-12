Miguel Russo: "Si llegamos hasta acá es porque nadie nos regaló nada"

jueves 14 de diciembre de 2023 | 14:21hs.

El director técnico de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, advirtió este mediodía sobre la final de la Copa de la Liga del sábado contra Platense, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que "nadie llega a una final por nada, lo que pienso de Platense lo pienso de nosotros: si llegamos hasta acá es por algo, porque nadie nos regaló nada".

Consultado sobre sus sensaciones ante la final, Russo retrucó "¿Por qué no me lo preguntaste en el primer partido? ¿Vos te creés que el primer partido es diferente al último?". En este sentido, Russo sostuvo sobre lo más importante para darles a sus jugadores antes de la final "es calma y tranquilidad. No tenemos que alterar todo lo que hicimos, por algo hemos llegado hasta acá".

"No tenemos que alterar todo ni tampoco dejarnos estar, Dios quiera que se nos dé, si se tiene que dar se va a dar, pero nadie nos regaló nada, así que vamos a tratar de llegar a este momento de la mejor manera. Ustedes me preguntan por las sensaciones, pero ellos son futbolistas a los que no hay que explicarles todo, no busquen nada raro y entiendan que somos seres humanos y que somos normales", expresó.

El bonaerense Russo, de 67 años, habló en una conferencia de prensa ofrecida en el predio de Arroyo Seco, después de la práctica matutina, y consultado sobre el gran momento que vive el arquero Jorge Broun señaló que "esto es cuestión de hablar mucho, Fatu está muy bien de la cabeza, muy fuerte, como lo estamos todos, y eso es algo que te da mucha confianza".

Consultado sobre si la forma en la que juega Central es la que más le gusta, Russo respondió que "las formas a veces tienen que ver con el nivel de los jugadores, a uno a lo mejor le gustaría jugar de determinada manera, pero hay que ver que hay buenos jugadores y que el armado del equipo fue duro, largo y difícil".