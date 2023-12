Araujo pedirá la ampliación del presupuesto para el pago de aguinaldos

martes 12 de diciembre de 2023 | 21:30hs.

Empezó la gestión de César Araujo como intendente de Jardín América. De profesión maestro mayor de obras, fue electo por la ciudadanía el pasado 7 de mayo y arrancó el lunes la gestión. Sin embargo, indicó que previo a ello se percató de la deuda que dejó la gestión anterior, a cargo de Oscar Kornoski.

Por eso, hoy en conferencia de prensa - junto al contador Eusebio Chilavert y el director de Obras Públicas, Alan Klein- se refirió a la situación económica en general. “Se apostó a la buena voluntad de la gestión anterior, se tuvieron algunas charlas previas, pero la situación que encontramos en algunas cuestiones es bastante compleja”, explicó.

Kornoski estuvo al frente de Jardín América dos años desde 2001 a 2003 para completar una gestión anterior. Luego, en 2011, fue electo por la comunidad, y estuvo hasta 2023 de manera interrumpida. “El pasado viernes nos encontramos con el intendente saliente, no se recibió la situación patrimonial y conciencia bancaria de las cuentas; y se dejó al descubierto una deuda de 4.535.000 pesos, por eso estamos en rojo y es la situación más urgente”, expuso el contador.

Manifestaron además que se le había pedido a Kornoski que deje un saldo para abonar el aguinaldo a los empleados, pero ello no se hizo efectivo. Según explicaron los funcionarios entrantes, se utilizó ya el 98.01% del total del presupuesto, por lo que solamente quedó un 1.99%, dejando además los más de 4 millones de pesos en saldo negativo. Por ello, adelantaron que en el caso de que se requiera de la adquisición de insumos para realizar trabajos viales, no se podrán ejecutar los mismos. En ese marco, Araujo explicó que lo importante es hacer ahora una reunión entre los concejales y proponer una ampliación de presupuesto. “Normalmente en coparticipación se entrega a la siguiente gestión un saldo para comenzar de la mejor manera, pero en este caso no sucedió”, expresó, por su parte, Chilavert.



Parque vial

Klein en tanto, detalló el complejo panorama que hay en el parte vial. Con maquinarias en mal estado, calles que se deben arreglar y la proximidad de la temporada veraniega, indicó que deberán hacer malabares para lograr poner en condiciones el parque vial de Jardín América.

Según explicaron, el panorama es preocupante debido a las lluvias que dejaron caminos que requieren arreglos, principalmente en la zona de colonias.

En este sentido, Klein especificó que casi todas las maquinarias necesitan servicio. “En estos momentos hay faltante de retroexcavadoras y tampoco hay cargadora frontal, así que hay que hacerle frente a esta realidad compleja con lo que tenemos”, sostuvo.

Sobre el sector económico, Araujo contó que lo esencial ahora es contar con los fondos para pagar el aguinaldo a los empleados municipales. Son alrededor de 169 los trabajadores de la Municipalidad, por lo que la cifra para pagar a todos supera los 18 millones de pesos.

Pese a todo ello, indicaron que buscan enfocarse en las fortalezas del municipio, como el turismo: “Apuntamos desde el primer día al Salto Tabay para que sea un lugar que reciba a muchos turistas, ya que forma parte de una fuente de ingreso para la localidad y por eso se solicita a los vecinos que reciban a la gente de otros lugares de la mejor manera”, dijo Araujo.