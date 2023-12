Corrientes avanza en la colocación de paneles solares en los Esteros del Iberá

jueves 14 de diciembre de 2023 | 11:15hs.

El secretario de Energía de Corrientes Arturo Busso, contó el avance de la Provincia de Corrientes en materia energética en los Esteros del Iberá, el funcionario indicó que el Proyecto Permer es una iniciativa nacional con fondos que bajan desde el Banco Mundial, y, en estemarco “ahora se implementa la instalación de paneles solares para energizar zonas rurales aisladas, destinado a parques nacionales, por lo que hemos puesto como objetivo toda la zona del Iberá con sus diferentes portales y regiones”.

“Esto servirá como sistema de generación de energía para campings y atracción turística, respecto a lugares que se encontraban aislados de la red eléctrica”, añadió el funcionario Provincial. En este sentido, Busso, detalló que a través del proyecto Permer “ya se hicieron 2.200 instalaciones en residenciales ubicadas en lugares remotos, que tenían necesidades básicas insatisfechas; y también se implementó en escuelas”.

Recordemos que, en el año 2022, la Secretaría de Energía de la Nación, a través del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), adjudicó la licitación para abastecer de electricidad a partir de energías renovables a 281 establecimientos públicos en 19 provincias

de nuestro país.

En el caso de Corrientes, se tiene proyectado instalar equipos fotovoltaicos en ocho refugios localizados en portales de los Esteros del Iberá. Los equipos estaban destinados a los refugios del Centro Operativo San Ignacio, Centro Operativo San Nicolás, área UP Monte Rey, Destacamento Yaguareté Corá, Destacamento Guayaivi/Carambola, área UP San Nicolás, Puesto Mira y área UP Carambolita.

Estos sistemas autónomos de generación permiten mejorar la calidad del servicio de energía en las áreas protegidas aisladas sin acceso a la red eléctrica convencional y trae aparejados beneficios tales como la iluminación de caminos de acceso, la instalación de sistemas de cobro electrónico de ingreso y la mejora de los sistemas de comunicaciones (funcionamiento administrativo interno, emergencias, alertas, etc).

Por otra parte, sumado a la reducción de costos económicos y operativos, la instalación de estos sistemas de generación de energía limpia en las áreas protegidas resulta significativa para promover la concientización en torno al cuidado ambiental en la sociedad, al oficiar de agente ejemplificador comprometido y difusor de estas prácticas frente a los visitantes.