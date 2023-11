La Selección Argentina comenzó la preparación para los clásicos con Uruguay y Brasil

lunes 13 de noviembre de 2023 | 21:30hs.

El seleccionado argentino comenzó a desandareste lunes el camino que lo llevará a afrontar los dos compromisos más importantes de este año y los más desafiantes desde que se coronara campeón del mundo en Qatar el 18 de diciembre de 2022, el jueves ante Uruguay en la Bombonera y el martes siguiente nada menos que con Brasil en el estadio Maracaná, por las 5ª y 6ª fechas de Eliminatorias Sudamericanas.



La novedad de este primer entrenamiento desarrollado en el predio de AFA, en Ezeiza, fue la presencia del lateral derecho del Mallorca español, Pablo Maffeo, de 26 años, que llegó par sumarse a Nahuel Molina y González Montiel, ‘habitantes’ naturales de ese sector de la cancha.



El pasado viernes por la tarde recién llegaron los documentos necesarios para que Maffeo, español de nacimiento, de padre italiano y madre argentina, se pudiera incorporar por primera vez al seleccionado argentino, ya que anteriormente había revistado en las juveniles de su país natal.



Maffeo llegó al aeropuerto de Ezeiza después de las 8, pero recién salió del Ministro Pistarini pasadas las 10, ya que debió concurrir a la oficina del Renaper para tramitar su primer Documento Nacional de Identidad, porque solamente tiene pasaporte argentino a raíz de su doble nacionalidad.



Sin embargo, pese a su aparente lejanía y lo sorpresiva de su convocatoria, Maffeo no es un absoluto desconocido para sus nuevos compañeros, empezando por el capitán, Lionel Messi, que ayer se encargó de darle la bienvenida.



Ambos tuvieron un fuerte cruce futbolístico cuando Lío jugaba en Barcelona y el nacido en Sant Joan Despí en Girona. Maffeo le hizo marcación personal y Messi se enojó, pero luego ambos hablaron y todo quedó bien. Por entonces el sueño del hoy jugador mallorquín era integrar “la selección mayor de España”. Ahora todo cambió.



Y los otros dos jugadores a los que Maffeo conoce por haber compartido equipo son Nicolás Otamendi, cuando estuvieron juntos en Manchester City entre 2016 y 2017), y Nicolás González en el Stuttgart alemán entre 2018 y 2019.



El otro lateral citado por primera vez, pero que no llegó al primer entrenamiento de ayer por la tarde, es Francisco Ortega, el ex Vélez hoy en el Olimpiacos griego. El santafesino de 24 años llega para sumarse por ese costado a Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.



Montiel no jugó el fin de semana en Nottingham Forest, que cayó por 3-2 como visitante de West Ham, y tampoco lo hizo Acuña para Sevilla en el empate 1 a 1 como local de Betis. El ex River viene de un desgarro y el ex Racing de una distensión, y aunque tienen el alta médica, les falta rodaje futbolístico. Por eso los “refuerzos” de Maffeo y Ortega.



Las buenas noticias de esta convocatoria pasan porque Paulo Dybala vuelve después de ocho meses tras superar lesiones recurrentes que lo mantuvieron al margen, y lo mismo ocurre con Ángel Di María, que regresa también después de una lesión que lo marginó en los partidos con Paraguay y Perú.



Todos los convocados por Scaloni para esta despedida oficial del año estarán entrenando desde las 17 de esta tarde en Ezeiza, con los últimos 15 minutos abiertos a la prensa.