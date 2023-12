Dos correntinos forman parte de la nueva edición de Gran Hermano en Argentina

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 11:00hs.

Este lunes regresó Gran Hermano a la pantalla de Telefe luego de mucha expectativa y varios meses de espera. En la gala inaugural, el conductor Santiago Del Moro le dio la bienvenida a la casa a los 20 participantes, entre los que hay dos correntinos: Zoe Bogach y Williams López.

¿Quién es Zoe Bogach?

Zoe, que es oriunda de Paso de los Libres, se presentó como la “barbie argentina” que vive en Recoleta, uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires. En su video de presentación, la joven habló sobre su personalidad y su estilo de vida: “Me mantiene mi papá. No me gusta trabajar, no me gusta estudiar, a mi me gusta el show. Me gusta ir a la peluquería, hacerme las uñas, literalmente tardo dos horas antes de salir para prepararme”, comentó.

Respecto a lo que le preocupa de ingresar a Gran Hermano, expresó: “Tener un solo baño dentro de la casa para un montón de personas me da un poquito de asquito”. Acto seguido, habló sobre sus aspiraciones: “Me encantaría de grande ser como mi mamá y vivir la vida que tiene porque viaja con el novio, se compra ropa, va al gimnasio, es lo único que hace”.

“Desde chiquita tuve chicas que limpian en mi casa, que me ordenaban, que me hacían todo, entonces más de grande es como que me cuesta demasiado hacerlo”, agregó, ya sentando las bases de lo que podría ser un futuro problema dentro del reality.

¿Quién es Williams López?

Por su parte, Williams tiene 20 años de edad, y si bien es correntino trabaja de peón de campo en Santa Luisa, un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Olavarría, Buenos Aires. El joven vive con su padre, está soltero y tiene como objetivos buscar una mejor vida y estudiar veterinaria. Todo esto puede cambiar tras su ingreso a la casa más famosa. "Siempre ando de boina y bombacha" , afirmó el nacido en Corrientes en su presentación, vistiendo justamente esa mirada. Williams deberá pasar de su estricta rutina de campo para convivir con extraños en la casa más famosa del mundo, pero asegura que le encanta hacer chistes.

"Quiero un futuro mejor para mí. Quise estudiar para ser veterinario pero no me daba el bolsillo, así que me puse a trabajar" , declaró Williams. El gaucho se reconoció como fanático de Gran Hermano, pero también afirmó que no tiene una estrategia definida. "Quiero cumplir el sueño de estudiar" , enfatizó el jugador en su charla con Santiago del Moro.