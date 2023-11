Bielsa: "No hay una fórmula para detener a Messi"

viernes 10 de noviembre de 2023 | 23:00hs.

El entrenador de la Selección Uruguaya, Marcelo Bielsa, sostuvo que no será "sencillo de ninguna manera". Además, elogió a Lionel Messi al considerar que no hay una fórmula para marcarlo y que "habrá que preguntarle a él qué será lo conveniente para evitar que juegue".

"El partido contra Argentina no puede ser sencillo de ninguna manera. Su modelo de juego está totalmente claro desde hace mucho tiempo. Juegan a muy buen nivel", admitió el técnico a pocos días del encuentro en La Bombonera del próximo jueves.

Sin embargo, explicó que su intención será "dominar el partido, ya sea que se juegue de local o de visitante", al determinar que "salir a defendernos es empezar a aceptar que el partido está perdido".

Elogios a Messi

El técnico de la Celeste contó que "no hay entrenador al que antes de enfrentar a Messi no se le pregunte cómo menguar al jugador. Si usted categoriza las respuestas, verá qué ninguna fue efectiva. No hay fórmula ni procedimiento efectivo para detener a Messi, el mejor jugador del mundo".

Y agregó: "Messi ha jugado partidos en los que no se lució, pero no porque se utilizó un método infalible. Esa misma fórmula se usó en partidos en los que sí se lució. Yo creo que alguna vez hay que preguntarle qué sería lo conveniente para evitar que juegue bien. El fútbol tiene como esperanza que los grandes jugadores se luzcan, que no haya una fórmula eficaz para que un gran jugador no luzca, mantiene más vivo el fútbol".

La chance de convocar a Suárez

El DT argentino se refirió a la ausencia de Luis Suárez en las primeras fechas FIFA de este año y al respecto dijo: "La realidad de Suárez no cambió, siempre, en lo que lleva de la competencia, su rendimiento se expresa en goles. Si juega muy bien y no convierte no se sentiría bien. Y si no juega bien y convierte, se sentiría bien porque su objetivo es el gol por la posición en la que juega y sus características".

En tanto, sostuvo que cree que su rendimiento ha sido "parejo" no solo por la conversión de goles sino también por las asistencias. "Lo hace regularmente, en un equipo que va puntero e integra la delantera más goleadora del Brasileirao. Todos ustedes saben que eso genera conclusiones irrebatibles, de alguna manera, cuando doy tantas vueltas para contestar la misma pregunta no me siento cómodo respecto de ustedes", afirmó.

Y continuó: "A partir de que Suárez indicó con claridad que su expectativa es ser convocado, no considero necesario expresarme de otra manera que no sea convocándolo o no convocándolo. El llamado a un futbolista no se hace para satisfacer ni al público ni al jugador, no es producto de la presión de los medios de comunicación".

"Estamos hablando de Luis Suárez, una gloria del fútbol uruguayo, y vigente. Luego, si uno convoca tiene que corresponder la decisión otorgando la posibilidad potencial de darle minutos. Esto no quiere decir que juegue, sino que uno concibe que juegue minutos", cerró.