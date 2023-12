Xavi quiere a Lo Celso en Barcelona, pero Tottenham no piensa en venderlo

jueves 14 de diciembre de 2023 | 10:15hs.

El argentino Giovani Lo Celso, campeón de América con el seleccionado albiceleste, sigue siendo prioridad para Xavi, entrenador del Barcelona español, pero el pase hoy es muy improbable debido a que el ex jugador de Rosario Central atraviesa una muy buena actualidad en el club londinense. Según lo anunció este miércoles el diario madrileño AS, Xavi volvió a pedirle a la dirigencia azulgrana la contratación de Lo Ceso al considerarlo un mediocampista interior de enorme creatividad que le vendría muy bien al juego asociativo entre líneas del equipo tras la lesión de Gavi.

Sin embargo, Barcelona aún no realizó ninguna tratativa actualmente. Sí lo hizo en el verano europeo pasado, pero se sabe que hoy la chance de que el ex Rosario Central llegue a Catalunya es improbable. Eso se debe a que la situación del jugador cambiado en Tottenham. Está jugando seguido, recuperó a su sitio en el seleccionado argentino, tras no haber podido jugar la Copa del Mundo 2022 por lesión, y en el club inglés es imprescindible en enero, cuando los Spurs perderán a Yves Bissouma (Costa de Marfil) y Pape Matar Sarr (Senegal) al jugar la Copa África. Lo Celso jugó en París Saint Germain de Francia y Villarreal y Real Betis de España, además de sumar 48 partidos y dos tantos con el seleccionado argentino.