Este sábado se realizará la marcha del orgullo en Puerto Iguazú

sábado 25 de noviembre de 2023 | 15:00hs.

En el Día del Orgullo Lésbico Gay Bisexual Trans (LGBTTIQ+), es el 28 de junio, se remonta al

año 1969 cuando en un bar de Nueva York llamado Stonewall, gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, intersexuales, queers (LGBTTIQ+) cansados de los continuos hostigamientos de la

policía, decidieron enfrentarla, rebelándose contra un sistema político que avalaba la discriminación, la persecución, el hostigamiento y la violencia sistemática contra la comunidad.

En Argentina desde el año 1992 la marcha se realiza el primer sábado del mes. En Iguazú, se

hará este sábado a partir de las 16. La noción básica del «orgullo LGBTTIQ+» consiste en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera sea su sexo, orientación sexual o identidad sexual.

El término “Orgullo”, tiene más sentido, desde un punto de vista filológico, en inglés que en español. En efecto, la idea que parece transmitir este concepto es más bien la de una dignidad intrínseca de cada ser humano, que no debe verse afectada por su conducta ni orientación sexual. Con el objetivo de visibilizar el orgullo de la comunidad LGBTIQ+, La Dirección de Diversidad de

la municipalidad de Puerto Iguazú invita a la comunidad a sumarse a la 3ra edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. La convocatoria esta prevista para las 16 horas en la plaza San Martin, allí al ritmo del Dj CubanoTronic se organizará la caminata que finalizara en el anfiteatro Ramon Ayala donde artistas se presentarán y compartirán una jornada de reivindicación de los derechos adquiridos por la comunidad.

También se suma al reclamo por la no violencia, el respeto de la diversidad sexual, la libertad para decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a la identidad, la protección, el reconocimiento de todas las familias y por el pleno acceso a todos los derechos que aseguren la inclusión ciudadana.

Grilla de artistas en el Anfiteatro Ramon Ayala:

Hannablody

Mikki Mardoxx

UnderTango Club

Lauti

Desire

Alejandra C.

Dana

Rodraga

Set Of Ligths

After Glow

Pame Monserat

Amazonita

Alex

Sofia Ariel

Kesya Lavinia

Psicotika

Maty