Dengue: recomiendan que provincias inicien las campañas de vacunación

lunes 13 de noviembre de 2023 | 5:00hs.

Desde el 1 de este mes está disponible en Argentina la vacuna tetravalente contra el dengue del laboratorio Takeda, de nombre comercial Qdenga. Según autoridades del laboratorio, ya se aplicaron unas 1.500 dosis en diferentes puntos y que la distribución a los vacunatorios y farmacias depende de la demanda, dado que a diferencia de la vacuna contra el Covid-19, el gobierno no compró en cantidades ya que todavía no está contemplada en el calendario de vacunación.

Pese a que aún no hay una medida del gobierno nacional respecto a administración de la vacuna, Salta comprará 300 mil dosis a Takeda para iniciar una campaña en diciembre en dos departamentos considerados de riesgo y en una población de adultos jóvenes. Así, se convierte en una provincia pionera en inmunizar contra el dengue.

En ese sentido, los ministros del país se reúnen hoy en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa), instancia en la cual se espera el abordaje de la vacuna teniendo en cuenta que se advierte una temporada compleja en lo que respecta a los arbovirus. La recomendación de la Comisión Nacional de Inmunización (Conain) es clave en este contexto.

“Las provincias hoy tienen gobernador elegido, por lo cual no tienen que esperar nada. Nación tiene una situación de elecciones que hace que haya que esperar una definición política por lo menos hasta el 19 de noviembre. No falta mucho, pero no es lo mismo para las provincias donde ya saben cuál va a ser la continuidad de la política sanitaria a partir del 10 de diciembre. Nación no lo tiene claro todavía. Así que el Cofesa va a ser importante por la postura de los gobernadores. Y creo que el ejemplo de Salta puede ser hecho por otras provincias sin esperar que la Nación lo decida. Pueden comenzar ya, con una racionalidad, a ver dónde, cuándo y cómo van a vacunar”, dijo en diálogo con El Territorio, Tomás Orduna, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), quien además integró el comité de expertos que tuvo por misión brindar asesoramiento al gobierno nacional cuando el coronavirus se convirtió en una pesadilla.

“Esa racionalidad de la selección de la población objetivo, edades. O sea, hay que hacer un trabajo de relevamiento en cada provincia. Por ahí alguna otra provincia, en lugar de vacunar de 25 a 39 años como lo hará Salta, decide vacunar a los adolescentes como sugirió la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, detalló.

El especialista en enfermedades infecciosas fue invitado por Takeda a la presentación del fármaco en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), en cuyo evento se hizo hincapié en la protección independientemente de que la persona haya tenido o no contacto previamente con el virus del dengue y sin la necesidad de un análisis de sangre confirmatorio. Se trata de dos dosis con un intervalo de tres meses siendo el valor de cada una de ellas, unos 37 mil pesos.

En esa línea, desde la cartera sanitaria de Misiones manifestaron esperar los lineamientos resueltos en el Cofesa. La provincia ya registra casos de dengue autóctono: tres son confirmados y uno en investigación. Los contagios son en el departamento Capital y San Ignacio, entre las semanas epidemiológicas 38 a 41 (del 17 de septiembre al 15 de octubre).

La experiencia de Salta

Además, en el evento estuvo presente Marcelo Quipildor, médico infectólogo de Salta, que consideró que es alarmante el panorama que se avecina por lo que el Estado salteño vacunará desde diciembre en algunas zonas.

“El Ministerio de Salud va a comprar 300.000 dosis para las localidades calientes del virus dengue como el departamento San Martín, Orán y Rivadavia. Y el grupo etario que se va a vacunar va a ser las personas de 25 a 39 años, para comenzar porque obviamente que es la población que más trabaja y la que más se ve afectada en los brotes por dengue, entonces esa es una política que se decidió por ahora”, explicó Quipildor.

“Somos los primeros en brindar accesibilidad en poblaciones vulnerables al virus dengue y tenemos la posibilidad de ver la experiencia en cuanto a la respuesta de defensa que puedan tener estos pacientes”, señaló.

Ante la consulta de la situación epidemiológica de Salta, Quipildor sostuvo: “Nos encontramos con otra enfermedad actualmente que es hantavirus; ahora nos encontramos con un brote de hantavirus que obviamente preocupa y entonces sabemos que después ya viene virus dengue, en una situación que no nos acompaña el clima tampoco, estamos preocupados por los cuadros febriles en la consulta, porque pueden venir aquellos pacientes que tengan dengue o no”.

En cifras

$37.000 El valor de cada dosis de la vacuna elaborada por Takeda es de 37.000 pesos. Se aplican dos dosis con intervalo de tres meses

1.500 Según autoridades del laboratorio Takeda, ya se aplicaron unas 1.500 dosis en diferentes puntos.

¿Quiénes están en condiciones de vacunarse?

El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti que tiene cuatro serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. La persona puede contraer la infección en cualquier etapa de la vida y diferentes serotipos.

Ante la consulta de si las personas que tuvieron diferentes serotipos se pueden vacunar igual, el médico infectólogo tropicalista Tomás Orduna, respondió “absolutamente, sí. Ningún problema”.

Y respecto a cuánto tiempo debe esperar una persona que contrajo la enfermedad para aplicarse la vacuna, indicó: “Si bien eso lo traemos como un poco del Covid, que esperábamos tres, cuatro meses, hay un racional que yo debería esperar seis meses por lo menos. Porque si yo tengo dengue hoy, los próximos seis meses tengo una respuesta defensiva brutal. Supongamos que hoy estamos con serotipo 1, yo me infecto con serotipo 1, voy a tener de por vida defensas contra el 1, pero en los primeros meses también tengo defensas contra los otros, estoy protegido contra todo. Por eso, en general, el racional para vacunarse sería cuatro a seis meses después de una infección comprobada”.

“Es una vacuna contraindicada en embarazadas y durante la lactancia y en pacientes inmunocomprometidos. Es un virus atenuado, muy parecido a la vacuna contra la fiebre amarilla”, sostuvo.

“El dengue es una enfermedad de la pobreza, hay que cambiar la pobreza”, aseveró.

En Argentina la vacuna fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) a fines de abril de este año y es uno de los primeros países en contar con su disponibilidad. También fue aprobada por la Unión Europea (EMA), el Reino Unido, Islandia, Brasil, Indonesia y Tailandia, entre otros.