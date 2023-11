Día de alegatos y sentencia por el femicidio de Antonella

lunes 13 de noviembre de 2023 | 5:30hs.

Luego de la espera de más de cuatro años y siete meses del crimen de la joven obereña Antonella Bernhardt (27), ocurrido en su departamento del barrio El Brete de Posadas el 4 de abril de 2019, hoy entra en su etapa final el juicio que lo tiene en el banquillo de acusado a Cristian Vargas (33).

El debate oral que ya contó con cinco jornadas de audiencias, siendo el último viernes el que cerró la etapa de recolección de pruebas, continuará en esta mañana con los alegatos de las partes y posible sentencia que determinará la autoría de Vargas, respecto al homicidio que cometió utilizando un arma blanca entre las 13 y 13.30 en el inquilinato de Bernhardt.

La audiencia que tiene previsto dar comienzo desde las 8.30 en el SUM del Palacio de Justicia de Posadas, dará lugar a los argumentos que presentarán tanto el Ministerio Público Fiscal, a cargo del abogado Martín Rau, como de la querella representada por el abogado Lisandro Vergara y también los alegatos del defensor oficial Mario Ramírez.

Homicidio simple o femicidio

El imputado llegó el pasado 6 de noviembre a la sala de juicio, ante el Tribunal Penal Uno, con la carátula de “homicidio agravado por femicidio”. Imputación que prevé una condena de cadena perpetua.

Sin embargo, desde el comienzo del día uno, la defensa de Vargas buscó evitar que el hecho se enmarque en un femicidio y que sea juzgado como “homicidio simple”, imputación que en primera instancia el juez Fernando Verón dictó, cuando dispuso la prisión preventiva del acusado.

Su primer intento lo utilizó en el alegato de apertura, donde intentó comprobar que ese asesinato fue en el marco de una discusión, que no había una relación de pareja, que no medió violencia de género y que no la mató por su condición de mujer.

Y continuó con las preguntas realizadas a los testigos y peritos, en donde hizo hincapié en la posición en la que se encontraba la víctima y detalles que enmarquen un forcejeo previo.

Ampliación de acusación

Al término de la instancia de la finalización de prueba el confeso homicida recibió un último revés que complica aún más su situación. El fiscal Martín Rau amplió su acusación y le imputó el agravante de alevosía, sustentado en el testimonio de la médica forense Silvia Carolina Lazos, quién en la audiencia del miércoles detalló cada lesión de la víctima e introdujo la hipótesis de que la estocada con el arma blanca fue con Antonella en el piso, cuando no podía defenderse.

El representante de Ministerio Público Fiscal procedió con su acusación, detallando tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos investigados señalando que después de una discusión “usted, mediando violencia de género había aprovechado la vulnerabilidad de la víctima y le habría agredido con golpes en el cuerpo (...) practicando además maniobras que son de asfixia o sofocación”.

“Producto de tales lesiones, la víctima se encontraba mareada, con el sistema sensorial absolutamente disminuido y posiblemente desmayada. Todo esto le imposibilitaba defenderse, momento en el cual usted tomó un cuchillo monocortante, lo introdujo en el cuello y le produjo la lesión punzante que la llevó a la muerte en el lugar”, señaló.

Luego de la ampliación de acusación, también amplió su indagatoria Vargas, dando nuevamente su versión de los hechos.

Lo hizo, respondiendo las preguntas hechas por el abogado Ramírez. Esta vez el imputado se paró en medio de la sala y escenificó lo ocurrido. Usó varios elementos y la mesa para dar referencias de la habitación donde ocurrió todo.

De esa forma, volvió a dar sangrientos detalles de lo que pasó y con la frialdad con la que actuó para recoger sus cosas, limpiarse la mano y huir del sitio mientras la estudiante yacía en el piso desangrándose y temblando.