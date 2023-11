Sergio Massa visitará Misiones y hará anuncios para el sector turístico

martes 07 de noviembre de 2023 | 9:30hs.

El ministro de Economía de la Nación y candidato a Presidente, Sergio Massa, visitará la provincia de Misiones y hará anuncios para el sector turístico. Así lo confirmó el gobernador Oscar Herrera Ahuad en diálogo con este medio.

Según fue detallado el ministro de Economía arribará este jueves 9 de noviembre a la capital provincial. Si bien al momento no hay especificaciones de los anuncios, se supo que haría anuncios para el sector turístico.

La información trascendió sin mayores detalles, “recién me llamaron por teléfono y me confirmaron la llegada del ministro de Economía Sergio Massa a Posadas este jueves. Respecto a los anuncios aun no tengo mucha información, pero sería para el sector turístico”, indicó Oscar Herrera Ahuad.

El gobernador de Misiones se encuentra en Puerto Iguazú, donde se reunió con empresarios el día lunes. El martes participó del inicio de la obra de la ciclovía que unirá Puerto Iguazú con Cataratas y continúa la agenda en la ciudad ya que mantendrá reuniones con empresarios y con inversionistas chinos.