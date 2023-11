Chango Spasiuk: "Detrás de los que mal utilizan la palabra Libertad no siento que haya un camino"

martes 14 de noviembre de 2023 | 15:46hs.

En medio de un clima tenso motivado por el balotaje presidencial por el cual los argentinos decidirán quién será el nuevo presidente a partir del 10 de diciembre, el compositor y acordeonista misionero Chango Spasiuk, sin decirlo abiertamente, cuestionó al candidato Javier Milei y orientó su apoyo a Sergio Massa.

"Detrás de los que mal utilizan la palabra Libertad no siento que haya un camino", afirmó en un extenso posteo que hizo en sus redes sociales, y sobre eso aclaró: "Este tiempo y mi conciencia me empuja a reflexionar con ustedes".

"En Argentina estamos ante un momento clave. Vamos a elegir dónde nos paramos para defender consensos básicos de la convivencia democrática que no pueden perderse y que se ponen en juego en estas elecciones. La libertad de la que hablan no existe sin salud pública y sin educación pública. No existe y no hay futuro negando impunemente los 30.000 desaparecidos (la cifra no es un relato) torturados y asesinados en nuestro país, país donde hoy en día hay madres que siguen buscando a sus hijos y abuelas buscando a sus nietos robados. Lo que proponen ya pasó, ya lo vivimos", opinó y añadió: "Aparecen personajes nefastos aplaudiendo estas ideas, responsables de crisis profundas por las que hemos atravesado. La libre portación de armas es una locura. Negar la soberanía de nuestras Islas Malvinas y venerar personajes oscuros para nuestra historia".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chango Spasiuk (@changospasiuk)

"Nos hablan con violencia, sin memoria y con un profundo desconocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura. Discutamos la corrupción, la fragilidad de nuestras economías domésticas, el funcionamiento de nuestras herramientas públicas e instituciones, las promesas incumplidas de este sistema, incluyendo a todos los actores de nuestra sociedad y en ella todas las minorías", sugirió. "Saben que no utilizo mis redes sociales para estas cosas, pero este tiempo y mi conciencia me empuja a reflexionar con ustedes".

"Amo este país, amo Argentina, amo la historia que tenemos y que nos ha forjado, respeto profundamente la comunidad a la cual pertenezco. Pero detrás de los que mal utilizan la palabra Libertad no siento que haya un camino. Un abrazo para todos", finalizó, para luego exponerse como "músico argentino del interior de la provincia de Misiones, el menor de seis hermanos, hijo de un padre carpintero y una madre campesina y ama de casa, padre de tres hijas".