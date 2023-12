Carne: subió 40% la hacienda y se esperan fuertes alzas en el mostrador

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

El Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) volvió a recibir ayer aumentos de precios por segundo día consecutivo desde la asunción de Javier Milei. Así se registraron subas de casi el 40% en el valor de la hacienda que podría impactar pronto en las carnicerías. A este comportamiento le impactaría además las medidas anunciadas ayer en cuánto al dólar oficial, por lo que las subas podrían mostrar subas muy importantes.



Hasta ayer si bien se reconocía que habría fuertes subas, también se recordaba que el consumo venía mostrando una retracción por las alzas de las últimas semanas.



En el mercado de hacienda, con el pasar de las ventas y agotarse las categorías disponibles, los valores fueron escalando hasta establecer un diferencial positivo de $500 para novillitos y vaquillonas. Por su parte, la vaca fue la categoría que menos acompañó la suba de ayer, estableciendo una brecha de entre $100 y $200 en comparación con el cierre del período anterior.



Los lotes de novillos livianos en Cañuelas oscilaron entre $1.500 y $1.700 pesos, novillitos cotizan en el rango de $1.650 a $1.800 pesos, y en algunos casos, alcanzan los $1.900.



En la categoría de vaquillonas, se repiten las cifras máximas para los novillitos livianos, situándose entre $1.600 y $1.800 pesos en la jornada actual. La mejor vaca se ubica en el rango de $1.100 a $1.200 pesos, mientras que las vacas para conserva presentan valores actuales entre $900 y $970. Estos números generan expectativas para las próximas jornadas, tanto en Cañuelas como en el mercado de ganado de Rosario.



“El precio de la hacienda se disparó pero hay que ver si se convalidan esos precios, eso lo sabremos en tres días cuando lleguen a las góndolas”, afirmó Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. “Hoy los productores no están queriendo vender porque no saben qué va a pasar después de los anuncios del ministro de Economía”, añadió.



Las causas de los aumentos

La posible quita de retenciones y la expectativa de mayor regulación por parte de la nueva administración son algunas de las causas que impulsaron la suba de precios. A esto se le suma la posible quita de los cupos de exportación del maíz que también provocará un incremento del principal insumo de los feedlots, lo que también contribuirá al aumento de las cotizaciones.



Al mismo tiempo, la mayor demanda por la llegada de las fiestas de fin de año también puede influir en el valor lo que podría provocar que el consumidor convalide los nuevos valores en cuanto las carnicerías repongan los cortes.



Faltará carne

Una menor producción, de la mano de un eventual mejor escenario para exportar, redundaría en menor oferta interna. “En función de lo que este gobierno está anunciando como medidas,, diría que probablemente el faltante va a pegar más en el mercado interno que en la exportación”, señaló el consultor ganadero Víctor Tonelli.



“La parte negativa de este escenario, que deriva de la liquidación del 2023 y ya que los procesos biológicos no permiten una rápida recuperación de la oferta, es que va a faltar carne en el mercado interno. Y, por lo tanto, la carne en términos relativos se va a encarecer”, explicó Tonelli.

Suba mensual sin techo en alimentos

En la semana previa a la asunción de Javier Milei, los precios “mostraron una fuerte aceleración impulsados en parte por el fin de los acuerdos de precios, pero también por la expectativa de una fuerte devaluación en los próximos días”, de acuerdo con el relevamiento de la consultora EcoGo. “Con un primer registro semanal del 8,2% , la inflación de alimentos consumidos en el hogar en diciembre alcanzaría el 28,0% mensual”, según el reporte. Esta estimación considera una proyección de entre 4% y 8% semanal para lo que resta de este diciembre.

Almacenes esperaban ayer subas de hasta el 100%

Desde los comercios estiman que productos de la canasta básica de alimentos como aceite, fideos, harina y panificados sufrirán aumentos superiores al 100% durante los próximos días, ya que dejaron de ser subsidiados por el Estado Nacional a través de fideicomisos. Esta evaluación se dio incluso antes de escuchar los anuncios que hizo ayer Luis Caputo.



La desaparición de esa asistencia estatal se trasladaría directamente a precios y a ello sumarle el ajuste por inflación, que podría superar el 20% mensual, según estimaciones privadas.



Sin su fideicomiso, desde los supermercados estiman que el aceite pasará de costar $800 a $2.000 por litro, mientras que los panificados registrarían subas en torno al 80%, indica NA.



Además, fuentes del sector vaticinan que los fabricantes aplicarán subas de entre 20 y 25% en los artículos que formaban parte del programa Precios Justos, que funcionó durante el gobierno que encabezaba Alberto Fernández.



Desde un importante hipermercado detallaron ayer a Infobae la dinámica de esta semana: productos de almacén 45%, lácteos 50%, algunas bebidas alcohólicas otro 50%, higiene personal 30 por ciento. “Lo cierto es que hay mucha disparidad entre empresas y productos, algunos subieron 20% promedio”, añadieron.



En ese sentido, fuentes del sector de retail explicaron: “Las listas están en los escritorios por ahora. La negociación pasa por ver si mandan o no producto, eso es día a día. Por ahora el abastecimiento, con todas las dificultades que tenemos, se sostiene en niveles aceptables”.



Una de las alimenticias más grandes del país contó que todavía no enviaron sus listas a los supermercados. “Se están analizando caso por caso las categorías que acumulan un fuerte nivel de atraso y los posicionamientos entre canales para definir el incremento que permita equiparar estos desfasajes. En algunos casos, sería de un 35% y en otros el porcentaje sería superior”, afirmaron.

