El 49 por ciento de los casos de dengue a nivel país se registraron en el 2023

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 11:15hs.

El dengue, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypti sigue siendo una amenaza en la región y Misiones no es ajena a esta situación. Debido al riesgo que conlleva el contexto geográfico de la provincia, desde la Municipalidad de la ciudad de Posadas, llevan a cabo bloqueos y fumigaciones en zonas donde se informaron de posibles casos sospechosos.

Lilian Tartaglino, secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo: “Este miércoles particularmente estamos en la chacra 145 de Posadas, nosotros trabajamos los 365 días del año desde el municipio, pero la idea es visibilizar durante estos meses que son de mayor riesgo y sobre todo con las cuestiones climáticas que no nos están ayudando. Desde el 1988 reemerge o reaparece el dengue en la Argentina y a partir de ahí están notificados, según el Ministerio de Salud de la Nación 270 mil casos, pero lo más importante es saber que el 49% de ellos, más de 130 mil ocurrieron en el 2023, así que estamos preocupados y ocupados en la temática”.

“Misiones tiene cifras muy bajas tanto de dengue como de chikunguya pero hay provincias que están muy complicadas como las del NOA, provincia de Buenos Aires y demás. Realmente fueron muy elevados los datos que se levantaron con el Liraa, en algunas zonas casi duplican los de la misma temporada del año anterior y esto tiene que ver con las lluvias, con todos los reservorios que hay en las casas, nosotros vimos que la mayoría son pequeños o medianos como baldes, bebederos, platos, macetas y en segundo lugar la basura, así que es importante visibilizar la temática”, apuntó.

Tartaglino sobre este punto pidió a los vecinos que estén atentos a su patio, “que sepan que es un mosquito domiciliario, que la fumigación sólo mata a los adultos en vuelo, pero si tenemos larvas, en unos pocos días van a ser adultos, así que tenemos que estar atentos. Nosotros tenemos una situación geopolítica que realmente nos pone en riesgo por todo lo que está pasando en Brasil y en Paraguay que no han tenido tregua durante todo el año con la cantidad de casos y tenemos no sólo el dengue sino también el Chikunguya”.

“El vecino tiene que saber que está expuesto a riesgo, que no todos los mosquitos son aedes y que no todos son de riesgo sanitario, pero tienen que saber que el aedes se cría en el agua y que necesitamos que no hayan criaderos en los patios, en las casas. Además post-tormentas tenemos que revisar nuestras rejillas, canaletas, porque con tanta lluvia y con tanto calor podemos tener un verano y un otoño complicado”, comentó.

A continuación la Secretaria de Salud recordó que el Aedes crece con temperaturas por encima de 10 a 12 grados, “así que quiere decir que nosotros todo el año tenemos la posibilidad de tenerlo en el ambiente. Estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Salud Pública según la notificación de pacientes sospechosos que tienen fiebre y realmente estamos de una punta de la ciudad a la otra por las notificaciones”

Encefalomielitis equina

La Encefalomielitis Equina es una infección transmitida por mosquitos que puede afectar a los caballos y a los seres humanos y sobre esta cuestión Tartaglino dijo que está afectando a varias provincias y particularmente a aves y equinos, “es responsabilidad del Senasa certificar y verificar para generar las vías de provisión de vacunas que cada propietario de equinos debería aplicar. Lamentablemente hace unos 9 años se dejó de vacunar y eso hace que las enfermedades raparezcan y en este caso el vector vuelve a ser un mosquito y tenemos que estar atentos”

“La idea es que no haya migración de equinos de una provincia a otra y que en caso de competencias y eventos, el Senasa exige que 15 días antes se haya aplicado la vacunas para que estén absolutamente certificados porque de lo contrario se pone riesgo no sólo al animal sino también a un humano”, finalizó.