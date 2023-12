Fin de semana de espectáculo y entretenimiento variado en City Center Iguazú

viernes 08 de diciembre de 2023 | 18:13hs.

El casino City Center Iguazú está a punto de concluir un fin de semana lleno de emoción, música y sabor, ofreciendo a sus visitantes tres noches consecutivas de pura diversión.

Noche Brasilera

El jueves, City Center Iguazú celebró la Noche Brasilera, llevando a los asistentes en un viaje a través de la cultura brasilera. El escenario se llenó de ritmos auténticos con música en vivo, mientras que el paladar de los presentes disfrutó de una experiencia culinaria única. El menú, diseñado para resaltar los sabores distintivos de Brasil, incluyó delicias como la coxinha de frango con presunto e queijo y el bife de chouriço con batatas rústicas. Los asistentes, sumergidos en la atmosfera festiva, aseguraron sus ingresos a través de Passline, garantizando un lugar en esta experiencia única.

God Save The Queen

El viernes, la atención se centró en la conmemoración del 25 aniversario de “God Save The Queen”, una banda tributo a la legendaria Queen. Desde las 21, el escenario del casino se iluminó con interpretaciones magistrales de clásicos atemporales como “Bohemian Rhapsody” y “We Will Rock You”. Los asistentes experimentaron una noche de rock y nostalgia, asegurando sus ingresos mediante Passline para ser parte de este homenaje emocionante.

Retro Fest Disco

Para cerrar el fin de semana con broche de oro, hoy se presentará la “Retro Fest Disco” con el renombrado DJ Flavio Bogado. Desde las 23, la pista de baile se llenará de ritmos retro y energía contagiosa. Los asistentes, ansiosos por disfrutar de una noche animada y llena de baile, pudieron adquirir sus ingresos anticipadamente a través de Passline, que ofreció diversas opciones, desde ingresos individuales hasta paquetes VIP con beneficios exclusivos.

City Center Iguazú, situado en RN12 KM 1640, nº 3370, Puerto Iguazú, continúa siendo el epicentro de la diversión en la región. Aquellos interesados en mantenerse informados sobre futuros eventos pueden seguir las redes sociales de City Center Iguazú en Instagram: @citycenteriguazu y Facebook City Center Iguazú. Quienes deseen más información pueden comunicarse con el contacto telefónico: +54 9 3757-676630.

Este fin de semana dejará recuerdos inolvidables y experiencias variadas en City Center Iguazú. No te pierdas los emocionantes eventos que el casino tiene reservados para futuras celebraciones.