Salud mental y fin de año: los consejos de Harvard para que no baje el autoestima

sábado 02 de diciembre de 2023 | 17:40hs.

Muchas personas buscan trabajar su autoestima para sentirse más cómodos con ellos mismos en cualquier ámbito y momento del año. En este sentido, la Universidad de Harvard dio cinco consejos para aumentar la confianza.



Sabiendo que el tema de la autoestima es complicado para muchas personas, varios expertos de la Universidad de Harvard compartieron algunos puntos sobre lo que se puede hacer para darle la vuelta a la situación. En el sitio de Harvard Health Publishing, hay artículos como Regain your Confidence y How to Build Confidence, donde se puede encontrar distintos consejos, y hay unos cuantos que son especialmente útiles y fáciles de aplicar.

1. Retroalimentación constructiva

A menudo, recibir palabras de aliento y reconocimiento por hacer las cosas bien o por estar en el camino correcto puede proporcionar un impulso de confianza, seguridad y autoestima. Sin embargo, es importante tener cuidado para no depender de ello y caer en la falta de confianza si no se recibe esa validación externa.

La retroalimentación, especialmente cuando es positiva y constructiva, es beneficiosa. No obstante, es esencial encontrar la confianza y seguridad dentro de uno mismo, descubrir aquellos aspectos de los cuales la persona se sienta orgullosa, incluso si nadie más los reconoce.

2. La práctica es esencial

Cometer errores, equivocarse o no lograr algo puede afectar negativamente la autoestima y generar dudas sobre nuestras capacidades. En lugar de quedarse en el sufrimiento silencioso, es importante buscar formas de cambiar la situación.Se recomienda no rendirse fácilmente, sino seguir intentando y aprender de los errores o de las situaciones que no salieron como se esperaba en los primeros intentos, hasta alcanzar el éxito.

3. El conocimiento es poder

Según investigaciones de Harvard y las opiniones de Bill Gates, el aprendizaje continuo, la lectura, la expansión de conocimientos y la exploración de nuevas áreas son fundamentales para mejorar la autoestima, aumentar la seguridad y la confianza en uno mismo.

Este enfoque no solo previene la obsolescencia, sino que también brinda seguridad al estar consciente de lo que se sabe y se habla, lo que reduce la posibilidad de cometer errores.

4. Acercate a tus amigos

La importancia de tener amigos radica en que contribuyen a la felicidad y también ayudan a mantener alta la autoestima. Según expertos de Harvard citados en el artículo "Regain Your Confidence", los estudios demuestran que las conexiones personales ayudan a reducir los riesgos de depresión y ansiedad, que a menudo están relacionados con sentimientos de baja autoestima.

5. Cuidá tu forma de vestir y apariencia

La psicología destaca que sentirse bien con nuestra apariencia tiene un impacto positivo en el autoestima. Se afirma que elegir un buen atuendo puede aumentar la seguridad y la confianza, elevando así el autoestima. Según Fred Silverstone, consejero de salud mental citado por Harvard, "cuando te esfuerzas por mejorar tu apariencia, descubres que tu opinión de ti mismo se vuelve más positiva".