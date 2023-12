El gobierno lleva el dólar oficial a $800 y aplica un fuerte ajuste fiscal

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 7:30hs.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ayer un fuerte salto del tipo de cambio oficial, el más importante en casi 35 años, al pasar de los actuales $400 hasta los $800, es decir, un 100%. La medida fue informada a través de un mensaje grabado, emitido con varias horas de demora, en el que Caputo hizo un descripción de la situación en la que se encuentra la economía y anunció un paquete de diez medidas que entrarán en vigencia de inmediato.



“Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial, que pasará a valer $800 para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para incrementar su producción”, sostuvo el flamante jefe del Palacio de Hacienda al oficializar la fuerte devaluación del peso frente al dólar, que equivale a un 50%. Tras los anuncios se esperaban fuertes remarcaciones en los precios de diversa mercadería para hoy. Las subas ya se venían aplicando desde el domingo, pero con la devaluación reconocida ayer, desde el sector comercial esperaban una aceleración de valores. (ver página 5).



La modificación cambiaria, resuelta ayer, estará acompañada por un incremento provisorio del Impuesto País a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias, cuyas alícuotas no fueron precisadas. “De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario”, sostuvo Caputo. Y prometió que “finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación que son un gravamen perverso que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino”.



Dólar e Impuesto País

El ministro de Economía no dio precisiones sobre cómo quedará conformado finalmente el Impuesto País ni qué tasa se le aplicará a las exportaciones no agropecuarias. Con la devaluación anunciada ayer, el dólar oficial acumula un incremento del 351,6% en lo que va del año, si se toma como referencia los $177,16 del último día hábil de 2022.



Durante el anuncio, Caputo admitió: “Vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Por toda esta situación de emergencia el presidente (Javier Milei) nos pidió poner foco en la gente que más puede sufrirlo”. En ese marco, anunció un aumento del 50% en el monto de la Tarjeta Alimentar y una duplicación de los montos previstos en la Asignación Universal por Hijo.



“De algo podemos estar seguros: este es el camino correcto. Si seguimos por el otro vamos a ir un escenario de mucho mayor pobreza, inflación y sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos. Si hacemos finalmente los deberes, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que el mundo admiraba”, finalizó el titular de la cartera de Economía.



Dólares paralelos y brecha

Tras el anuncio de Caputo sobre la suba del dólar oficial del 100%, los gurúes de la City porteña prevén que los tipos de cambios paralelos, como el blue y el MEP, aumenten en los próximos días al menos un 20%, lo que llevaría a la brecha con el oficial por lo menos arriba del 50%.



“El dólar blue va a subir por lo menos un 20% en estos días porque estamos en días previos a las vacaciones”, aseguró a Ámbito el economista Federico Glustein. Por ello, el analista financiero Salvador Di Stefano agregó que este miércoles la brecha entre el blue y el oficial será “de más del 50%”.



De esta manera, el dólar blue, que ayer finalizó en $1.070, podría trepar unos $200 en las siguientes jornadas hasta los $1.270, lo cual dejaría la brecha en torno al 58,8%.



“La recesión va a ser feroz, con lo cual, yo no me arriesgaría a pensar que la brecha se va a duplicar. Ahora, lo que pasa es que el dólar turista se va a ubicar en torno a los $2.000, lo cual va a generar demanda del dólar blue para irse de vacaciones, porque nadie va a pagar con tarjeta, no la colocamos nunca más”, explicó el analista financiero.



Una primera pista sobre la apertura de hoy del dólar paralelo la puede brindar el dólar cripto que, conocidos los anuncios de Caputo, pasó de $1.033 a superar los $1.100 hacia las 21 horas, según el exchange Bitso, lo que implica una suba de $67 o casi 7%.

“Hemos sido adictos al déficit”

El ministro de Economía propuso una hipótesis: “Si uno preguntara a la mayoría de los argentinos cuál es el mayor problema entre la deuda, la inflación, el dólar o déficit fiscal, más del 95% de las respuestas se la llevaban la deuda, la inflación y el dólar. Prácticamente ninguna respuesta correspondía al déficit fiscal. Sin embargo, la génesis de nuestro problema ha sido siempre el fiscal. Lo que se manifiestan como los problemas son en verdad las consecuencias de cómo se ha financiado ese déficit. ¿Qué es el déficit? Bien simple: cuando se gasta más de lo que se recauda a nivel país”.



“La razón de nuestras crisis recurrentes es que nosotros como país nos hemos focalizado en querer solucionar las consecuencias, pero nunca el problema. Políticamente, digamos que siempre hemos sido adictos al déficit”, apuntó y, después de criticar las medidas paliativas de la inflación del anterior gobierno, añadió que “si reestructurar la deuda fuera la solución, ya la reestructuramos nueve veces: deberíamos ser Suiza. Sin embargo, estamos cada vez peor porque la respuesta nuestra a estos problemas siempre ha sido atacar las consecuencias pero nunca el problema”.

Una a una, las 10 medidas

Dan de baja contratos

No se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia.





No se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia. Suspensión de pauta

Durante el 2023, entre la Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta publicitaria. "No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean sólo para alabar a los gobiernos de turno", justificó el ministro.





Durante el 2023, entre la Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta publicitaria. “No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean sólo para alabar a los gobiernos de turno”, justificó el ministro. Menos dependencias

Conforme la Ley de Ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Según dijo Caputo, "esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos".





Conforme la Ley de Ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Según dijo Caputo, “esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos”. Menos transferencias

Reducción al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. "Recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado para intercambiar favores políticos", agregó.





Reducción al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. “Recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado para intercambiar favores políticos”, agregó. Sin obra pública

El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado.





El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Menos subsidios

"Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de estos subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente", dijo Caputo.





“Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de estos subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente”, dijo Caputo. Cobertura social

Se mantendrán los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023. Se fortalecerán las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios.





Se mantendrán los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023. Se fortalecerán las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios. Devaluación

El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos "para que los sectores productivos tengan realmente los incentivos adecuados para aumentar la producción".





El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos “para que los sectores productivos tengan realmente los incentivos adecuados para aumentar la producción”. Fin de retenciones

Finalizada la emergencia, se eliminarán todos los derechos de exportación, dijo el funcionario.





Finalizada la emergencia, se eliminarán todos los derechos de exportación, dijo el funcionario. Facilitan importación

Reemplazos el sistema Sira de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias.

